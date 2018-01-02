الجنوب الحزين أبداً – نعيم عبد مهلهل

لا يشبه نهر الفرات الذي يقسمُ مدينة الناصرية الى نصفين بسيرٍ مترنح وموجة مالحة ، لا يشبهُ الراين والسين والدانوب والنيل والمسيسبي ودجلة والفولكا ، بل أنه لا يشبهُ أي نهر في العالم .أنه الوحيد الذي يحمل حزنهُ وضحاياه وأغانيه بموازاة أقدم الأساطير المكتوبة على هذه الأرض.

وإذا افترضنا أن اور مهد النبوءات أولى والذي وثقَ بعضها في التوراة والعهد القديم كما في ولادة النبي إبراهيم وأيوب (ع ) فلا يبتعد الظن أن نوح وسفينته ابتدأت السير صوب سواحل الأمان الى العالم الآخر من أهوار الجنوب عندما فاض النهران في اول طوفان كبير خلدته الكتابات والأساطير ، وربما كان الفرات هو خط سير الرحلة مثلما كان في رحلة ملك اوروك كلكامش.

رؤية النهر في سيره الى الشمال هي رؤية معاكسة لما هو في الحقيقة ، فالنهر ينبع من الأراضي التركية شمالا ويهبط في جنوبا حتى لقائه الأزلي قرب شجرة آدم في مدينة القرنة في الجنوب العراقي حيث تتسع أحلام اللقاء الى جهات أوسع وتمتد لتكون أهوارا متسعة بدءا من أهوار الفهود والحمار والجبايش لتهبط جنوبا وتتصل بمدى الماء وأجنحة الطير وقرى المعدان لتتصل بأهوار الصحين والقرنة ومجنون والكحلاء والعزير وحتى تصل الى هور الحويزة في أيران. هذه الرؤية في خيال سيرها شمالا ارتبطت بالنسبة ليَّ بأربع صور ( نبي ، ومندائيون ، ونعوش الشهداء ، وطفولتي ) . وهي هنا لا تعتمد على معلومة تاريخية ، بل هي رؤى مفترضة لخيال أقتنعُ بمسبباته ودوافعه وهاجسه لأحوله الى حقيقة وليس بالضرورة أن يقتنع فيها القارئ ، ولست مرغما أن أشعره أن الفرات يمضي شمالا ولا ينحدر الى الجنوب ، فالتعامل مع الأمكنة في مؤثراتها على البشر يحتاج الى مخالفة لما نرى لنؤمن بما نحس.. وقد سكنني هذا الهاجس عندما قرأت كتاب ( جماليات المكان) لغاستون باشلار. هذا هو ما تعلمته من قراءاتي وما اكتسبته وما شاهدته ذات لحظة في طوفان المدن عندما كنت استمتع الى كاهن هندوسي في واحد من معابد مدينة حيدر آباد الهندية ، حيث يردد قولاً في مسامع بقرة زُينتْ مثل عروس : خطواتك الجنوبية شمالية ، والشمالية جنوبية ، فبدون مخالفة لجهة لن تكتشف المكان الذي تريد. تذكرت هذا حين يسوق المعدان قطعانهم من الجواميس عندما يتعمدون أن ينحروا براقبها صوب جهة الشمال لأن الشمس بالنسبة لهم قابعة في الجنوب وتمضي الى ظهيرتها بأتجاه الشمال ، وهناك سوف تشتد حرارة الجو ، وعلى الجواميس ان تغور في الماء حتى تشعر بلذة الهروب من الحر من خلال برودة الماء وحتى تشتد فيها غرائز الفرز لما في اتدائها من حليب. الصور الأربعة لرابط هاجس النهر في حياتي الجامع بينهما هو طفولتي ، وهي التي شعرت أولا أن الفرات يمضي شمالا من خلال ما اجمعه هنا من أحاسيس كانت تسكنني حيث كان نهر الفرات القريب من بيتنا الطيني ، وكنت في الصف الثاني ابتدائي اذهب الى النهر ابحث في النفايات التي كانت الدوائر الرسمية ترميها واغلبها معاملات وأوراق رسمية ممزقة ما يهمني فيها هو بعض الطوابع التي كنت أجدها ملتصقة فيها واجمعها ، وتلك كانت اول هواية حسية لدي ، والأولى التي قربت اليًّ درس الجغرافية وجعلتني وانا في الرابع الابتدائي اعرف اغلب عواصم العالم. وكانت تلك المعاملات الممزقة والمخاطبات الرسمية تخبئ مفاجآت سارة لطفولتي عندما كانت تحمل طوابع من أماكن شتى وأجملها ذلك الطابعين الذين يحملان صورة الملك المغدور فيصل الثاني ، والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا ، وكانا بلونيهما الأخضر والبُنيَ يخبئان جمالا ملكيا غامضاً يصعد بيَّ الى شمال أخيلتي الجميلة وكأنني استعيد شهية الشاعر الفرنسي غيوم أبولنير في قصيدته الرائعة عن نهر السين.وفي ذات المكان ، تحت جسر ميرابو وقفت في أول زيارة لي للعاصمة الفرنسية باريس ، لأتذكر تلك الصباحات الطفولية حيث يجري موج الفرات تحت جسر الناصرية ، لتهطل دموع التمني والحزن على نهر شُحت فيه مواويل الأحلام وبات مالحا وعلى أكتافه حزن مدن تعطش وتجوع وتزف شهداءها الآتين من الشمال ، في حروب الغفلة والشوق والشظايا ، ربايا بنجوين ، حاج عمران ، سبيلك ، هندرين ، قنديل ، جوارته ، رانية وجومان ، وأمكنة أخرى ، ولم يزل هذا الموت الصاعد شمالا يوازي رؤية الموج في حزنه وسيره البطيء صوب مصبه ، حين يتجدد اليوم في نعوش جديدة ضحية حرب أخرى لاتشبه حرب البساطيل الرومانية والإيرانية في مندلي وسيف سعد ونهر جاسم ، بل حرب داعش والإرهاب والقتلة الأمميين ، الآتين من كل بقاع الارض يسكنهم هوس شيء أسمه الجنة والغداء مع النبي ، ولكنهم لن ينالوا من جنة عدن شيئا لأن الفرات ومنذ أزمنة أساطير سومر وبابل لأن بواباتها مفتوحة للذين يشربون من ماء الفرات وليس من مياه انهار أخرى.