الخفاجي لـ (الزمان) إفتتاح معرض تجاري سوري واسع نهاية آذار

بغداد- شيماء عادل

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة رشا الوادي وأحد منظمي المعرض التخصصي للصناعة السورية فؤاد الخفاجي عن افتتاح معرض سوري ثان نهاية شهر اذار المقبل .وقال الخفاجي لـ(الزمان) امس ان (المعرض التخصصي الاول الذي اقيم في التاسع من شهر كانون الاول من العام الماضي وكان المفروض ان ينتهي يوم 29 من الشهر ذاته ولكن نظرا لاقبال المواطنين على الجناح وبفضل الجهات المسؤولة في مجلس النواب وغرف التجارة السورية واتحاد المصدرين السوريين تم تقديم طلب الى مدير عام المعارض العراقية هاشم السوداني وافق على التمديد و لغاية يوم 6 من شهركانون الثاني الجاري). واضاف انه (وبفضل الجهود المبذولة من الجانب العراقي وبمساعدة غرف التجارة السورية واتحاد المصدرين سيتم افتتاح معرض آخر في نهاية شهر اذار المقبل وسيكون اضخم من هذا المعرض كون المسجلين للدخول للمعرض وصل الى اكثر من 300 شركة وبالتالي سيكون المعرض الثاني فخما جدا ومعرضا سياخذ المدى الواسع جدا كون البضائع التي ستصل ذات نوعيات جيدة ومتنوعة). مشيرا الى ان (المعرض الاول فتح افاقا واسعة جدا لاعادة العلاقات التي انقطعت نتيجة الحروب وبالتالي ستكون فرصة مهمة لاعادة العلاقات الاقتصادية التجارية الى سابق عهدها حيث تم الاتفاق مع الجانب السوري من اجل افتتاح مركز للصادرات احد فروعها في بغداد والاخرى في محافظة كربلاء ولقد قمنا بتجهيز مخازن سعة 10 الاف متر وتوفير بنايات تكون عبارة عن معرض دائم للبضاعة السورية حصرا وهذا المعرض سيكون مخصصا للتاجر العراقي اي نقوم بتزويد التجار بالبضائع السورية وبنفس كلفتها بالمصانع السورية). مشيرا الى ان (الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الصناعة العراقية السورية واعادة العلاقات التعاونية في مجال التجارة الى سابق عهدها اضافة الى رغبة المستهلك العراقي وثقته بالبضائع السورية ما شجعنا على توفيرها وتهيئة معارض دائمة لها في البلد).