مساع لإقامة جبهة سياسية تقصي الديمقراطي والوطني من السلطة في الإقليم

تفاهمات لتشكيل لجنة عليا تدير الحوار بين بغداد وأربيل قريباً

بغداد – قصي منذر

كشفت رئاسة الجمهورية عن تطورات قريبة بملف استئناف الحوار بين بغداد واقليم كردستان ضمن المبادرة التي طرحها الرئيس فؤاد معصوم. وقال مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني في تصريح امس ان (هناك مبادرة طرحها معصوم للحوار بين الجانبين وارسل خلالها رسالة الى طرفي الازمة اضافة الى الامم المتحدة)، موضحا ان (جميع الاطراف ابدت رغبتها بالاعداد للحوار ونتمنى ان تسفر الايام المقبلة عن انضاج تلك الرؤية)، لافتا الى (وجود تفاهمات لتشكيل لجنة عليا للحوار برعاية معصوم)، متمنيا (بدء تلك الحوارات الاسبوع المقبل، لكنها فعليا لم يتم تحديد توقيتات معينة لانطلاقها لحين الوصول الى خطوط عامة للانطلاق بها).

من جانبه اكد مصدر بالرئاسة في تصريح امس ان (الرئاسة تلقت ردودا ايجابية من رئيسي الوزراء حيدر العبادي وحكومة الاقليم نجيرفان بارزاني بشأن مبادرة طرحها معصوم)، واضاف (قريبا ستكون هناك تطورات بهذا الملف).

وعن دور الامم المتحدة بالحوار اكد المصدر ان (دور الامم المتحدة يقتصر على تقديم المشورة الفنية ولاسيما ان رعاية المجتمع الدولي للحوار قد يعني تدويل القضية). من جهة اخرى ، اعلن القيادي في حركة تغيير الكردستانية كاروان هاشم عن وجود مساعً لتشكيل جبهة سياسية تضم أطرافاً عدة باستثناء الديمقراطي والوطني الكردستانيين.

وقال هاشم إن (الحركة تسعى مع الأطراف السياسية الكردستانية الى تشكيل جبهة سياسية في كردستان باستثناء الحزبين)، لافتا الى ان (الجبهة تحاول إبعاد الحزبين عن السلطة). الى ذلك استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قيام تركيا بالوساطة بين بغداد واربيل بشأن المنافذ الحدودية برغم مساسه بالاقتصاد التركي. وقال جعفر في تصريح امس ان (الرئيس رجب طيب أردوغان لا يقحم نفسه بقضية خلافات منافذ حدودية بين طرفي نزاع داخل دولة مجاورة رغم إنها قضية تمس أيضاً الاقتصاد التركي)، واضاف ان (هناك شخصا قريبا من مكتب اردوغان يعمل بمجال التجارة وله علاقات مع عائلة نيجرفان البارزاني قد قام بتلك الخطوة لخدمة مصالح اقتصادية محددة). ودعا المرجع جواد الخالصي الى انهاء ازمة كردستان بما يتناسب مع وحدة العراق .

وقال الخالصي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المستقبل العربي لا يتحقق بالتنازل امام المشروع الصهيوني)، مبينا ان (الاعداء يحاربون بغداد لمنعها من اداء دورها التاريخي والمعاصر في صيانة المستقبل العربي)، داعياً إلى (انهاء الازمة في شمال العراق بشكل طبيعي يحفظ وحدة العراق دون تدخل الاجنبي)، وطالب الخالصي بـ (محاسبة الذين رفعوا الاعلام الاسرائيلية خلال استفتاء كردستان)، مؤكدا ان (قرار استلاب القدس أعطى للأمة فرصة تاريخية ستكون وبالاً على أعداء الإسلام والصهاينة)، محذرا من (مخاطر مخططات الحركة الصهيونية التي تريد تفريق الامة في الاماكن المقدسة)، وتابع ان (الامة تعاني حالات ضعف متعددة لا يزيلها الا التمسك بالكتاب والعودة إلى سيرة الصالحين).