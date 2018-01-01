العالم يستقبل العام الجديد بفرح غامر وإجراءات أمنية مشدّدة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استقبل العراق والعالم أمس العام الجديد وسط فرحة عارمة مقترنة بإجراءات أمنية واسعة، وفيما نجح التشديد الامني في منع اية اعتداءات ارهابية الا ان احداثاً حزينة كدرت اجواء الاحتفالات. واحتفل العراقيون بالعام الجديد وسط مظاهر البهجة والفرح وهم يشهدون بلدهم قد تحرر تماماً من تنظيم داعش كما تميزت الاجواء هذه المرة بإستئناف الموصليين احتفالاتهم برأس السنة الجديدة للمر الاولى منذ ثلاث سنوات بعد زوال كابوس داعش الذي كان يحرم الاحتفال بهذه المناسبة، غير ان احتفالات العراقيين عكرتها الالعاب النارية التي اوقعت مئات المصابين وادت الى حوادث حريق (تفاصيل ص2). وكان استهداف أحد محال بيع الخمور اول خبر تلقاه المصريون مع الساعات الأولى لليوم الاول من العام الجديد بعد أن أطلق مجهول يقله(توك توك) النيران تجاه محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، ما ادى الى مقتل شقيقين قبطيين، كانت أمام محل الخمور الكائن بشارع (الدكتور) في منطقة العمرانية، وقد قتلا في أثناء تقديم بعض المساعدة لجارهما صاحب المحل. وقد تكررت تفاصيل المشهد نفسه مع بداية العام الميلادي الماضي 2017 ففي الثالث من كانون الماضي، لقي صاحب محل لبيع الخمور مصرعه ذبحا، على يد مجهول في أثناء وجوده في محمصة يمتلكها بالإسكندرية، ليكون استهداف محال الخمور باكورة الحوادث الإرهابية في عامين متتاليين.وأدت الألعاب النارية إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في المانيا خلال احتفالات رأس السنة، بحسب الشرطة التي اوضحت أن الشخصين قتلا عندما انفجرت الألعاب النارية في وجهيهما.وفي برلين قال اطباء في مستشفى إن خمسة أشخاص قطعت أصابعهم وأيديهم بعد تعرضهم لجروح خطيرة جراء الألعاب النارية. ولا تزال ذكرى رأس السنة 2017 المأساوية تلازم تركيا بعدما اقتحم رجل مسلح برشاش نادي رينا الشهير في اسطنبــــــــــــــول ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة79 . وقررت السلطات التركية في هذا الإطار منع التجمعات في ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول وفي الأحياء الأخرى التي تشهد حركة واسعة. واستقبل الايرانيون السنة الجديدة وبلادهم تشهد منذ ايام احتجاجات واسعة بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية ادت الى مصرع 12 شخصاً. ولاتنظم ايران احتفالات علنية بالمناسبة .وانطلقت من نيوزيلندا الاحتفالات بسبب فارق التوقيت لتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا ثم أخيرا إلى الأمريكيتين وسط عروض ضوئية مذهلة. وقد استقبلت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العام الجديد باحتفالات وعروض غير مسبوقة بالألعاب النارية، حيث شهدت جزيرة المرجان اطلاق أحد أكبر عروض الألعاب النارية في الدولة. وسجل الحدث رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر مفرقعات نارية هوائية. واستمتع مئات الآلاف من المقيمين والزوار في رأس الخيمة بمشاهدة العرض المذهل الذي تألقت فيه سماء جزيرة المرجان بمظلة من الألعاب النارية الملونة منطلقة من مواقع عدة. وفي دبي جرى عرض ليزر مرفق بالموسيقى من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترا)، عوضا عن عرض الألعاب النارية. وتوقعت شرطة دبي وصول مليون ونصف المليون شخص لمشاهدة العرض الذي نقل بالبث الحي عبر موقع تويتر.ونظمت أمسيات غنائية في مختلف مدن الإمارات أحياها فنانون عرب وغربيون بينهم الأمريكية كيتي بيري في أبوظبي.ووصف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العام 2017 بأنه سنة (ثقيلة).وكتب تميم في رسالة معايدة أرسلها إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر(نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع). وكانت نيوزيلندا أول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت اوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.

وفي سيدني تجمع نحو 1، 5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس قزح، رمز حقوق المثليين، احتفالا بتشريع أستراليا الزواج المثلي إثر استفتاء وطني نال دعمًا واسعًا.وفي هونغ كونغ كانت الألعاب النارية التي تشبه الشهب تصحبها الموسيقى، سمة الاحتفال في هذا البلد وتم إطلاقــــها من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكــــــتوريا هاربر.