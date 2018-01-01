مراشقات بين ترامب وروحاني

الغارديان : أعداء طهران يراقبون التطورات كطيور جارحة

طهران – رزاق نامقي

واشنطن – مرسي ابو طوق

جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران التي تستمر ليومها الخامس، فيما اتهمت طهران بما اسمتهم اعداءها بتحريض الشعب لاثار الفوضى داخل البلاد. وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن (إيران تفشل على جميع المستويات على الرغم من الصفقة الهائلة التي أبرمتها إدارة أوباما السابقة معها)، مشيرا الى ان (الشعب الإيراني العظيم قمع على مدار سنوات طويلة وهو متعطش للطعام والحرية بالإضافة إلى حقوق الإنسان بسبب سرقة الثروة الإيرانية)، واختتم ترامب تغريدته بالقول (حان وقت التغيير). بدورها، علقت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب على الاحتجاجات التي تشهدها إيران. ودعت إيفانكا في تغريدة على تويتر إلى (الوقوف بجانب الشعب الإيراني الشجاع ضد النظام)، وقالت (علينا أن نقف إلى جانب الشعب في سعيهم إلى التحرر من الطغيان) على حد تعبيرها. وكان البيت الابيض قد اعلن رسميا تأييده الكامل للمتظاهرين المحتجين في إيران. وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز (نؤيد حق الشعب الإيراني في التعبير عن آرائه سلميا ويجب أن يسمع لصوته). مطالبة جميع الأطراف بـ(الدفاع عن هذا الحق الأساسي في التعبير السلمي وتجنب أي عمل يساعد على فرض الرقابة عليه). وتصدرت التطورات الأخيرة في إيران اهتمام الصحف البريطانية الصادرة في أول ايام العام الجديد.حيث نشرت صحيفة الغارديان تحليلا بعنوان أعداء طهران يراقبون يناقش التطورات الأخيرة فيها.

ورأى كاتب المقال سايمون تيزدول إن (خصوم طهران وأعداءها يراقبون التطورات الأخيرة عن كثب، مثل الطيور الجارحة التي تحلق في السماء فوق الصحراء، متأملين أن تؤدي تلك التطورات إلى انهيار النظام)، مؤكدا ان (اي ضعف للنظام في إيران قد يؤدي إلى تصعيد خطر في التوتر الذي يسود المنطقة)، مشيرا الى ان (جهود النظام في إيران لاستعراض عضلاته في منطقة الشرق الأوسط قد جلبت له مزيدا من الأعداء ولاسيما انها لاعب في كل من سوريا والعراق ولبنان). وعقب الرئيس الايراني حسن روحاني على ادعاءات نظيره ترامب من ان امريكا تقف مع الشعب الايراني لنيل حقوقه. وقال روحاني في تصريح امس (من ينعتونا بالارهاب لا يحق لهم مناصرة شعبنا)، واضاف ان (بعض الدول العربية التي لم تكن الود للشعب الايراني اصبحت تبتهج وتفرح هذه الايام)، وتابع ان (ترامب ومنذ وطات قدماه البيت الابيض اثارمشكلات بشان السفر الي امريكا واصدار التاشيرات والقضايا المالية والمصرفية)، موضحا ان (الشخص الذي يعمل يوميا ضد الشعب الايراني لا يمكن له ان يكون حريصا عليه)، واكد روحاني ان (الانتقاد بشان جميع قضايا البلاد هو حق للجماهير ونرى بان الحكومة والبلاد متعلقة بالشعب).

واتهم وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي بما اسماهم أعداء طهران بمحاولة تحريض الشعب من أجل نشر الفوضى في إيران. ودعا حاتمي الى (تفويت الفرصة على المؤامرات والفتن التي يحيكها الأجانب)، لافتا الى أن (الأعداء يحاولون تحريض الشارع الإيراني في مواجهة النظام عبر حثّهم على نشر الفوضى)، وادت الاحتجاجات الى مقتل 12شخصا خلال اشتباكات مع القوات الامنية الايرانية بسبب احداث فوضى في بعض المدن . من جهة اخرى أفاد مصدر بأن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية اعطت إسرائيل الضوء الأخضر لاغتيال قائد في فيلق الحرس الثوري. ونقلت صحيفة كويتية عن المصدر القول انه (بعد خلاف استمر ثلاث سنوات بشأن قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، أعطت الاستخبارات الأمريكية الضوء الاخضر لإسرائيل لقتله)على حد قوله.

واضاف ان (سليماني يدير معارك إيران والأذرع العسكرية الموالية لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها)على حد تعبيره.

وتابع ان (مسؤولاً كبيراً سابقاً في الموساد أفاد بأن إسرائيل كانت قاب قوسين او ادنى من اغتيال سليماني قبل 3 سنوات قرب دمشق لكن الولايات المتحدة التي علمت بالخطة وحذرت سليماني ما أدى إلى فشلها) بحسب زعمه . وكشف المصدر عن (وجود توافق أميركي إسرائيلي بشأن خطورة سليماني وتهديده لمصالح البلدين في المنطقة).

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