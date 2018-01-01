الأسد يعيّن وزراء جدداً للدفاع والصناعة والإعلام

دمشق – الزمان

ذكر التلفزيون السوري الرسمي امس أن الرئيس بشار الأسد أصدر الاثنين مرسوما بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام. وقال التلفزيون إن الرئيس عين العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة وعماد عبد الله سارة وزيرا للاعلام. من جهة اخرى، أعلن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور باريس في الخامس من كانون الثاني للقاء نظيره الفرنسي مع تصدر الصراع في سوريا جدول أعمال اللقاء.وقال المصدر إن من بين الأزمات الإقليمية التي يعتزم الزعيمان مناقشتها سيكون هناك تركيز بشكل خاص على سوريا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وذلك بعد أسابيع من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأثارت هذه الخطوة قلقا لدى حلفاء واشنطن الغربيين وغضبا في العالم العربي.وكان إردوغان قد أدلى في الأسبوع الماضي بأعنف تصريحات له منذ أسابيع تتعلق بالأسد ووصفه بأنه إرهابي وقال إنه يستحيل استمرار جهود السلام في سوريا إذا لم يترك السلطة.في الوقت نفسه قال ماكرون في الآونة الأخيرة إن فرنسا ستدفع من أجل إجراء محادثات سلام تضم كل الأطراف في الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات بما في ذلك الأسد ووعد بطرح (مبادرات) في بداية العام المقبل.وقال المصدر الفرنسي (ستثار أيضا مسألة حقوق الإنسان)عندما يلتقي إردوغان وماكرون.