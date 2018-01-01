طيران الجيش يلاحق فلول جماعات الرايات البيض بأطراف كركوك

الرد السريع يتسلّم ملف الطوز من الحشد الشعبي

بغداد – داليا أحمد

تسلمت قوات الرد السريع مهمات كانت موكلة للحشد الشعبي لحفظ الامن في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، فيما أعلنت قيادة الحشد الشعبي محور الشمال عن إنهاء تهديد جماعة الرايات البيض لمناطق القضاء، مؤكدا قرب إعلان القضاء على الجماعة الإرهابية المنتشرة على أطراف الطوز شرقي صلاح الدين. وقال القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني لـ (الزمان) امس ان (طيران الجيش ومدفعية الحشد الشعبي انهت تهديد جماعات الرايات البيض للمناطق المدنية في قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين). وأضاف أن (عمليات الملاحقة تتم لتلك المجاميع الخارجة عن القانون في المناطق المجاورة لإنهاء وجودهم في جميع المناطق). مبينا أن (إعلان القضاء على تلك المجاميع الإرهابية سيكون قريباً). وتابع أن (اهالي المناطق الكردية اكدوا لنا هبوط طائرات مروحية امريكية خلف جبل الطوز خلال المدة الماضية لاخراج قادة المجاميع الإرهابية من تلك المناطق الى مناطق مجهولة بعد العمليات الأمنية الأخيرة لقوات الحشد والشرطة). واشار الحسيني ان (قوات التدخل السريع الاتحادية تسلمت مهمات موكلة الى أمن الحشد الذي كان يقوم بمهام المشاركة في حفظ أمن قضاء طوز خورماتو مع الشرطة المحلية وفوج طوارئ الطوز والجيش حيث كان لقوات الامن في الحشد الشعبي دور مهم في دعم الملف الامني منع حدوث خروقات أمنية فيها). وأضاف أن (عملية التبادل جرت ضمن تنسيق أمني عالٍ وتأتي في أطار اتمام قوات الامن في الحشد الشعبي للمهام الموكلة اليه، وجرى تسليم موقع امن الحشد لقوات التدخل السريع التي باتت جزءا من المنظومة الامنية في قضاء طوزخورماتو). مشيراً الى أن (القوات الامنية في القضاء تعمل بحرفة ومهنية عالية للاستباب الامن في القضاء وضرب اوكار الارهاب التي تريد المساس بأمن القضاء).

إستقرار أوضاع

ومن جانبه اكد قائد الفرقة 20 في الجيش المتمركزة في كركوك العميد الركن شيرزاد عزيز رشيدأن الاوضاع الأمنية مستقرة في قضاء الحويجة ونواحيها. وقال رشيد في تصريح امس ان (الاوضاع الأمنية في قضاء الحويجة ونواحيها مستقرة وقد قمنا في جولة ميدانية للاطلاع على الاوضاع في الحويجة وناحية العباسي حيث ان الحركة طبيعية والمواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية والدوائر الحكومية تمارس مهامها بصورة جيدة).وأضاف أن (الانباء التي تحدثت عن وجود عناصر تنظيم داعش الارهابي لا صحة لها). مؤكدا أن (قوات اللواء 60 في الفرقة 20 تنفذ عمليات استباقية ولا يوجد أي نشاط للتنظيم الارهابي وقطعاتنا منتشرة في عموم المناطق وتؤمن المواقع التي تنتشر بها).قال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة ارهابية اطلقت قذيفة RPG مستهدفة دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب قرب مطعم حمه ناصر في حي الشورجة، شمال كركوك). مشيرا الى أنه (لا يوجد اي خسائر مادية او بشرية).وأضاف أن (القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة بالقرب من مكان الهجوم، ونفذت حملة بحثا عن منفذي الهجوم). وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان امس(انطلقت قوات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة واللواء 74 وألوية 15 و17 شرطة اتحادية، فضلا عن سرايا السلام وبإسناد طيران الجيش لتفتيش وتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب للبحث عما اتبقى من خلايا داعش الإرهابي).وأضاف أن (العملية تأتي بعد هجومين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 جريحا). وفي الانبار قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة نعيم الكعود في تصريح امس ان (عناصر عصابات داعش يحاولون بين الحين والآخر التعرض للقوات الأمنية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا والمناطق القريبة منها متنكرين بزي رعاة أغنام لتجنب استهدافهم من طيران الجيش).

أنفاق سرية

وأضاف أن (بعض من المناطق القريبة من قضاء الرطبة غربي الانبار ذات التضاريس الوعرة ما زالت تضم أنفاقاً سرية يوجد فيها عصابات داعش الإجرامية وأسلحتهم ويشكلون تهديداً على القطعات العسكرية). وأوضح أن (المضي بهذه الطريقة من قبل مجرمي داعش لا تشكل أي خطورة على القطعات العسكرية بعد ان انكشفت خططهم ولا يمكنهم الحصول على أي موطئ قدم نتيجة الانتشار الكبير لصنوف الأجهزة الأمنية).ولفت إلى أن (هذه المحاولات إنما تمثل انهيار داعش وعدم قدرتهم على المواجهة). وقال مصدر امس ان (القوات الأمنية شرّعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من منطقة الـ 7 كيلو غربي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من العثور على 26 غالونا مفخخا جميعها تحوي مادة c4 شديدة الانفجار دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية). وأضاف (انه تم تفكيك العديد من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الموضوعة في مناطق مختلفة من المنطقة المستهدفة). مبيناً أن (فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات المداهمة). فيما اعلنت الحكومة الاسترالية عن عزمها سحب طائراتها المنتشرة المقاتلة والمكونة من ست طائرات من طراز F/A-18F سوبر هورنيت من منطقة الشرق الاوسط في شهر كانون الثاني بعد نجاح تحرير العراق من داعش وذكر موقع يوكي ديفينس الاسترالي امس ان (استراليا حافظت على ادامة المهمة العسكرية في العراق منذ تشرين الاول عام 2014 حيث بدأت ضرباتها الجوية هناك).واضاف أن (استراليا ستبقي فقط على طائرات التزود بالوقود في مسرح العمليات في المستقبل المنظور لدعم قوات التحالف، فيما ستبقى وحدة الجيش الاسترالي المكونة من 300 عسكري في معسكر التاجي شمال بغداد لتدريب قوات الامن).وكان وزير الدفاع الاسترالي مايرز باين صرح الأربعاء الماضي، أنه وبعد تحقيق النجاح في هزيمة داعش فقد وصلت عملياتنا الى نقطة تحول وسوف تبدأ طائراتنا التي كانت تقوم بالعمليات الجوية بالعودة في بداية العام الجديد.