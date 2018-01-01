هزة أرضية جديدة تضرب حلبجة دون خسائر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت هزة ارضية جديدة منطقة حلبجة دون تسجيل خسائر بشرية او مادية. وقالت مديرية الانواء الجوية في إقليم كردستانفي بيان امس ان (هزة أرضية وقعت في منطقة حلبجة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر)، واضاف ان (عمق الهزة بلغت 8 كيلو مترات دون تسجيل خسائر بشرية او مادية تذكر)، واشار البيان الى ان (مدينة حلبجة تعرضت خلال الفترة الماضية الى عدد من الهزات الارضية تباينت في قوتها).

إنخفاض الحرارة

فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، فيما سيكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 5 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في االقسام الغربية الى غائم ممطر،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وأشار البيان الى ان (طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، غائما جزئياً، وفي الجنوبية والشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). وتابع البيان ان طقس الخميس المقبل سيكون، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

إنهيار ثلجي

ومن جانب اخر أضطر حوالي 4 آلاف شخص كانوا متجهين إلى منتجعات شتوية في جبال الألب الفرنسية، أن يقضوا ليل السبت الأحد الماضيين في منشآت إيواء لحالات الطوارئ، بعد أن قطعت الثلوج الطرقات بالكامل، فيما لقي شاب مصرعه جراء انهيار ثلجي أثناء قيامه بالتزلج في منتجع في فال ديزير بمنطقة سافوا. وقال بيان امس ان (السلطات الفرنسية اعلنت أن حوالي 4 آلاف شخص علقوا في الثلوج خلال توجههم إلى منتجعات شتوية في جبال الألب الفرنسية وقضى رجل جراء حادثة انهيار ثلجي)، واضاف ان (في منطقة سافوا الفرنسية امضى 3500 شخص الليل في منشآت إيواء لحالات الطوارئ بعدما قطعت الثلوج الطرقات بالكامل، وكذلك اضطر 500 شخص آخر للمبيت في منشآت إيواء للطوارئ بعدما وصلوا إلى مطار مدينة شامبيري وعلقوا في الثلوج)، واشار البيان ان (الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية اعلنت أن مستوى الإنذار من الانهيارات الثلجية في منطقة سافوا كان عند الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات)، وتابع البيان ان (هيئات الإغاثة الجبلية اكدت أن شابا في الثانية والعشرين من العمر قضى جراء انهيار ثلجي أثناء قيامه بالتزلج في منتجع في فال ديزير المحببة لدى الزوار الأجانب في منطقة سافوا).