إصابة المئات وإحتراق منازل بسبب المفرقعات النارية خلال رأس السنة

الموصل تحتفل للمرة الأولى منذ 3 سنوات

بغداد- محمد الصالحي

شهدت بغداد والمحافظات احتفالات واسعة بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية حيث نظمت المراكز التجارية حفلات غنائية فضلا عن اطلاق الألعاب النارية، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 200 حالة إصابة في العاصمة بغداد فقط جراء الالعاب والمفرقعات النارية، فيما أكدت أن 60 شخصا إصاباتهم بليغة.

وقالت امانة بغداد في بيان انها (اطلقت في تمام الساعة الـ 12 من مساء الأحد الألعاب النارية والمفرقعات الملونة في مناطق متفرقة من بغداد، لاسيما مركز مدينة بغداد ابتهاجاً بحلول السنة الميلادية الجديدة). وأعربت الامانة في بيانها، عن أمانيها بأن (تكون السنة المقبلة سنة خير وسلام ومحبة على العراقيين عامة والبغداديين على وجه الخصوص). فيما شهدت العاصمة بغداد احتفالات ضخمة في جميع ارجاء المدينة. الى ذلك قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (وزارة الصحة سجلت خلال الساعات الماضية 200 حالة إصابة جراء الالعاب النارية والمفرقعات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية ليلة امس).وأضاف أن (أكثر من 60 شخصا ممن اصيبوا اصاباتهم بليغة وفي حالة حرجة). مبينا أن (الحالات توزعت بين جانبي الكرخ والرصافة).واشار المتحدث إلى أن (الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن الاحصائيات النهائية لعموم المحافظات). وتابع ان (الالعاب النارية والمفرقعات التي شهدتها بغداد بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، ادت الى حدوث كوارث وفواجع بالنسبة لبعض العوائل، والتي تسببت بإصابات بالغة في ابنائها نتيجة لسوء استخدامها). واضاف بدر ان (هذه الالعاب ادت الى بتر ايادٍ لعدد من الاطفال وتشوهات في الوجه اضافة الى فقدان البعض منهم البصر). داعيا الى (الابتعاد عن هذه الالعاب التي تؤدي الى اضرار بالغة).

حوادث الرصافة

ومن جانبها قالت دائرة صحة الرصافة في بيان امس (تم تسجيل 120 حالة اصابة بسبب سوء استخدام الالعاب النارية والمفرقعات والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة والتي صادفت يوم امس). واضاف ان (25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم ادخالها صالة العمليات). واندلع حريقان بمنزلين في منطقة الكرادة وسط بغداد بسبب المفرقعات. وقال مصدر امس ان (حريقاً طال منزلين في منطقة الكرادة بسبب استخدام المفرقعات النارية احتفالاً بقدوم العام الميلادي الجديد). وأضاف أن (اهالي المنطقة قاموا بمحاولة اخماد الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني).وقال مصدر امس ان (حريقا اندلع في محل للاجهزة الكهربائية في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد). مبينا ان (الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية). واضاف ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق). مشيرا الى ان (اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان).

البصرة تعتقل

واعلنت قيادة شرطة البصرة عن اعتقال خمسة اشخاص متهمين بإطلاق النار في الهواء خلال احتفالات استقبال العام الميلادي وقال مصدر في القيادة امس ان (قوات الشرطة لديها أوامر مشددة بالقبض على كل من يطلق العيارات النارية في الهواء خلال المناسبات، وتزامناً مع منتصف الليل تم إلقاء القبض خمسة متهمين). مبيناً أن (المتهمين تم القبض عليهم مناطق القبلة والجبيلة والمعقل وخمس ميل الواقعة ضمن مركز المحافظة لإطلاقهم النار في الهواء من أسلحتهم الشخصية بذريعة الابتهاج بحلول العام الجديد). يذكر أن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تعد ظاهرة متجذرة في محافظة البصرة، وراح ضحيتها العشرات في غضون الأعوام الماضية، وفي محاولة من الحكومة المحلية للحد من الظاهرة أعلنت مطلع عام 2013 عزمها إلقاء القبض على صاحب أو منظم المناسبة التي يتخللها إطلاق نار، ومن ثم إطلاق سراحه بعد قيامه بتسليم مطلق النار الى قوات الشرطة، وهو إجراء كان يطبق على نحو صارم قبل سقوط نظام الحكم السابق في عام 2003. وفي الموصل قال مصدر امس ان (صحة نينوى سجلت ثلاث اصابات بين اطفال صغار بسبب اطلاق المفرقعات النارية اثناء احتفالهم برأس السنة الميلادية، ليلة الإثنين، في حي البكر).وأضاف أن (الاطفال تم ادخالهم لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم). مبينا أن (القوات الامنية لم تسجل أي خرق امني ضد سكان المدينة والمحتفلين الليلة الماضية). وفي واسط استنفرت المحافظة قواتها الأمنية في تأمين كافة المتنزهات والامكان الترفيهية في المحافظة لاحتفال العوائل الواسطية بليلة راس السنة الميلادية.

إستنفار أمني

وأفاد بيان لقيادة شرطة واسط تلقت امس ان (الاجهزة الامنية الان مستنفرة بالكامل وبأشراف ميداني من قبل قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد زويد).وأضاف (حيث تم تامين كافة المتنزهات والاماكن الترفيهية لكي تحتفل انت وعائلتك بخير وامن وسلام). داعيا الى (اتباع توجيهات الاجهزة الامنية لتفويت الفرصة على اعداء العراق في تعكير صفو هذه المناسبة). وفي الديوانية قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية غانم في تصريح امس ان (الخطة تضمنت توفير الحماية الامنية الى المتنزهات ومدن الالعاب والمولات التي تشهد احتفالات بمناطق متفرقة من المحافظة).واضاف (شملت نشر دوريات ثابتة وراجلة مع قطع المنافذ المؤدية الى المناطق التي تشهد احتفالات مع التأكيد على مداخل ومخارج المحافظة). وكان وزير الداخلية قاسم الاعرجي قد امر بالتعامل بحزم وصرامة ضد مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفالات والمناسبات. وذكر بيان لمكتبه امس ان (الأعرجي أمر كافة تشكيلات الوزارة وخاصة مفارز ودوريات النجدة ومراكز الشرطة المحلية في مناطق البلاد كافة باتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وصرامة بحق مطلقي العيارات النارية اثناء الاحتفالات والمناسبات كافة وعدم التهاون بهذا الموضوع مطلقا وذلك بسبب الخسائر البشرية التي تسببها هذه الظاهرة غير القانونية وغير الحضارية ما يعكر صفو الامن العام في البلاد ويفسد فرحة ابناء شعبنا بالاحتفالات المختلفة ويحولها الى أحزان).وأضاف (في الوقت الذي تحذر فيه الوزارة تحذيراً شديداً بانها ستطبق القانون بحزم وشدة وفي هذا الصدد فأن الوزارة وفي ذات الوقت تدعو الى الاحتفال والابتهاج بالطرق السلمية التي يراعى فيها حفظ أرواح الابرياء وممتلكاتهم وأمنهم). وطالما تسببت إطلاق الأعيرة النارية في العراق خلال المناسبات والاحتفالات في السنوات الماضية لاسيما بعد فوز المنتخبات الكورية العراقية في البطولات الدولية سقوط ضحايا.