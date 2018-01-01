الفنون التشكيلية تودّع الكاتب والناقد عادل كامل

فائز جواد

نعت جمعية التشكيليين العراقيين ودائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة الكاتب والقاص والفنان والناقد الكبير عادل كامل، أحد أهم أعلامها المؤثرين فيها، فقد واكبها وأسهم في إثرائها وتعميق مضامينها ومضمون الثقافة عموماً، من خلال كتاباته النقدية وأبحاثه الفنية.ورحل الناقد عادل، فجر الاحد 31 كانون الاول، بعد صراع ضد المرض غيبه سنوات قبل وفاته، وقد عُرف بحماسته للجمال والدفاع عنه، صريحاً في القول والرأي، واكب الفنون التشكيلية، بنص نقدي يليق ويضيف للتجربة التشكيلية العراقية، تاركاً إرثاً رائعا فنياً ونقدياً وادبياً.

واكد رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقين على ان (الحركة التشكيلية العراقية والثقافية فقدت في الساعات الاخيرة من العام 2017 احد رموزها المؤثرين والمبدعين والذي اثرى وتواصل مع الحركة التشكيلية في العراق ، وان الساعات الاخيرة من العام ودعنا صديقا واخا ومبدعا ومهنيا بكل معنى الكلمة الناقد عادل كامل بعد صراع مع المرض ، ولايسعنا الا ان نبتهل الى الباري عزوجل ان يدخله فسيح جناته ) واضاف (كان الراحل من أبرز الذين عملوا في حقل النقد التشكيلي ، وفحص تضاريس التشكيل العراقي، ما أضاء بعمق هندسة اللوحة وحفريات اللون، تاركا خلفه رصيداً لا يستهان به في مجالات الكتابة والنقد والفن التشكيلي، وفراغا أكبر في الحركة التشكيلية، وله انجازات تكتب في تاريخ الحركة الفنية .ومن ناحية النقد فهو ناقد صريح ذو فرادة تعتمد علي أسس فنية عالية، عمادها الأسس الحديثة والمعاصرة غير التقليدية، كما ان الراحل لم يكن مجرد فنان تشكيلي وحسب، ولكنه مبدع ومحلل وناقد ومنظر ، ثقافته كانت موسوعية، رحيله خسارة كبيرة وحقيقية وتعويضها صعب، بل من المستحيل، فهو من الرواد المعاصرين ).

من جهتها نعت دائرة الفنون العامة الناقد عادل كامل وقال مدير عام الدائرة الفنان شفيق المهدي (برحيل هذا الناقد وجب القول بضرورة إيجاد صيغة حافظة جامعة لما كتبه من أبحاث نقدية في الفن التشكيلي العراقي، والذي يُعد من المراجع المعرفية الهامة على صعيد التوثيق والأرشفة والبحث العلمي، وله من الخصوصية الوطنية ما يميزه عن مجموع الثقافات الأخرى في هذا الاتجاه).

والراحل من مواليد مدينة ذي قار 1947 أكمل دراسته في معهد الفنون الجميلة / بغداد 1977 عمل الصحافة منذ عام 1970 محرراً في مجلة ألف باء للفترة من عام 1970-1988 وفي جريدة العراق منذ عام 1988-2003 وفي جريدة (الزمان) منذ عام 2003-2005 وفي جريدة البرلمان مسؤول القسم الثقافي منذ عام 2005-2010 مدير البرنامج الثقافي ديوان شرق –غرب – بغداد -2005المشرف العام لصحيفة اتجاهات الاليكترونية منذ عام 2008-2010عضو اتحاد الادباء والكتاب العراقيين، عضو نقابة الفنانين العراقيين، عضو جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، عضو رابطة نقاد الفن ( الايكا ) الفرنسية .