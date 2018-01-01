تفاعلات الذات وإنحسار المواطنة – جاسم مراد

عند قراءة خارطة الوضع السياسي العراقي ، تجد الذات الملعونة ، تتحكم في العديد من المسارات السياسية والسلطوية والكتلوية والمذهبية والعرقية والقومية ، فيما تنحسر بالمقابل المواطنة والوطنية والعلاقات الجمعية بين الناس والحقوق والشروط الانسانية ومتطلبات الحصول على ابسط حاجات البشر في هذا العصر ، ولم يعد هذا التناقض الصارخ بين الذات الانانية من جهة ، والمواطنة من الجهة المقابلة ، وليد ظروف فرضتها ازمات البلاد واشكاليات الصراع ضد الارهاب ، كما يدعي البعض ، قد يكون ذلك جانبا منه ، ولكنه ليس كل المسألة ، وإنما هو نتيجة طبيعية لتركيبة السلطة ومخرجاتها من جهة ، ونتيجة لتوزيع الادوار والمواقع والمصالح والفوائد بين الطوائف السياسية التي تم تركيب النظام على اساسها من الجهة الاخرى .

وبالرغم من النكسات الكبرى ، والانحطاط في السلوك ، في السيطرة والنهب للمال العام ، والانقسام المشين بين مركبات المجتمع الذي كان نتيجة لمحاصصة السلطة وتدوير الطائفية لصالح كيانات وشخصيات سياسية بذاتها ، نقول بالرغم من ذلك لم نجد هناك مراجعة حقيقية لتلك الاسباب ، والخروج بافكار ومعالجات حقيقية موضوعية ، وإنما الموجود هو ذات السلوك وذات النهج ، لكون هذه القوى والاطراف والتجمعات الكيانية السياسية تدرك تماما ، بان خروجها عن تلك السياسات هو بمثابة حفر قبورا لها ، وهي ليست مستعدة ان تفعل ذلك ، سيما وإنها تحصل على دعم خارجي لطريقة عملها ونهجها وسياساتها .

إن فكرة المنافسة السياسية في الانتخابات القادمة بين المواطنة من جهة وبين المحاصصة والمذهبية من الجهة المقابلة هي فكرة جذابة للانسان العراقي إذا مااحسن الاختيار ، ووضع في الاعتبار ازمة الوطن والانسان والدولة التي سببتها المحاصصة طيلة السنوات الماضية ، ولابد من اختراق هذه الجبهة التي وضعت البلاد بين جبهتي التفكك الجغرافي والصراعات الدموية .

جسم المواطنة

ولكن لابد من الاخذ في الحسبان ، إن جسم المواطنة الذي سيدخل ببرنامج وطني منافس ، لاجسام المحاصصة والمذهبيات والعرقيات ، سيكون بالضرورة جسماً غريباً في هذا الوسط ، وستحاول كل الاطراف المشتركة في السلطة وتلك التي تنخر بالمال العام تحريك ادواتهما من العامة للتشويه والمحاربة والشخصانية بغية التأثير على اندفاعات المواطنة والحد من تاثيراتها ، وقد يصل الامر بهذه الاطراف مجتمعة بان تعمل على تدوير الماضي ولبسه لبوسا على غير الحقيقة ، لكي يصار عزل الاختراق الوطني بغية الاستمرار في السيطرة على السلطة كما يحصل في كل مرة ، وقتل اي فكرة يمكن ان تلعب دورا مهما في صياغة العمل خارج تشكيلة المحاصصة والمذهبية والذاتية الملعونة .

دور محوري

نتيجة لهذه السياسة ، وتلك التوزيعات الطائفية للسلطة ، اصبح العراق في وضع لايحسد عليه ، وان دوره الذي كان محوريا في الشرق والساحة العربية ، تحول الان الى اشبه بالهامشي ، وان كياناته السياسية التي اتفقت على الية الحكم بطريقة التوزيع على قاعدة الحسابات الطائفية والعرقية ، هي الان تبحث عن مخرجات لها على اساس ماتحققه من جغرافية مفصولة عن جسم الوطن وخارطته لكي تقيم عليها دويلاتها دون ان تتمكن سلطة المركز من الحفاظ على وحدة العراق وكبح جماح التوجهات الانفصالية .

ولابد من رؤية الحقائق الجارية ، فإن اي انفصال يتحقق في شمال العراق ، هو بالضرورة سيجر الى انفصالات في الاجزاء الاخرى ، وهذا هو نتاج سلطة الحكم المتبنية لحكم الطوائف ، ولعل اي مراجعة لادبيات النظم وكذلك الاحزاب المتبنية للاتفاقات العرقية والطائفية فيما بينها ، سيجد حتماً إنها الت الى التفكك والتشرذم والصراعات على الاماكن والمياه والموارد ، ووضع العراق إذا لم يتم معالجة ازمة الحكم وطريقة المداورة بين كياناته واشكالية التعكز على الطائفة في الوصول الى السلطة لانعتقد سيكون افضل من تلك الانظمة التي اعتمدت الاعراق والطوائف في حكمها .

العراق يعيش الان في اشكالية حاكمية معقدة ، فبعد الدماء الغزيرة التي سالت في الموصل والرمادي وتكريت وحوض الموصل وكركوك دفاعا عن استقلالية العراق ووحدته وخلاصه من الارهاب ، خرجت اربيل مطالبة بالانفصال رافعة العلم الاسرائيلي دون اعتبار لمشاعر ملايين العراقيين ، وسيخرج مثلها اقوام اخر ، نقول بالرغم من هذه الدماء وتلك الانتصارات لم توضفها سلطة الحكم لمصلحة قوة العراق وحمايته ، بل ظلت دائخة تائهة تفكر بمن يساعدها من الايرانيين والاتراك والدول الاخرى ، وهذا بالطبع هو حال النظم المبنية على شراكة الطوائف والعرقيات ، ولاغية لمفهوم الوطنية في ادارة السلطة ، والمواطنة في تجسيد المحبة للوطن .نحن نأمل ان تفرز الانتخابات القادمة تشوفات حقيقية لازمة الوطن واسبابها ، وهنا لابد من ظهور النخب الوطنية والفصائل الشعبية على اختلاف مواقعها الفكرية والاجتماعية بالعمل على اختراق جبهة المحاصصة وتحقيق دور فاعل لجبهة المواطنة والوطنية ، وهذا الامر يحتاج الى اصطفافات وطنية عالية الفعالية من كافة فصائل المجتمع ، سيما وان تجربة تكتلات المحاصصة في الحكم لم تحقق شيئاً يذكر للمواطن على مستوى الخدمات والتشغيل والاقتصاد والبناء ، وهي كذلك فشلت في حماية وحدة الوطن والعلاقات الانسانية بين فصائله المجتمعية ، وهذا الامر يعطي مساحة واسعة للمخلصين من اجل عراق قوي ومواطن له تاثيره في المشاركة بالقرار ..