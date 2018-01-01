شهوة السلطة وإفرازاتها السيكولوجية عند الساسة العراقيين – قاسم محمد الياسري

إستخدم عالم النفس إريك إريكسون مصطلح السايكولوجيا التي يعني بها دراسة الوظائف العقلية والسلوكيه وعلاقتها بالنمو النفسي للشخص ضمن بيئته الاجتماعية وتفاعله معها وان يكون الفرد مدركا لعلاقته مع بيئته الاجتماعية فمتلازمة الغطرسة والنرجسية وداء العظمة والشخصية المستهينة بالمجتمع اضطرابات سيكولوجية افرزتها شهوة السلطة عند ساسة العراق وزعماء الاحزاب في كل مؤسسات الدولة العراقية فاصبحت وبالا على المجتمع العراقي .. لذا وقبل الدخول في الموضوع نوجه نداءنا ..ونهيب بالامم المتحدة لوضع دستور عراقي جديد يقوم بالوقاية في مواده الدستورية لا تسمح بالإدمان على شهوة السلطة ويجب فحص المرشحين للانتخابات لتاكيد خلوهم من الامراض النفسية بعد ان افتضح أمر بعضهم ومعالجاتهم في المصحات النفسية خارج الوطن وللحد من تحقيق البقاء في القوة والسلطة لمدة لا تتعدى اربع سنوات مع ضرورة الاشراف الاممي على الانتخابات والشفافية والمساءلة الفورية .. نريد قوة وسلطة المواطن السوي وليست قوة وسلطة الحاكم المريض وحزبه المتشدد الذي تسبب بزهق الارواح مع الامتثال المطلق للقانون وتنفيذه..فالاحتلال الذي جاءنا بساسة مرضى نفسيا طغاة واحزاب تجهل ادارة المؤسسات ادارة سليمة وهدرت دم المواطن ونهبت الثروات ومزقت الوطن والوحدة الوطنية تعاني عدة اضطرابات منها كما اسلفت اضطرابات الاستهانة بالمواطن واضطرابات متلازمة الغطرسة وداء العظمة لذا وجب اخضاع هؤلاء الساسه العراقيين الى فحص نفسي اجباري في مصحات نفسية دولية باشراف اليونسيف والزامهم بعدم الترشح في أي انتخابات مقبلة.. فالعراقيون خلصهم الاحتلال من (ميغالومانيا ) صدام وجنونه بالعظمة ووطنيته الزائفة وسلمهم الى (ميغالومانيا) الساسة والاحزاب الاسلامية المريضة نفسيا وتعاني (وسواس العظمه المزمن ) والتي تتستر بستار ديني شوهت صورة الدين وولدت احباطا عقائديا في المجتمع .. حيث يعاني ساسة وزعماء الاحزاب العراقية اليوم من اضطرابات الشخصية التي زادت عن حدها عند بعضهم فتحولت الى متلازمة الغطرسة ..

عيوب شخصية

ومنها الشخصية النرجسية العاشقة لذاتها وهذه النرجسية نراها ملازمه لجميع ساسة العراق .. وكذلك الشخصية المستهينة بالمجتمع كسبيل للاستمرار في القوة والسلطة المطلقة وأضيف هنا أنه دائما ما يخفي السياسيون والحكام مرضهم في النظام الديمقراطي كما هو الحال في النظام الشمولي خوفاً من أن تكون لذلك آثار سلبية على انتخاباتهم التالية وتتلازم هذه السرية مع فترات حكمهم خوفاً من أن يشوب قراراتهم عدم المصداقية كما هو حال منظرالكونفشيوسية العراقية ونرجسية ابو السبع صنايع والسيد زوج العلوية (التشور) موفق أغا العظيم ..وهكذا جميع الساسة .. ويبدو أن الأطباء الذين يعتنون بهؤلاء الحكام أمام مشكلة أخلاقية فهو حسب اداء القسم الذي الزمهم به (ابقراط )يجب أن يلتزموا الصمت والسرية ولكنهم أيضا مسؤولون عن حماية المجتمع من شر هؤلاء المرضى حيث ان مرض الحاكم او السياسي قد يؤثر سلبا في إتخاذه للقرارات مما قد يؤدي بالوطن إلى كوارث تؤثر بالسلب على المجتمع .. فالمصابون بهذه الاضطرابات النفسيه التي تم ذكرها ليس عندهم البصيرة لمعرفة طبيعة سلوكهم وواحدة من وسائل العلاج هي الوقاية في ان يفحص قبل الترشيح كل مرشح للانتخابات ولا يمكث السياسي او الحاكم او رئيس الهيئة او المؤسسة في محل المسؤولية اكثر من مدة اربع سنوات لان بقاءه في المسؤولية يؤدي الى ضرر للمواطن والوطن …كما هو حال انتخابات مجالس الاقضيه والنواحي الذين مضى على تعيينهم اكثر من ستة عشر عاما بلا انتخابات وبعضهم ممن لم يحملون شهادات تؤهلهم للادارة . وما اسلفت ذكرة من المصابين بالاضطرابات النفسية التي تنطبق كثيرا على السياسيين ويشمل أيضا كل الوظائف المهنية في دوائر الدولة وشتى المجالات كالمؤسسات والهيئات والبنوك ..الخ فهؤلاء وبعض ساسة العراق سبق وان تعرضوا للمطاردات والابعاد والهجرة والسجن من النظام الشمولي السابق وبعضهم كانوا اسرى حرب بسبب حروب الطاغية مما تسبب في اصاباتهم بامراض نفسية متعددة منها عدائية للمجتمع وللوطن وها نحن نجني ثمار امراضهم النفسية في الترهيب والاغتيالات والاختطافات وسرقة الاموال العامة للبلد وزرع الطائفية وهدم البنية التحتية للوطن بحجة اجتثاث كل ما بني في عهد النظام الشمولي بسياسة الانتقام والغطرسة والاستقواء بامريكا واعداء العراق والعراقيين وتجاهل التسامح الديني في العقائد ويعملون عكس ماتنص عليه العقيدة الدينية في حين انهم يدعون انهم عقائديون اسلاميون …فاستخدموا العقيدة الدينية للمتاجرة السياسية وغش الناس والدليل مانشاهدة في سلوكياتهم وتعظيم ذواتهم ومعاناتهم من ميغالومانيا أي وسواس العظمة في اللقاءات والمقابلات على وسائل الاعلام المرئية ..

مسوحات واستبيانات

وكذلك رفضهم الاجابة على جميع المسوحات والاستبيانات التي تخص الباحثين العلميين والاكاديميين والطلبة والهروب من اعطاء أي معلومات إحصائيه صحيحة أوصحية يمكن ان تفيد الدولة ومستقبل الاجيال ومن يقوم بهكذا مسوحات او استبيانات يعتبرونه عدوهم او تلصق به تهما جرمية بعيدة عن النضوج الفكري والثقافي والتربوي .بحيث لا يستطيع اليوم أي باحث علمي اكاديمي او طالب يستطيع اجراء مسح بياني في البرلمان او في أي وزارة او مؤسسة من مؤسسات الدولة مهما كان حجمها وهذا نفس ما كان يحدث في عهد النظام الشمولي بل اشد ..حيث النرجسية وتعظيم الذات والغطرسة والاستهانة بالمجتمع التي عمت جميع مؤسسات الدولة اضافة للفساد الاداري والمالي مع الالتصاق بالقوة من خلال تمجيد وتضخيم صورته الذاتية واهتمامه المبالغ بصورته وطريقة كلامه دائما يستعرض على انه مبعوث العناية الالهية كما هو حال من تم ذكرهم سلفا ..

مرض سايكولوجي

ونرى بعضهم يكثرون استعمال المفرط لكلمة (نحن )عند الحديث ويبالغ في اعطاء الثقة بذاته وسلوكه الواضح باحتقار وازدراء اراء الاخرين ويعتبر ان حق مساءلته هو من اختصاص الله او التاريخ وليس من حق الشعب وهو يفتقد التواصل مع الواقع وكثيرا ما يلجأ للتوتر والأنفعالات الاندفاعية ودائما يتحاشي أو يتجنب الاستعانة بآراء الآخرين وكثيرا مايخص نفسه بالاستقامة الأخلاقية دون النظر إلى أي اعتبارات عملية أو التكاليف المادية ويعد نفسه هو فقط المتحلي بالأخلاقيات والحقيقة الواضحة للعامة هو الاستهتار والمرض السايكولوجي وعدم الكفاءة في صنع قراراته .. وتعتبر هذه السلوكيات هي المتميزة والمتفردة لهذه الاضطرابات وبالأخص (ذوبان الذات مع السلطة) و(استعمال لقب نحن) و (الاعتقاد الراسخ بتبرئته أمام الله و التاريخ ) و( اندفاعيته باتخاذ القرار) (واقتناعه بالاستقامة الأخلاقية بغض النظر عن العواقب). كل هذه المماحكات السايكولوجية تصنف ضمن الاضطرابات الشخصية في تصنيفات الأمراض النفسية العالمية .. فماذا نعمل نحن العراقيين مع هؤلاء سوى اللجوء لمناشدة الامم المتحدة للتدخل في الشان العراقي وعزل هؤلاء الساسه وتجميد احزابهم لخطورتها على المجتمع العراقي وعلى وحدة الوطن ..