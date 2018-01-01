الشعوبية الجديدة – ادهم ابراهيم

استميحكم عذرا اذا ماتكلمت اليوم عن ايران‮ . ‬حيث‮ ‬يبدو لي‮ ‬انه لايحق لاحد التكلم بالضد من الجمهورية الاسلامية‮ ‬،‮ ‬اما لكونها قائدة محور المقاومة او الممانعة‮ . ‬او لاسباب اخرى لانعرفها‮.‬

المهم اننا نجد في‮ ‬العراق وعلى رؤوس الاشهاد نمطا من معاداة كل ماهو عربي‮. ‬فالعروبة اصبحت تطلق على عرب الخليج‮ . ‬كما تم تسمية العرب بالعربان تصغيرا لشانهم‮ . ‬وقد اعرب بعض المسؤولين الايرانيين عن اشمئزازه من الكوفية والعقال‮ . ‬والبعض منهم‮ ‬يسمون العروبة بالجاهلية‮ . ‬

وهناك مطالبات ببن الفينة والفينة للتخلي‮ ‬عن العرب والتمسك بالدين او بالطائفة كبديل عن القومية العربية‮ . ‬كل ذلك لتبرير التدخل الايراني‮ ‬بالعراق او بالمنطقة العربية‮ . ‬وقد ساعد هذا الاتجاه انصراف العرب الى مشاكلهم الداخلية‮ . ‬خصوصا بعد سقوط الانظمة التي‮ ‬كانت تدعي‮ ‬حرصها وامانتها على القومية العربية‮. ‬فحل الاسلام السياسي‮ ‬محل القومية العربية‮ . ‬ولم‮ ‬يكن ذلك محض مصادفة بل قد جرى العمل عليه منذ امد بعيد وهناك دراسات كثيرة لتقسيم العرب او تفتيتهم على اسس طائفية او دينية وعلى‮ ‬غرار ماتم في‮ ‬السودان‮ . ‬وقد وجدت ايران الفرصة سانحة للعمل على تصدير الثورة الاسلامية الى الدول العربية ابتداء من العراق وسوريا‮ . ‬وقد كان الهدف اساسا هدف قومي‮ ‬فارسي‮ ‬معاد لكل ماهو عربي‮ ‬وقد اتخذ صبغة اسلامية‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬وقت لاحق طائفية‮ . ‬

انها الشعوبية الجديدة والشعوبية‮ (‬لمن لايعرفها‮) ‬حركة قديمة ظهرت للعيان في‮ ‬بداية العصر العباسي‮ . ‬وهناك من‮ ‬يرجعها الى العصر الاموي‮ . . ‬وهذه الحركة تهدف الى تفضيل العجم على العرب‮ ‬،‮ ‬والانتقاص منهم‮ . ‬

ويقول المؤرخون انهم‮ ‬يصغرون العرب ولا‮ ‬يرون لهم فضلا على‮ ‬غيرهم‮ . ‬وقد انتشرت الشعوبيةابتداء بين المسلمين الفرس لانهم اول من دخل الاسلام من‮ ‬غير العرب‮ . ‬وكانوا‮ ‬يعتقدون بانهم اكثر تحضرا من العرب‮ ‬،‮ ‬خصوصا بعد ان قام المسلمون العرب بفتح بلاد فارس‮ . ‬بعدها ظهر شعوبيون اتراك وغيرهم‮ .‬

مايعنينا الان ان هذه الحركة الشعوبية قد عادت للظهور بشكل واسع بعد الثورة في‮ ‬ايران‮ ‬،‮ ‬وقد اتخذت مظهرا دينيا وطائفيا لتسهيل انتشارها والتغطية على الاطماع القومية لبلاد فارس‮ . . ‬وقد كان العراق عبر تاريخه ساحة حرب وسجالات بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية لما له من اهمية ستراتيجية وتاريخية واذا ما انتقلنا الى العصر الحديث‮ . ‬نرى ان الحرب العراقية الايرانية قد قامت اساسا لمواجهة تصدير الثورة الاسلامية الى العراق والدول العربية‮ . ‬وقد كنا معارضين لهذه الحرب في‮ ‬وقتها‮ . ‬الا اننا بعد ذلك علمنا مدى خطورة التوسع الايراني‮ ‬في‮ ‬المنطقة تحت‮ ‬غطاء ديني‮ . ‬

ويبدو ان الامريكان قد منحوا ايران الكارت الاخضر للتوغل في‮ ‬العراق وسوريا مقابل الاتفاق النووي‮ ‬في‮ ‬عهد اوباما‮ . . ‬وهكذا امتدت الامبراطورية الايرانية الجديدة الى البحر المتوسط بعد ان تمت السيطرة على ارض العراق وسوريا ولبنان‮ . . ‬حتى صرح مؤخرا احد قادة الحرس الثوري‮ ‬بانه تم تحقيق البعد الاستراتيجي‮ ‬الاسلامي‮ ‬في‮ ‬العراق وسوريا‮ ‬،‮ ‬وذلك للدلالة على نجاح التوسع الايراني‮ ‬في‮ ‬العراق وسوريا تحت لافتة الاسلام والمقاومة الاسلامية‮ ‬

نعم انهم نجحوا في‮ ‬التوسع الشعوبي‮ ‬ليس في‮ ‬العراق فقط بل في‮ ‬المنطقة العربية ايضا‮ . ‬ولعلهم لايعلمون او‮ ‬يتجاهلون ان من مكنهم من التوسع في‮ ‬هذه المنطقة الحيوية والخطرة‮ ‬،‮ ‬هم نفسهم سيردوهم الى حدودهم الدولية السابقة‮ ‬،‮ ‬لانها لعبة دولية‮ ‬،‮ ‬ولن تنجو ايران منها رغم اسلحتها وصواريخها بعيدة المدى والتي‮ ‬بدأت تهدد بها منذ الان مما سيعجل بالارتداد عليها‮ ‬بطرق شتى وعندئذ فقط ستدرك ايران عظم الوهم الذي‮ ‬وقعت به في‮ ‬التوسع الشعوبي‮ ‬في‮ ‬العراق لتحقيق الحلم الامبراطوري‮ ‬الفارسي‮ ‬القديم الجديد‮ . ‬

وقد كان الاجدر بها فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق مع العراق ومع دول الجوار بما‮ ‬يخدم مصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب الايراني‮ ‬الشقيق‮ . ‬بدلا من جعل نفسها عدوا جديدا للعرب وفي‮ ‬هذا خسارة وضياع للمال والجهد وتشتيت الجهود لمحاربة عدو‮ ‬يفترض انه مشترك‮ ‬

‮ ‬ان العراق سيعود كما كان دائما عربيا وستنتهي‮ ‬الشعوبية الجديدة كما انتهت سابقا‮ . ‬لان ارضنا عربية وتاريخنا عربي‮ ‬والنبي‮ ‬عربي‮ ‬وآل بيته الاطهار سلام الله عليهم عرب ولان العمائم السود عربية والقرآن عربي‮.‬