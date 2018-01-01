رحيم العكيلي وتمثال الثور المجنح – نوزاد حسن

دعوني اضع امامكم هذه الفرضية:ايهما اهم تهريب قطعة اثرية ام اجبار شخص نزيه على الهجرة خارج البلد.هذه الفرضية موجودة وما زالت قائمة.فالنزيه الذي يترك بلده بسبب ملاحقات معينة لا يختلف عن التمثال الذي يقع في ايدي السماسرة لتهريبه.التمثال والنزيه هما ثروة حقيقية،ومن الخطأ ان تعاد القطع الاثرية دون ان تفكر الجهات المهتمة بحقوق الانسان فتح ملف هذا الشخص او ذاك.وربما احد اهم هذه الملفات هو ملف القاضي رحيم العكيلي.

انا لا افرق كثيرا بين شخص كان مسؤولا نزيها وبين تمثال اثري.من يحفظ التمثال هو ذلك الانسان الذي يتمتع بذلك الحس الانساني للدفاع عن حق الناس وحفظ اموالهم.

هناك حركتان قاسيتان تعملان بتوحش منذ اعوام.الحركة الاولى هي سرقة،ونقل الاثار الثمينة الى الخارج طمعا في المال والكسب غير المشروع.ويوجد اشخاص بارعون في اداء هذه المهمة.

الحركة الثانية لا تقل شراسة عن الاولى حين تتفق ارادة الفاسدين على طرد الاشخاص النزيهين بعد تهديدهم بالمــــــــــوت.لذا يتـــــــــــحول الانسان النزيه في هذه الحالة الى قطعة اثرية يخسرها البلد دون ان ينتبه احد الى تلك الخسارة.

تعمل قوى الفساد على الصمود والتخفي لتصدير اكبر عدد ممكن من النزيهين والاثار.وبمرور الوقت نلاحظ انهيار الذوق العام فيحل محل تمثال الثور المجنح مثلا تمثال اخر من “جص”.كما يحل محل ذاك النزيه المطارد شخص جديد بمواصفات رديئة ورخيص الثمن كأنه مصنوع لاداء وظيقة واحدة تحدد له وهي تنفيذ ما يطلبه الفاسدون منه.

ومن خلال استمرار الطرد في هجرات جماعية لعنصري الجمال والنزاهة يفسد الذوق عنـــــــدنا،وتفــــــــــسد قدرتنا على الكره الحقيقي.

وبدون كره حقيقي لا يمكن ان نوقف نشاط الحركتين معا.اما اذا اعتقدنا ان الامــــــــور ليست كما صورتها فهذا يعني اننا لم نتعلم الدرس كما ينبغي ان نتعلمه.