الكهرباء تقترح الإستفادة من جهود أصحاب المولّدات الأهلية

بغداد – داليا احمد

قدمت وزارة الكهرباء مقترحاً لأصحاب ومالكي المولدات الاهلية في العاصمة بغداد والمحافظات، التي توقفت عن العمل بعد تنفيذ مشروع عقود الخدمة والجباية في مناطق عملها.

وقال بيان للوزارة امس ان (ممثلي الوزارة، كلا من، مدير عام مديرية توزيع كهرباء الكرخ بهاء زيد، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس، ومدير اعلام كهرباء الكرخ صلاح غازي، ألتقوا في مقر المديرية المذكورة بمجموعة من مالكي المولدات الاهلية في عدد من مناطق العاصمة بغداد التي طبق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص فيها ضمن عقود الخدمة والجباية، والتي توقفت عن العمل، كون الوزارة من خلال شركات القطاع الخاص تمكنت من إنهاء الضائعات وتجهيز هذه المناطق بالطاقة لمدة 24 ساعة وبشكل مستمر).

تثمين جهود

واضاف ان ( ممثلي الوزارة ثمنوا جهود اصحاب المولدات لتجهيزهم الطاقة الكهربائية الى المواطنين في أوقات انقطاعها عنهم من قبل الوزارة في السنوات الماضية، مقدمين للحاضرين مقترح الوزارة بتجميع المولدات في مواقع محددة وتشغيلها لشراء الطاقة الكهربائية من أصحابها).

وأشار البيان الى انه (تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية تمثل أصحاب المولدات يتم اختيارها من قبلهم، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ويكون واجب اللجنة اللقاء بممثلي الوزارة للاتفاق على تنفيذ المقترح مدار البحث، فضلا عن نقل مقترحات مالكي المولدات ومشغليها، كوّن الوزارة تسعى لإسنادهم وضمان ديمومة عملهم).فيما اكد عدد من المواطنين ان القوائم الشهرية للطاقة الكهربائية تعد منصفة وجيدة للشرائح الاجتماعبية خاصة لاصحاب الدخل المحدود ومنها قوائم جباية التجارية, فيما اعلن مدير اعلام دائرة توزيع كهرباء الرصافة احمد الحلفي عن مشروع تحويل الطاقة الى استثمار لن يضر اصحاب الدخل المحدود وسيكون لصالح جميع شرائح المجتمع وان من يعارض هذه الخطوة لاسباب غير مسوغة وربما لاغراض شخصية من بينهم اصحاب المولدات الاهلية المستفيدين من شح الطاقة في المرحلة الماضية واستغلال المواطنين ماديا بتحديد اسعار خيالية للامبير الواحد خاصة في فصل الصيف .

وقال الحلفي لـ(الزمان ) في وقت سابق ان (الموازنة العامة لسنة 2017 دعت الوزارة الى التوجه نحو الاستثمار وفق المادة 15 من الموازنة ان تعمل على فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص).

تسقيط المشروع

واضاف ان (هناك حملة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تهدف الى تسقيط هذا المشروع من خلال خلط الاوراق وتشويه الحقائق من ان هناك جباية عالية وعدم ارتياح المواطنين من هذا المشروع).

موضحا ان (مشروع تحويل الطاقة الى استثمار لن تضر اصحاب الدخل المحدود وستكون لصالح جميع شرائح المجتمع حيث ان الوزارة تتعامل بالوحدات للكيلو واط في الساعة من 1 الى 1000 وحدة كيلو واط في الساعة 10 دنانير من 1001 الى 1500 بسعر 20 دينار ومن 1500 الى 2000 كيلو واط في الساعة 40 دينار ومن 2001 الى 3000 وحدة 80 دينار وصعودا وحسب استهلاك المواطن).

داعيا المواطنين الى (الترشيد والتقنين والابتعاد عن الاسراف), مشيرا الى ان (مهام المستثمر القضاء على التجاوزات التي اخذت من انتاج الطاقة 16 الف ميغاواط اي 60 بالمئة وخفض الاحمال ورفع التجاوزات بالاضافة الى صيانة الشبكة فضلا عن ان صاحب الشركة يساعد الوزارة في ادامة الشبكة والطاقة). فيما طالب رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعفاء الفقراء والعاطلين من أجور الكهرباء، مؤكدا نجاح التجربة في بغداد والبصرة. وقال الساعدي في بيان امس انه (يطالب العبادي بإعفاء الفقراء والعاطلين عن العمل والعجزة من أجور الكهرباء), عازيا السبب (لظروفهم المعيشية ولتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر ومحاولة افشال تجربة الكهرباء بإدارة التوزيع بالشراكة مع القطاع الخاص), وأضاف الساعدي أن (تجربة الكهرباء أثبتت نجاحها في بغداد والبصرة), معربا عن أمله (بتقديم أفضل الخدمات ومحاربة الفاسدين ومحاسبتهم).