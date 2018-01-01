الخسائر تفوق الأرقام المعلنة بعشرة أضعاف وخبيران لـ (الزمان): ثمن النصر في نينوى باهظ والمعركة خلفّت أضراراً أشبه بحرب عالمية

بغداد- شيماء عادل

وصف خبيران عسكري وستراتيجي الدمار والخسائر الذين خلفتهما معركة الموصل اشبه بحرب عالمية بسبب استخدام داعش سياسة الارض المحروقة للدفاع عما يسمى عاصمة خلافته المزعومة.

واكد الخبير العسكري علي الربيعي لـ (الزمان) امس ان (معركة الموصل اشبه بحرب عالمية بسبب ما خلفته من دمار في مفاصل المحافظة سواء في المباني الحكومية ام البنى التحتية وكذلك دور المواطنين).

ثمن باهظ

واضاف ان (ثمن النصر في معركة ايمن الموصل كان باهظا نظرا للخسائرالبشرية التي قدمت خلال المعركة بالاضافة الى البنى التحتية ومنازل المواطنين لان ذلك الجانب يعد من اقدم مدن المحافظة من ناحية البناء). ورأى الربيعي ان (الاسراف في استخدام القوة النارية لمعالجة الاهداف الصغيرة كان لا ضرورة له حتى وان قسما من اهالي المدينة ذكروا بأنهم امام حالة تدمير وليس مرحلة تحرير, حيث لا يتصور استخدام صواريخ كراد على منازل عمرها مئة عام او اكثر).

كاشفا عن (تعرض المدينة القديمة للدمار الشامل وفق صور للاقمار الصناعية التي اوضحت ان 67 بالمئة من المدينة قد دمر بالكامل كما وان 60 الف وحدة سكنية قد تضررت بشكل كامل بالاضافة الى العمارات السكنية والمبناني الحكومية فضلا عن الجسور التي تضررت بنحو 40 بالمئة وكذلك تدمير 9 مستشفيات من اصل 10). من جهته اوضح الخبير الستراتيجي واثق الهاشمي ان الارقام والتقارير التي نشرتها وكالة اجنبية غير دقيقة ومبالغ فيها .

الارض المحروقة

وقال الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة العراقية كانت تعلن عن حجم الخسائر التي حدثت في الموصل لكن ما نشرته تلك الوكالة غير دقيق), مبينا ان (حجم الخسائر التي خلفتها المعركة فادحة بسبب استخدام داعش سياسة الارض المحروقة من اجل الدفاع عن ما يسمى عاصمة خلافته المزعومة باستخدام اسلحة متنوعة وتفخيخ المنازل وكذلك الشوارع بالاضافة الى استخدام الاهالي دورعا بشرية).

وتابع ان (داعش قام ايضا بتفجير المنازل بعد مغادرته الى منطقة اخرى لاحداث اكثر ضرر في المدينة ومنع تقدم القوات الامنية حتى يكسب الوقت لاعادة تنظيم مجموعاته).

واجرت وكالة عالمية تحقيقا بشأن الخسائر البشرية لمعركة استعادة الموصل.

ونشرت الوكالة تقريرا بشأن ذلك حيث اكدت ان (خسائر المعركة اكثر من الارقام الرسمية المعلنة حيث تقدر بتسعة آلاف قتيل أو أكثر).

يذكر ان عملية استعادة الموصل من قـــــبضة داعش استغرقت تسعة اشـــــــــهر من القتال الضاري وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية ومقتل آلاف المدنيين ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

حيث تمكنت القوات الامنية بتعدد صنوفها وبمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي من القضاء على العناصر الارهابية هناك حتى اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على داعش من الموصل داخل مقر عمليات تابع لجهاز مكافحة الارهاب بحسب ما افاد به مكتبه, لكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اشار الى ان المعارك داخل المدينة كانت الأشد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد تقارير للامم المتحدة بأن المعارك أوقعت دمارا هائلا في الموصل وتقدر عدد البنايات التي دمرت بنحو 5 الاف بناية، بالإضافة إلى 490 بناية دمرت في المدينة القديمة فضلا عن نزوح سكان هم الان بحاجة إلى السكن والرعاية الصحية والماء ولاسيما ان مستويات الصدمة النفسية في أوساط السكان هي الأعلى في العالم.