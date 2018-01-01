الإعمار تنجز مشروع الجسر الرابع في الموصل

الإعمار ينجز مشروع الجسر الرابع في الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ان الوزارة شارفت على انجاز وافتتاح مشروع جسر الموصل الرابع في محافظة نينوى بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة وبكلفة مليار و993 مليون دينار.

وقالت الوزيرة آن نافع أوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة الفاو العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة شارفتا على انجاز اعمال مشروع الجسر الرابع، والذي يربط الجانبين الايمن والايسر من حيي الضباط ــ الدواسة).

واضافت ان (الاعمال في المشروع وصلت الى مراحل متقدمة وتسير بشكل سريع وبوتائر متصاعدة وبسباق مع الزمن دون اي معوقات، من اجل إنجازه بأسرع وقت ممكن ووفق المواصفات الفنية المطلوبة ليكون متاحا لأهالي الموصل حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 90 بالمئة ).

واوضحت اوسي ان (طول الجسر يبلغ 160 متراً وبعرض 7.5 أمتار ونصف ذهابا وإيابا), وأشارت الى انه (من المؤمل افتتاح الجسر نهاية الشهر الجاري بجهود العاملين في المشروع الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً وبدفعتي عمل صباحية ومسائية ورفضوا التمتع بالعطلة الرسمية وعطلة اعياد الميلاد مفضلين البقاء في ساحات العمل من اجل اعادة اعمار محافظتهم التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية، حيث تم انجاز كافة الإعمال في الركيزة الأولى والثانية والثالثة).

تواصل العمل

وأوضحت اوسي أن (العمل يتواصل حاليا بتركيب أجزاء الجسر الحديدي بكل ملحقاته والبدء بإعمال الدفع من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن للمدينة مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلوها العاملون في المشروع ليلاً ونهاراً )، متمنية ( لهم الموفقية والنجاح بمناسبة حلول العام الجديد وان تعود مدينة الموصل أم الربيعين كما كانت سابقا وان يعم الأمن والأمان في ربوع العراق).

واشار البيان ان (العمل في المشروع تضمن تكسير ورفع اجزاء من الفضاءات المتضررة للتمكن من دفن الفضاء الاول من جهة الساحل الايمن من الموصل ودق الركائز في منطقة الفضائين الثاني والثالث مع تنظيف حوض النهر من الانقاض في المناطق التي تعوق دق الركائز للدعامات الوسطية مع تنفيذ ونصب مجسر حديدي واســــــتخدام ثلاثة مجسرات حديدية وبطول 42,5 مترا للفضاء الواحد مع رمبات بطول 12 متراً تنقل من مخازن مديرية المرور السريع في محافظة البصرة).