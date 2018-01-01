لغتنا العربية عنوان وجودنا القومي – حسن عاتي الطائي

احتفلت الأمم المتحدة في الثامن عشر من كانون الأول 2017 باليوم العالمي للغة العربية التي كانت قد إعتمدتها في العام 1973 لغة رسمية لها الى جانب اللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والروسية في مختلف المحافل والمنظمات والمؤسسات الدولية التابعة لها تقديرا من المجتمع الدولي لمكانتها ومنزلتها الرفيعة ولما تتمتع به من مزايا وموقع مؤثر ومتميز في قلوب ونفوس مئات الملايين من البشر في شتى انحاء العالم الذين ينطقون ويتحدثون بها ويكنون لها فائق المحبة والإحترام والإخلاص وتثمينا لدورها الرائد والطليعي في الحفاظ على تراث ووحدة امة من أعظم الامم وأكثرها مساهمة في اغناء الحضارة الانسانية هي امتنا العربية ولما انجزته وقدمته من نهضة ثقافية وعلمية عبر مئات السنين على المستوى العالمي .كما تم اعتمادها لغة رسمية في كل من منظمة اليونسكو والمؤتمر الاسلامي(منظمة التعاون الاسلامي حاليا)والعديد من الكنائس العربية الفي المشرق العربي. والى جانب انها لغة اكثر من 350 مليون عربي هم سكان الوطن الاكبر فانها كذلك لغة مئات الملايين من المسلمين الذين يتوجب عليهم اداء فروضهم وواجباتهم الدينية بلغة القران الكريم الذي اضفى عليها القوة والمهابة والخلود فضلا عن استخدامها من قبل المئات من وسائل الاعلام العالمية وخاصة القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكات الانترنت وحقل التقانة.اما من حيث عدد المتحدثين بلغتنا العربية فانها تاتي في المرتبة السادسة بين اللغات الحية المتداولة والمؤثرة عالميا.كما انها اللغة الرابعة من حيث الاستخدام على تلك الشبكات واكثر اللغات استخداما على (تويتر).وبسبب جاذبيتها وجمال كلماتها وسلاستها ومرونتها ودقتها والوفرة الهائلة في الفاضها وكثرة الاشتقاقات في مفرداتها وبلاغتها والاعجاز في الكلام والتركيز في المعنى وتوخيها للابانة والتوضيح فقد كتب بها على مر التاريخ المئات والالاف من العلماء والمفكرين والمبدعين من غير ابنائها العرب قواميس وموسوعات ومؤلفات ومصنفات لغوية وعلمية وطبية وجغرافية وتاريخية وفلسفية وقصص وروايات ودواوين شعرية ايمانا منهم بانها لغة الثقافة والعلوم والاداب والفنون بعد ان تيقنوا ان لغاتهم القومية عاجزة عن ان تقف على قدم المساواة مع اللغة العربية الباذخة الثراء والجمال والشموخ والانتشار وبعد ان عرفوا ان الكتابة بها هي طريقهم الوحيد الى الشهرة والمجد وخلود الاعمال والمنجزات حتى اصبحوا بسبب حبهم لها ودفاعهم عنها واخلاصهم لها عربا يشار لهم بالبنان. ولم يحدث في التاريخ ان طعن احد من العلماء بقدرة اللغة العربية على التجدد واستيعاب مايستجد من تطورات علمية وثقافية بسبب ماتمتلكه من مقومات البناء الداخلي وقوة الاسس التي قام عليها النحو العربي ماجعلها صالحة للتداول قولا وكتابة في كل زمان ومكان لاتشتكي من عيب او نقص بقدر مايشتكي منه المرجفون والمشككون والحاقدون على مكانتها وسمو موقعها ومنزلتها يدل على ذلك انقراض واندثار وموت اغلب ان لم يكن كل اللغات التي عاصرتها او عايشتها مثل الارامية والسريانية والاشورية والعبرية والهيروغليفية واليونانية فيما بقيت هي اللغة الوحيدة التي صمدت وتحدت التغيرات والمؤامرات التي استهدفت القضاء عليها وتعطيل دورها الحضاري القومي والعالمي..لقد استوعبت لغتنا العربية التطورات التقنية والتكنولوجية على مختلف الاصعدة التي طرأت على العالم ولم تتأخر عن مسايرة وملاحقة تلك التغيرات الكبرى وكانت السباقة في استخدام المصطلحات العلمية وايجاد مفردات مقاربة لها دون ان تفقد نضارتها وروحها واشراقاتها القومية السامية ولم تتوان او تكف عن التكيف مع الحداثة والعصرنة لأي سبب من الاسباب..لقد حققت لغتنا العربية لنا كعرب وحدة الفكر والثقافة والاسس النفسية وعززت المشاعر والروح القومية وهي بذلك عنوان وجودنا القومي ورمز ثقافتنا ولذلك فان من واجب ومسؤوليات العرب جميعا وخاصة(الباحثون وعلماء اللغة والمفكرون والمختصون) وبالأخص الحكومات العربية بما تمتلكه من ثروات وقدرات هائلة ان تعمل بجد وحرص وبكل ماتستطيع للمحافظة على لغتنا التي تواجه الكثير من التحديات التي لابد من التصدي لها ومواجهتها في الاطر الثقافية والقانونية والتربوية والتعليمية والسياسية والعلمية والاجتماعية وفي شتى الاتجاهات للابقاء عليها حية مشرقة مزدهرة في المشهد الثقافي والحضاري العالمي كذلك لابد من اعتبار مادة اللغة العربية اهم من اي مادة اخرى في الجامعات العربية وتشجيع الطلاب على الانخراط في دراستها في الكليات وتعيين خريجيها فورا واعتبارهم ثروة قومية لايجوز التفريط بها اضافة الى الاحتفال سنويا على مستوى الدولة بكافة مؤسساتها وخاصة ذات الشأن والعلاقة كوزارة الثقافة والإتحاد العام للادباء والكتاب في العراق والوطن العربي واقامة المهرجانات والندوات والقاء المحاضرات احتفاء بها وتقديرا لها بإعتبارها خط الدفاع الاول عن ثقافتنا وحضارتنا.. بقي ان نشير بفخر ان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كان اول رئيس او حاكم عربي يخاطب العالم من على منبر الامم المتحدة باللغة العربية اعتزازا منه بلغته وقوميته.. تحية وسلاما للغة الضاد.. لغة العروبة والحضارة والمستقبل العربي..لغة الوحدة العربية الشاملة..