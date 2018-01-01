الإسكان ينشئ بناية هيئة المنتجات النفطية بالديوانية

الإعمار يؤهّل طرقاً وشوارع في كربلاء وميسان

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن مواصلة تنفيذ اعمالها في اعادة تأهيل طريق ميثم التمار بمحافظة كربلاء والذي ينفذ لصالح مديرية بلدية المحافظة.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة اشور العامة إحدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير طريق ميثم التمار في المحافظة والذي يمتد من تقاطع الحسينية إلى مجسر الامام الحسين حيث وصل العمل إلى مرحلة فرش طبقة الإسفلت ومن المؤمل إنجازه بأقرب وقت)، واضاف ان (الاعمال في المشروع شملت قشط الطريق وقلع الروطانات الحاصلة بالطريق ليتم بعدها رشة بمادة التاكوت فضلاً عن اكساء الطريق بمادة الإسفلت بطبقة رابطة سمك 6 سنتمرات وبعرض 5،11 مترا وطول 800 متر)، مشيراً الى ان (هذا الطريق يعد من الطرق المهمة والحيوية التي تساعد في تقليل الزخم المروري الحاصل داخل المدينة)، فيما انجزت الوزارة اعمال صيانة واكساء عدد من الشوارع الرئيسة في مركز المحافظة )، واشار البيان الى ان (مديرية بلدية المحافظة التابعة لمديرية البلديات العامة وبتنفيذ من قبل شركة اشور العامة إلتابعتين للوزارة انجزت اعمال أكساء وصيانة أكثر من 55 الف متر مربع في عدد من الشوارع الرئيسة والمحورية بكلفة 850 مليون دينار ضمن الموازنة التشغيلية العامة للعام الحالي)، واوضح ان (أعمال الصيانة والأكساء تضمنت قشط الإسفلت القديم ومعالجة التخسفات والروطان وفرش السبيس وحدله والأكساء حيث شمل العمل شوارع رئيسة وفرعية عدة داخل مركز المدينة منها الشارع الفاصل بين حي الإسكان والإصلاح وحي الحسين وكذلك تهيئة الشارع الممتد من تقاطع الحسينية في مدخل بغداد وصولاً إلى مجسر الإمام الحسين عليه السلام في باب طويريج).

صيانة طرق

واضاف ان (الحملة شملت ايضاً صيانة بعض الطرق الرئيسة في الأحياء الأخرى كحي البناء الجاهز والتعاون وحي النقيب وحي الحسين ومنطقة البوبيات وتبليط الشوارع في حي الإمام علي ع وتبليط شارع حي المهندسين مروراً بحي الإمام علي عليه السلام وصولاً إلى مدرسة رابعة العدوية فضلا عن اعمال المقرنص بحدود 3600 متر مربع مع تبليط الشارع الواصل بين سيد الأسعار وصولاً إلى الشارع الوسطي ذو الممرين والقريب من مدرستي التحدي وبنو هاشم، واوضح ان (الحملة شملت أعمال هندسة المرور وإعادة تأهيل وطلاء الأرصفة المنجزة وباللونين الأصفر والأبيض كذلك المباشرة بتخطيط الشوارع والعمل على تحديد أماكن للعبور مع صيانة الإشارات الضوئية الموجودة في التقاطعات لضمان تشغيلها بصورة دقيقة)، وتابع البيان انه (تم كذلك الاهتمام بالمساحات الخضر والعمل على تأهيل المتضرر منها مع زيادتها من خلال تأهيل مساحات جديدة وحفر الآبار فيها وعمل المرشات مع الاهتمام بالأشجار المزروعة وقصها وتعديلها بأشكال مختلفة)ونفذت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة اعمالها في اعادة تأهيل أكساء وتبليط عدد من الشوارع في مركز قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان.

اعادة تأهيل

وقال البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية والخدمية العاملة في مديرية بلدية علي الغربي التابعة لمديرية البلديات العامة احدى تشكيلات الوزارة أنجزت اعمالها بأعادة تأهيل أكساء وتبليط عدد من الشوارع في مركز قضاء علي الغربي بالمحافظة وبكلفة بلغت اكثر من 750 مليون دينار). واضاف البيان ان (الاعمال شملت قشط الإسفلت القديم ومعالجة التخسفات والروطان وبعدها تم الاكساء) مشيراً إلى انه (تم أنجاز تبليط العديد من الشوارع داخل القضاء هي شارع 111 وشارع 55 وشارع 60 في حي البتول وعدد من الشوارع في حي الزهراء)، موضحا أن (هذه الشوارع تعد من الشوارع الحيوية المهمة التي تخدم أهالي القضاء وتسهم في تقليل الزخم المروري وتساعد على أنسيابية حركة المارة والسيارات).وتابع البيان ان (الوزارة تواصل العمل في مشروع بناية هيئة توزيع المنتجات النفطية في محافظة الديوانية لصالح وزارة النفط – شركة توزيع المنتجات النفطية).

واشار الى ان (شركة المعتصم العامة أحدى تشكيلات الوزارة تواصل تنفيذ أعمال مشروع بناية هيئة توزيع المنتجات النفطية فرع الديوانية)، وتابع ان (المشروع يتألف من مبنى مكون من عدة طــوابق لبناية الإدارة مع قبو عدد 2 وبناية الاستعلامات) حيث بلغت نسبة أنجاز المشروع 68بالمئة وبكلفة اكثر من 5 مليارات دينار).