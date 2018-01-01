الإتصالات تعتمد برنامج المواطن الألكتروني لإستقبال الشكاوى

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة الاتصالات عن اعتمادها لبرنامج حكومة المواطن الالكترونية لاستقبال طلبات وشكاوى المواطنين الموجهة الى قسم شؤون المواطنين عبر الاتصال المباشر بالارقام المخصصة لهذا الغرض وكذلك بأستخدام البريد الالكتروني وقالت مديرة قسم شؤون المواطنين في الوزارة اسراء يحيى كاظم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرنامج يعد من البرامج الحديثة التي سعت الحكومة الى تطبيقه بهدف تقديم فضلى الخدمات للمواطن).مبينة انه (يتيح للمواطن تقديم طلباته ومقترحاته وشكاواه عن طريق البريد الالكتروني او الاتصال بشكل مباشر ومن ثم إحالته إلى الجهات ذات العلاقة عبر شبكة موحدة بين قسم شؤون المواطنين وممثلين معتمدين في تشكيلات الوزارة كافة). وأكدت كاظم خلال اجتماع ضم أقسام التخطيط والتفتيش في الشركة العامة للاتصالات ان (الوزارة تهدف الى متابعة شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وحل مشاكلهم واستقبال المواطنين والموظفين ودراسة طلباتهم وانشاء جسور التواصل بين الوزارة من جهة والمواطن من جهة اخرى).

آلية كابينة

واشارت الى ان (آلية عمل البرنامج تتم من خلال التنسيق بين قسم شؤون المواطنين وتشكيلات الوزارة كافة وحسب توجيهات الوزير حسن كاظم الراشد بضرورة تقديم فضلى الخدمات للمواطنين واستقبال شكاواهم بكل شفافية ومن ثم رفعها الى المديرية او القسم المعني في تشكيلات الوزارة ومتابعتها بكل دقة لحين الحصول على الاجابة المناسبة واوضحت ان الوزارة خصصت البريد الالكتروني لاستقبال الشكاوى أو الاتصال بالارقام المختصر 5625 والهاتف07600417417) على صعيد متصل قامت هيئة الكابل في بدالة المركز التابعة لمديرية إتصالات المثنى وبإشراف حامد فليح بإصلاح القطع الحاصل بالكابل الضوئي ذي 24 شعيره مسار سماوة/ ديوانيه الذي يبعد 20 كم عن مركز الضوئي واستبدال 150م من الكابل المتضرر وإيصال الخدمه بصورة جيدة للمستفيدين.

اصلاح كابينة

زارت لجنة من شركة الإتصالات مديرية إتصالات المثنى لاستلام أولي لمشروع بعد الفحص والتشغيل الـ (اف تي تي اج) وباشرت هيئة الكابل في مجمع الرسالة بصيانة وابدال الكابل المتضرر سعة 500 مشترك بطول 12 متر والذي يغذي كابينتي 39،40 في منطقة أم العصافير من جانب أخر وبمتابعة مدير إتصالات النجف الأشرف عقيل الطائي اصلحت الملاكات الفنية في المديرية كابينة 6 سعتها 200 خط بحي ميسان وكابينة 2 سعــــــــــة 200 مشترك حي النصر وكابينة 101 حي الكرامة وكذلك إصلاح عارضة الكابل الضوئي بين النجف – كربلاء وتستمر الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة للإتصالات وكافة التشـــــــــــكيلات التـــــــــــابعة لها بإصلاح وصيانة كل العوارض وباسرع وقت لغرض تـــــــــقديم فضلى الخدمات في مجال الإتصالات وتكـــــــنولوجيا المعلومات.