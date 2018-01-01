البصرة تنفّذ حملات لإكساء طرق في الزبير

أمانة بغداد تستحدث شارعاً جديداً في الزعفرانية

بغداد ــ داليـا أحمـد

استحدثت امانة بغداد شارعا جديدا لخدمة منطقة الزعفرانية وتخفيف الزخم المروري في ساحة معهد التكنلوجيا طوله كيلومتر ونصف الكيلو متر.وقال بيان للامانة تلقته (الزمان) أمس أن (الامينة ذكرى علوش وجهت بإستحداث شارع جديد لخدمة منطقة الزعفرانية وتخفيف الزخم المروري في ساحة معهد التكنلوجيا بطول كيلو متر واحد ونصف الكيلو متر وان الامانة باشرت أعمال تنفيذ الشارع الجديد لخدمة أهالي المنطقة عموماً والافرازات السكنية الحديثة لموظفي الامانة وربط المحلات السكنية القديمة بالافرازات الحديثة)، وأضاف ان (علوش إطلعت في جولة لها على الاعمال التي تنفذها دائرة المشاريع التي تتضمن تطوير واكساء الشارع الرئيس الرابط بين إمتداد شارع معسكر الرشيد وصولاً الى إمتداد شارع معهد التكنلوجيا يبلغ طوله كيلومترا واحدا ونصف الكيلو وبإتجاهين عرض كل منهما 11 متراً مع تنفيذ جزرة وسطية).

تأهيل شوارع

واوضح البيان ان (علوش أوعزت بتأهيل شوارع الافرازات السكنية التي تم توزيعها سابقاً للموظفين عبر فرشها بمادة السبيس لإتاحة المجال لمالكيها لتشييد دورهم لإنهاء معاناتهم ولاسيما في فصل الشتاء). وتابع البيان ان (الامانة باشرت بتنفيذ متنزه جديد بالقرب من مجسر اليرموك بمساحة 8 ألاف متر مربع).

وأوضح ان (دائرة بلدية المنصور باشرت بتنفيذ متنزه جديد في الساحة القريبة من مجسر اليرموك بعد اعداد تصميم من قبل دائرة المتنزهات والتشجير)، واضاف البيان ان (المتنزه الذي يتم تنفيذه بالجهد الذاتي من المؤمل إنجازه مع بداية العام الجديد)، موضحا ان (قسم الطرق يعمل على انشاء السياج الخارجي للمتنزه من الكابيون والحجر والخشب والبي آرسي اما السياج الخلفي فسيكون من البلوك وكذلك يشمل اعمال تنفيذ الممرات ونصب مصاطب الجلوس، في حين يعمل قسم الزراعة على مد شبكات للري وزراعة الشتلات والثيل والزهور).

إفتتاح محطة

من جهة اخرى أعلن مدير ماء محافظة البصرة نزار ناصر عن قرب افتتاح محطة ماء البراضعية بعد أن أوشكت أعمال رفع الطاقة الخزنية على الانتهاء. وقال ناصر في تصريح امس انه (وفي غضون أسبوعين سيتم افتتاح المحطة التي رفعت الطاقة الإنتاجية فيها إلى 800 متر مكعب بعد أن كانت طاقتها تصل لـ 400 متر مكعب).

وأشار إلى إن (المشروع سيخدم بعض مناطق المركز ومنها مناطق امتداد شارع 14 تموز في الجزائر والفرسي ومنطقة السيمر ومناطق أم النعاج والمطيحة).

وعلى الصعيد نفسه باشرت بلدية قضاء الزبير التابع للمحافظة بحملة جديدة لاكساء عدد من الشوارع في مركز المدينة، وذلك بعد الانتهاء من اكساء 8 شوارع خلال الاشهر الماضية ضمن خطة البلدية للمرحلة الثانية. وقال مدير البلدية علي حبيب الصرايفي في تصريح امس ان (البلدية وضمن جهود وملاك القسم الثاني باشرت بحملة اكساء جديدة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن مناطق الريسز والحي العسكري بالإضافة الى عدد من الشوارع في القواطع الاخرى).

وأضاف أن (اعمال الاكساء تنفذ بجهد ذاتي من ملاكات واليات البلدية التخصصية، واستخدام مادة الاسفلت المجهزة من معامل البلدية في منطقة اوركلي الصناعية).وأشار إلى أن (البلدية وضمن خطة عملها وللمرحلة الثانية تمكنت من استكمال اكساء 8 شوارع في مختلف مناطق مدينة الزبير).مؤكدا ان (جهد البلدية يأتي لاكساء وتصليح الشوارع المتضررة رغم توقف معظم المشاريع في هذا الاطار بسبب توقف مشروع المجــــاري عن العمل).من جهة اخرى اوضح مسؤول القسم الثاني للبلدية يحيى مالح في تصريح امس ان (القسم الثاني ينفذ الجزء الثاني من خطة المرحلة الثانية لعام 2017 والتي تشمل شوارع مناطق 9 نيسان والعسكري والريسز)، مشيرا الى (الانتقال لتنفيذ المرحلة الاولى من اعمال عام 2018 بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال خطة العام الحالي ولكافة المناطق).