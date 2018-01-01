من سيكون شجاعاً ليخوض المعركه ضد الفساد ؟ – خالد محسن الروضان

اكبر عدو للمواطن هو الفساد، الذي يتفوق بتأثيره السلبي على الاحتلال المباشر، فالفساد من النظام، يدمر الاخلاق في المجتمع دون مقاومة تتناسب مع حجم خطورته لكن في الاحتلال المباشر تتم مواجهته بكل قوة واصرار، من هنا الحديث عن فساد نظام الحكم احد اهم اشكال المقومة للنظام، فاشكال الفساد منتشرة بكثرة، وعناصره يتكاثرون مع الوقت، ويبدلون هيائتهم، وظائفهم، مراكزهم، كما يبدلون ثيابهم.

فما تعرض له المواطن العراقي بعد الاحتلال الانكلو اميركي عام 2003 من قتل واقصاء وتهميش على يد السياسيين اصحاب ثقافات الالغاء والاقصاء، اولئك الذين شاركوا الحاكم الاميركي (برايمر) الذي كان سبباً في زرع الفتن واثارة الصراعات في المجتمع العراقي، والتي بقيت اثارها السلبية مستمرة وتصاعدت مع الحكومات المتعاقبة، فحجم الانتهازية اصبح اكبر وتفشى الفساد بشكل هائل، حتى انه بدأ يأخذ الصفة (العادة الطبيعية) كسلوك اجتماعي مقبول، وغير محارب من الاخرين، فمع اطلاق العملية السياسية كان السياسيون يتقاسمون البلاد ويبكون ببعض النفاق، بعد ان بدأوا بتقسيم الغنائم لكنها ليست غنائم الاعداء (غنائم النظام السابق) كما سموها، بل هي خيرات الوطن، الارض، البيوت، المقرات، المناصب، والمراكز والوظائف.

وكلنا يعرف كيف كانت التضحيات في بناء العراق والحفاظ على وحدته وتحقيق استقلاله، وهؤلاء القاصرون يبيعونها بارخص الاثمان. هذا هو الوجه الحقيقي للنظام السياسي للحكم الذي فسح المجال للارهاب ورجاله وتفشي ظاهرة الفساد والقتل، فهم يقدرون على دخول اي مؤسسة والتأثير فيها وفي عملها وتسييرها حسب رغبتهم، بحيث يمكننا ان نعرفهم بأي مكان، وظيفة، مؤسسة موجودين فهم منتشرون مع الجغرافيا، مع الهواء وهذا يؤكد لنا حجم ومساحة الفساد الموجود في العراق.

فالدولة والوطن اكثر من كعكة يتقاسمها السياسيون والمجاهدون فيما بينهم والمواطن فيذهب الى الجحيم فقط، اما ما نسمعه من كلمات وخطب رنانة في محاربة الفساد واسترجاع الاموال المسروقة، والتي جاءت متأخرة ويفترض ان تكون في البداية، ولكنها مفيدة لو أحسن ادارتها واقترنت بالافعال والاعمال وتعاونت على تنفيذها السلطات الثلاث وفق منهج مبرمج، فالمبتدأ جائز ان يأتي متاخرا، كما هو في قواعد اللغة العربية، ويجوز هنا بعد العمل بمنهجية ثابتة وشجاعة، فحجم الظلم الذي يتعرض له المواطن يجعله يقبل بأي عمل او خطوة على طريق مكافحة الفساد لان استمرار الحالة كما هو عليه يعني الموت الاكيد والقتل لكل الامال والتطلعات الخيرة، فعلى من يتصدى لافة الفساد ان يكون شجاعاً ويخوض المعركة بلا تردد وخوف لان القاعدة العريضة من الشعب ستكون الداعمة له فالمواطن ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر وهو يعي ادق التفاصيل عن حياة وسلوك الفاسدين.. فلا تراجع ولتكن خطوة الى الامام.