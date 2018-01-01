شركة أجنبية تنفذ سبعة مشاريع خدمية في القرنة

تصدير 3.8 ملايين برميل نفط عبر موانئ الجنوب

بغداد – داليا احمد

كشف مصدر بالموانئ عن أن صادرات العراق النفطية عبر موانئ الجنوب بلغت 3.816 ملايين برميل.وقال المصدر في تصريح امس انه (بعد دخول العوامات الجديدة للخدمة، فيما استقبل ميناء محافظة البصرة ناقلات نفط عملاقة تحمل جنسيات مختلفة، حيث اكتمل تحميل اثنتين منهما و7 اخيرات قيد التحميل).

مؤكدا ان (معدل الضخ من محطات وآبار الإنتاج من الحقول الجنوبية بلغ 159 ألف برميل), مشيرا الى ان (الموانئ الجنوبية صدرت 3.316 ملايين برميل من النفط الخام).

وتجري محادثات بين الكويت والعراق بشأن حقول النفط المشتركة بين البلدين. وذكرت مصادر في تصريح امس أنه (سيتم دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين للإشراف على الإنتاج وتوزيع الحصص حسب النسب التي ستقررها الشركة المشتركة).

مؤكدين ان (المحادثات بهذا الشأن قطعت شوطاً طويلاً، وتكاد تكون في مراحلها النهائية ولم يتبق سوى وضع خريطة طريق محددة لبدء الإنتاج المشترك), واشاروا الى ان (حجم الإنتاج من تلك الحقول المشتركة يقع ضمن ستراتيجية الكويت لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020).

حقول مشتركة

واضافوا ان (الحقول المشتركة بين البلدين في حقل الرميلة على الجانب العراقي يمثل الجزء الأكبر من الإنتاج فيما يتبقى على الحدود الكويتية حقل الرتقة الذي يمثل ثلث الإنتاج المشترك). واستحدثت وزارة النفط وسام العمل والابداع والتميز الوظيفي للعاملين في القطاع النفطي ممن يقدمون جهداً وأداءً متميزاً في مجال العمل.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (هيئة الراي في الوزارة قررت في أجتماعها الأخير برئاسة الوزير جبار علي اللعيبي أستحداث وسام العمل والابداع الوظيفي يمنح للعاملين في القطاع ممن يقدمون أداءً وتميزاً ومهارة وأبـــــــتكاراً في مجال العمل).

وأضاف أن (منح الوسام يهدف الى توفير بيئة تساعد على خلق ثقافة التميز والأبداع والجودة كما يسهم بالإرتقاء في أداء وتطوير القدرات).

بدورها , اعلنت شركة لوك اويل الروسية المستثمرة لحقل غرب القرنة 2 عن تنفيذ 7 مشاريع خدمية في ناحية الشهيد عز الدين سليم.وقال مدير قسم الشؤون الاقليمية والعلاقات العامة في الشركة ديمتري بابن على هامش افتتاح جهاز طبي في المستوصف الصحي في منطقة السورة غرب الناحية ان (الشركة قامت بنصب جهاز طبي حديث خاص للأسنان وسيقدم الخدمات للسكان المحليين في المنطقة).

لافتا الى ان (الشركة ومنذ عام 2011 نفذت 34 مشروعا ضمن مختلف القطاعات منها التربوية والخدمية في الناحية بنحو مليون و600 الف دولار وجميعها ضمن مشاريع المبالغ غير المستردة).

معالجة التلوث

واتفقت السلطات المحلية في قضاء الزبير مع المشغل الرئيسي لحقل الرميلة النفطي على وضع دراسة لمعالجة التلوث البيئي وفقا لقوانين ومعايير العمل البيئي العالمي للحد من ازدياد الانبعاثات الناجمة عن عمليات الاستخراج في مناطق الرميلة والشعيبة.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر في تصريح امس انه (تم مناقشة تقليل التلوث البيئي وإنهاء الانبعاثات الهيدروكاربونية التي ترتبط بالاستخراجات النفطية التي تؤدي الى تلوث بيئي على المنطقة السكنية في الرميلة والشعيبة).

وتابع ان (هيئة تشغيل الرميلة شددت عن طريق ممثليها على اهمية تخفيف التلوث البيئي وتوجيه اقسام الحفر واستصلاح الابار بإنهاء عملية حرق النفط واستخدام الحفر المبطنة).

مبينا ان (السلطات المحلية في القضاء طالبت المحافظة بضرورة التعاقد مع شركات مختصة لمعالجة ومـــــــــراقبة التلوث البيئي وايجاد مراكز لمعالجة التلوث في المناطق السكنية القريبة من المواقع والمنشآت النفطية).