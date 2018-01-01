ديالى تكشف عن إنتشار مرض حبة بغداد بين الطلبة

الصحة تجهّز السليمانية بالأدوية وفق النسب المحدّدة

السليمانية – الزمان

اعلنت الدائرة العامة للصحة في محافظة السليمانية عن وصول كمية من الأدوية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية ، داعية الى تجهيزها بادوية الامراض السرطانية خلال المدة المقبلة . وقال المدير العام للصحة ميران محمد في تصريح امس إن (كمية الأدوية المرسلة ليست كبيرة بحيث تكون كافية لتعبئة صيدليات المستشفيات لكنها تعد خطوة جيدة).

مشيرا الى ان (الدفعة تتضمن كمية من الحبوب والمغذيات الطبية، ونتوقع إرسال أدوية السرطان قريباً).

وكانت الوزيرة عديلة حمود قد اكدت في تصريح امس (نطمئن المواطنين في إقليم كردستان أن الوزارة ماضية في تجهيز مؤسسات الصحة بالاقليم بحصصهم المقررة وفق النسبة المحددة في الوزارة ضمن الموازنة المحددة للأدوية). واعادت السلطات الايرانية افتتاح معبر باشماق الحدودي في مريوان مع كردستان لاغراض السفر والتجارة. وافادت القنصلية الايرانية في اربيل انه (بامكان التجار والمسافرين في الجانبين الاستفادة من هذا المعبر الحدودي الدولي على مدى 24 ساعة للسفر واجراء التبادل الاقتصادية).

مشيرة الى ان (الرعايا العراقيين الذين لديهم تأشيرات دخول الى ايران بامكانهم السفر عبر معبر خسروي الحدودي في قصر شيرين اضافة الى معبر باشماق).

حبة بغداد

وفي محافظة ديالى كشف مسؤول محلي عن انتشار غير مسبوق لمرض حبة بغداد في مدرستين شمال المحافظة، مشيراً إلى أن عمليات الوقاية من المرض استمرت ليوم واحد فقط.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في تصريح امس إن (المرض انتشر بشكل غير مسبوق في مدرستي المربد والسلام في الناحية ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلاب).مبيناً أن (الناحية تدرس تعليق الدوام في كلا المدرستين لتقليل معدلات الإصابة).

وتابع أن (إدارة ومجلس الناحية استبشرت خيرا بخطة مديرية صحة المحافظة باحتواء المرض ، لكننا تفاجئنا بانها ليوم واحد فقط وهناك المئات من المصابين بدون أي علاج).

واوضح العبيدي ان (المرض انتشر في مناطق أخرى وتحول إلى وباء).

داعيا الوزارة الى (إرسال فرق تغطي مناطق وقرى الناحية)، مؤكداً أن (المركز الصحي الرئيس في الناحية خالي من أي لقاحات ضد المرض ولم تصله أي إمدادات من الأدوية).