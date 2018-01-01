المثنى تكافح حشرة السوسة الحمراء في أشجار النخيل

كربلاء تسوّق نحو مليون كيلو غرام من لحوم الدجاج

بغداد – داليا احمد

أعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء عن تسويق أكثر من مليون و356 ألف كيلو غرام من لحوم الدجاج الحي إلى الأسواق المحلية في المحافظة خلال شهر كانون الأول الجاري، . وقال بيان لوزارة الرزراعة تلقته (الزمان) أمس ان (مشاريع فروج اللحم العاملة في المحافظة والبالغ عددها 52 مشروعا أنتجت خلال شهر كانون أول الجاري مليون و356 ألف و667 كيلوغراما من لحم الدجاج،وان أعداد الدجاج الحي المسوق إلى الأسواق المحلية بلغت847917 ألف دجاج), واضاف ان (معظم هذه المشاريع تم تمويلها من قروض المبادرة الزراعية للحكومة المركزية بالإضافة إلى دعم الوزارة من خلال توفير الأعلاف واللقاحات لهذه المشاريع), واوضح البيان ان (مديرية زراعة المحافظة اعلنت ايضاعن ان معامل الأعلاف التابعة للمحافظة أنتجت 5200 طن من أعلاف الحيوانات خلال شهر كانون الأول الجاري). وعلى صعيد اخر ناقشت مديرية زراعة محافظة المثنى مخاطر حشرة السوسة الحمراء على اشجار النخيل في المحافظة . وتابع البيان ان (المركز الارشادي التدريبي في المديرية نظمت ندوة مركزية حول مخاطر حشرة السوسة الحمراء على النخيل، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي جرى خلالها مناقشة عدد من المحاور منها التعرف على الحشرة الحجرية والتي تعد من اخطر انواع الافات الحشرية التي تهاجم بساتين النخيل، ودورة حياة الافة، واطوار حياة الافة واخطرها، والطور اليرقي ذات الفكوك القوية), واضاف (كما تم التطرق الى الاجراءات المستخدمة لمنع دخول الحشرة الى المحافظة عن طريق منع الفسائل، والاهتمام بأشجار النخيل،وتكريب السعف الزائد عن الحاجة والذي يعد جاذبا للحشرات، وانواع الحشرات الاخرى الضارة على اشجار النخيل).

ندوة ارشادية

فيما بحثت مديرية زراعة محافظة ميسان ضمن ندوة ارشادية فلاحية قطاعية عقدتها بشأن رفع غلة الدونم لمحصول الحنطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستخدام الامثل للمكننة الحديثة في العملية الزراعية، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. واوضح البيان انه (جرى خلال الندوة التي حملت شعار – رفع غلة الدونم لمحصول الحنطة يحقق الاكتفاء الذاتي – مناقشة عدد من المحاور منها اهمية استخدام المحراث الليزري بدلا من المحراث القلاب، وطرق صيانة المكننة الزراعية، وخصائص ونوعية التربة).

وتابع (كما تمت مناقشة اهمية محصول الحنطة الاستراتيجية، واهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير الامن الغذائي للمواطن، وسبل دعم الاقتصاد الوطني), واشار البيان ان (الندوة تم تنظيمها ضمن انشطة البرنامج الارشادي التوعوي الساند للخطة الزراعية للموسم الشتوي 2017 – 2018 وبالتنسيق مع المركز الارشادي في المحافظة ). وأعلنت الوزارة ، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل زراعية وقررت منع استيرادها.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان امس انه (ونتيجة للمعطيات الانتاجية والدعم الذي تقوم به الوزارة للمزارعين والفلاحين من بذور وأسمدة ومبيدات ومستلزمات زراعية التي أفضت نتائجه الى زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وأسهم في وفرة العديد من المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية في الايام القليلة الماضية). وأضاف انه (ولأجل حماية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة الانتاج الزراعي وتأمين السلة الغذائية للمواطن وحمايتهم من المستورد الاجنبي، حصلت الموافقة على منع استيراد محاصيل اللهانة والشلغم والشونذر والقرنابيط والخس من كافة المنافذ الحدودية إعتباراً من الأربعاء 27 من كانون الاول الجاري).

حماية المنتج

ودعا النايف (الجهات ذات العلاقة بإلزام تنفيذ قرار المنع والمساهمة الفاعلة في حماية المنتج الزراعي المحلي).

مشيرا الى ان (القرار جاء إستناداً الى كتاب مجلس الوزراء- لجنة الشؤؤن الاقتصادية الذي بموجبه يخول الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي صلاحية منع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي).

فيما ناقشت مديرية زراعة محافظة بابل أفضل الطرق لزراعة الفراولة وقال بيان للوزارة امس ان (شعبة زراعة الشوملي التابعة للمديرية ناقشت أفضل الطرق لزراعة محصول الفراولة والموعد المناسب لزراعتها والمسافة بين شتلة وأخرى،ومناقشة الفوائد الطبية والعـــــــلاجية للمحصول ).

واضاف ان (شعبتي النيل والشوملي الزراعيتين،تتواصلان بتوزيع مبيدات الأدغال المصاحبة لمحصول الحنطة، للتخلص من الآثار الجانبية الضارة، والتي تنافس المحصول في الغذاء والماء ،كما إن آلية التوزيع تمت بعد إجراء الكشوفات الميدانية التي تجريها المديرية على المساحات المزروعة).