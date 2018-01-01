الأهوار وبسكويت الجنة – نعيم عبد مهلهل

عاش هذا المكان الموشوم بقدر ضرع الجاموسة وسمكة الماء ودلال البط الخضيري أزليته منذ أزمنة السلالات السومرية من غير أن يتبدل في نمط العيش والمأكل والملبس ، فطوال سنوات عملت معلما في هذه القرية لم تتغير الأشياء الرصاصية و (الملحة الترابية) والسود من طبيعة تكوينها لتتغير الى لون آخر ، حتى في المصادفات الغريبة بعد زخة مطر في شتاء دافئ عندما يظهر قوس قزح بألوانه الزاهية ، الأطفال يودعون عنده ابتساماتهم ودهشة عابرة ويتذكرونه عبر المعتقد والأسطورة ولكن لا يتحدثون عن الوانه وذلك البريق المقوس الذي يعتبره أطفال الغرب هنا مركبة فضاء يتمنون أن تنقلهم الى الكواكب الأخرى.

راقبت متغيرات هذا المكان فشعرت أن هناك مناسبات قليلة من تغير شيئا من التلوين الأزلي والثابت في حياتهم ، ففي العيد يبدل الأطفال دشاديشهم ويرتدون ثيابا مقلمة يشترونها جاهزة من خياط يدور على القرى بشختوره قبل مجيء ثلاث مناسبات هي عيدي الفطر والأضحى ، وفي شهر محرم حيث مصيبة عاشوراء ، وكانت معه ماكنة خياطة قديمة يحتاجها لتعديل وضبط الثوب على الطفل الذي يشتريه فإذا كان طويلا يكف أذياله وإذا كان قصيرا يفـــــــــتح (الكفه) ، وفي الأعياد كانت الثياب التي يبيعها مقلمة وملونة من قماش (البازة) ، وفي عاشور يبيعهم الدشاديش السود من قماش (الكودري) .

لهذا كنت اعرف تفاصيل وملامح الوجوه عندما تلبس البازة المقلمة أو الكودري الأسود.

يوم بدأت الدولة تعمل بنظام التغذية المدرسية في سبعينات القرن الماضي ، وكانت تصلنا أسبوعياً وجبة من كراتين البسكويت أبو الجمل وعصير البرتقال بنوعيه النادر والفرات ، ومرات تجيء لنا وجبات من حليب سائل مكثف ماركة نستلة بعلب صغيرة.

شاع لون جديد من مرح ملون في وجوه الأطفال عندما صاروا يجيئون الى المدرسة دون أن يحشوا بطونهم بخبز الطابك الثقيل ، ليحصلوا على وجبة حضرية من البسكويت والعصير والحليب ، وسمعت انهم اصبحوا يسمون البسكويت الذي نوزعه (بسكت الجنة) .

وحين سألتهم من أين أتيتم بهذا الاسم .؟

قال لهم المعلم قاسم :هذا البسكويت لا يوجد سوى في الجنة وهو من مكارم رئيسنا ( البكر ) وبفضل الرئيس ستصعدون اليها وانتم تركبون هذه البعران المرسومة على البسكويت.

ضحكت ، وسألته في الإدارة وكنا وحدنا : أن كان هو صاحب هذه التسمية والوصفة السحرية للبسكويت .؟

قال : نعم .

قلت ولكنك لست حزبيا حتى منحت الرئيس البكر صفة المانح لهذا البسكويت وهو أصلا من مال الشعب وبترولنا.

قال بصوت هامس : انها نكاية ، بالمعلم ( فلان ) الذي يتفاخر في الاصطفاف ان هذا البسكويت من مكارم الثورة.

قلت : وأصعدته الى مرتبة ان يكون هذا البسكويت أتيا من الجنة..

قال :ولما ، البسكويت مصنوع من الطحين ، والخبز مصنوع من الطحين . اذن هما في ذات المرتبة التي توصل الجياع والفقراء الى الجنة.

قلت : التفسير مقبول

قال :اذن ثقف التلاميذ أن هذا هو بسكويت الجنة فنحن على أبواب حرب مع ايران كما تقول البيانات وربـــــــما من يذقوا البسكويت مرة أخرى.

وفعلا اندلعت حرب المخافر بين العراق وايران ، ولم يمر عامان حتى انقطعت التغذية المدرسية عن المدارس وصار طـــــــعم بسكويت الجــــــــنة ماركة (البعير) شيء من ذكرى شهية طعم الفانيلا في أفواه تلاميذ مدارس الاهوار.