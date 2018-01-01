مدريديون يفضّلون ميسي في إستفتاء وصلاح وزيدان والريال يتألقون العام الماضي

ريال مدريد يستهل العام الجديد بإختبارات صعبة

{ مدن – وكالات: سيضطر ريال مدريد مع بداية 2018، لخوض مجموعة من اللقاءات الصعبة في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال يناير، أمام سيلتا فيجو وفياريال وديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا، بينما يستهل العام الجديد بمواجهة سهلة نسبيا أمام نومانسيا في كأس الملك. وسيتوجب على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تجديد معنوياتهم مع العام الجديد عقب الهزيمة في آخر مباريات 2017، أمام برشلونة بالليجا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو. ولا يتيح فارق النقاط الـ14 التي تفصل برشلونة المتصدر عن ريال مدريد حامل اللقب، أي هامش لارتكاب أخطاء من قبل النادي الملكي. وقبل تحديات الليجا سيستهل ريال مدريد 2018 يوم بعد غدا الخميس، بمواجهة نومانسيا على ملعب لوس باخاريتوس في كأس الملك. وسبق لنومانسيا الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد بالليجا في موسم 2000-2001 . وسيسعى الريال لحسم اللقاء من مباراة الذهاب قبل العودة المقررة في العاشر من يناير. وفي الدوري يبدو جدول مباريات الفريق صعبا، حيث سيواجه سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس في السابع من يناير ثم سيستضيف فياريال في الثالث عشر من نفس الشهر، قبل أن يواجه ديبورتيفو لاكورونيا في الحادي والعشرين من يناير، على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل اختتام الشهر بالحلول ضيفا على فالنسيا في السابع والعشرين منه. وتحمل مباراة سيلتا أهمية بالنسبة للنادي الجاليثي بسبب رغبته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوربية، أما فالنسيا فهو منافس مباشر للريال حيث يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن النادي الملكي. وبالنسبة لمواجهة فياريال فهي الأخرى صعبة، حيث يحتل الغواصات الصفراء المركز السادس، وتمكن في آخر مباراتين له خارج الديار من الفوز على سيلتا وفالنسيا.

صلاح وزيدان

على صعيد اخر كشفت شبكة ESPN العالمية الاستفتاء الذي أجرته منذ عدة أيام أفضل ما حدث خلال عام 2017، حيث فاز اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بأحد الاستفتاءات. والاستفتاء يقول: لمن ينتمي عام 2017 إذ تنافس عدد من اللاعبين حول العالم ولكن اللاعب الفائز كان محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي حاليًا وروما سابقًا بنسبة 70 بالمئة. ويقدم محمد صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول كما استطاع أن يقود مصر للعودة للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا عن البطولة العالمية. وفاز ريال مدريد الاسباني بلقب أفضل فريق في عام 2017 متفوقًا على عدد من الأندية مثل مانشستر سيتي وموناكو ويوفنتوس وتشيلسي، خاصة أن الميرنجي تُوج بدوري أبطال أوربا للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المسابقة الحديث وكانت نسبة التصويت له 56 بالمئة. كما حصل الفرنسي زين الدين زيدان، على لقب أفضل مدرب في العالم بنسبة تصويت وصلت إلى 52% بعد أن استطاع تحقيق إنجازات تاريخية مع النادي الملكي خلال العام الماضي أبرزها الفوز بالدوري ودوري أبطال أوربا. أما أفضل لحظة في العام ففازت بها مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي والعودة التاريخية في دوري أبطال أوربا، وأكثر لحظة مخيبة للآمال فكانت خروج تشيلي وأمريكا وإيطاليا من نهائيات كأس العالم 2018 . وبالنظر إلى أبرز مفاجأة في العام فقد فاز بها انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، بعدما دفع النادي الباريسي الشرط الجزاائي للاعب البرازيلي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم. وحصل الفرنسي كليان مبابي على التصويت الأعلى في استفتاء أفضل لاعب صاعد عام 2017 بعد تقديمه لموسم مميز مع موناكو وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا. أما استفتاء أفضل لاعب عائد إلى مستواه فقد فاز به الإنكليزي الدولي رحيم سترلينج مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي الذي استعاد الكثير من بريقه مع السيتزنز هذا الموسم. وأخيرًا أفضل هدف في عام 2017 حصل عليه أولفييه جيرو مهاجم أرسنال الإنكليزي بالهدف الذي سجله في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي بالموسم الماضي.

صحيفة مدريدية

وتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني على نظيره كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من النادي الملكي. وقالت الصحيفة، المعروفة بميولها المدريدية، إن القراء اختاروا ميسي كأفضل لاعب في العالم لعام 2017 . وأشارت إلى أن الأرجنتيني حصد هذا اللقب على الرغم من فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدد من الألقاب الفردية في عام 2017، كالكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب أوربي ومؤخرًا جائزة جلوب سوكر. وأوضحت أن ميسي فاز بجائزة وحيدة هذا العام، وهي الحذاء الذهبي، حيث سجل في الدوري الإسباني الموسم الماضي 37 هدفًا، وأنه سيحاول الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين الصيف المقبل في روسيا. من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية عن قيمة العرض الأول، الذي سيتقدم به نادي ريال مدريد الإسباني لضم إيدين هازارد صانع ألعاب فريق تشيلسي الإنكليزي خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان والد البلجيكي الدولي قد كشف مؤخرًا، أن هازارد يرفض تجديد عقده مع تشيلسي بسبب انتظاره لعرض محتمل من ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة ذا صن فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قد حدد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا كأولوية للتعاقد معه الموسم المقبل، وسيبدأ النادي الملكي محاولته لضم اللاعب بعرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني. وعانى ريال مدريد هذا الموسم خاصة في الدوري الإسباني، وتدرس إدارة النادي ورئيسه فلورنتينو بيريز تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية الصيف المقبل خاصة في خط الهجوم.