برشلونة تراقب مدافع تشيلسي

{ مدريد – وكالات: يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني خلال المدة المقبلة، بعد توقعات رحيل مدافعه الحالي خافيير ماسكيرانو خلال مدة الانتقالات الشتوية، وتواجد صامويل أومتيتي المصاب وجيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين في قائمة البلوجرانا فقط. وقالت صحيفة ذا صن الإنكليزية إن نادي برشلونة يراقب عن كثب المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع فريق تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا فقط. واستطاع المدافع الدنماركي الشاب أن يقنع أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني باحتلال مكان أساسي في تشكيلة البلوز، خلال المدة الأخيرة. وأضافت الصحيفة: بعد تقديمه لمستويات جيدة مع البلوز يفكر النادي الإنكليزي في تحسين عقد اللاعب خوفًا من طمع الأندية الأوربية العملاقة بضم اللاعب، مثل فريق برشلونة الإسباني. وأشارت إلى أن نادي تشيلسي قرر مكافأة اللاعب الدولي الدنماركي قبل انطلاق كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، علمًا بأن الدنمارك تشارك في البطولة. وأمضى اللاعب الدنماركي موسمين على سبيل الإعارة في صفوف فريق بوروسيا مونشنكلادباخ الألماني، قبل أن يعود للبلوز الصيف الماضي.