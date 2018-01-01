وست بروميتش يصعق أرسنال بتعادل قاتل

مفاجأة هودجسون تبطل مفعول وسط مانشستر سيتي

{ مدن – وكالات: الوصول إلى هذه النقطة كان أمرا محتّما على مانشستر سيتي، وفقدان النقاط وتوقّف سلسلة الانتصارات المتتالية كان مسألة وقت، لكن الغريب أن يحدث ذلك أمام فريق يحتل أحد المراكز الخمس الأخيرة على سلم ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز. وأثبت كريستال بالاس تطوّره تحت قيادة مدربه العجوز روي هودجسون، وكاد يخرج من مباراته أمام سيتي فائزا، لولا ضياع ركلة الجزاء التي نفذها لوكا ميليفوييفيتش في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الحادية والعشرين. وخرج مدرب مانشستر سيتي جوارديولا بخسائر عديدة من هذا اللقاء رغم عدم تعرضه للهزيمة، فبالإضافة إلى توقّف سلسلة انتصاراته، غادر اثنان من لاعبيه المهمين من المباراة مصابين، وهما المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الذي بكى بحرقة بعد تعرّضه للإصابة، والبلجيكي كيفن دي بروين الذي سالت من ركبته الدماء في اللحظات الأخيرة.

خطة الستي

واعتمد جوارديولا على طريقة اللعب 4-3-3، حيث تواجد إلياكويم مانجالا إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في عمق الدفاع، مقابل وقوف كايل ووكر ودانيلو على الطرفين، وأدى فيرناندينيو دور لاعب الارتكاز وراء ثنائي صناعة اللعب دي بروين وإلكاي جوندوجان، فيما تكوّن الخط الأمامي من الثلاثي جيسوس وبرناردو سيلفا وليروي ساني، مقابل جلوس الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والإنكليزي رحيم سترلينج على مقاعد الاحتياط. أبرز مشاكل سيتي في هذه المباراة تمثلت في افتقاد التركيز في الثلث الأخير من الملعب، وهو أمر ظهر بوضوح جراء ضعف اللمسة الأخيرة أمام المرمى، خصوصا عند أجويرو الذي دخل بعد انقضاء نصف الشوط الأول بدلا من جيسوس. كما أن التفاهم والانسجام الذي ميّز لاعبي مانشستر سيتي منذ بداية الموسم، اختفى تقريبا عند صناعة الألعاب، فلم تصل تمريرات عديدة على الجناحين، وظهر على اللاعبين التوتر خصوصا الجناح الأيسر ساني الذي بدا بعيدا عن مستواه الحقيقي، مقابل عدم حصول برناردو سيلفا على فرصة لإثبات قدراته في الجناح الأيمن. ولم يتحسّن وضع مانشستر سيتي رغم دخول رحيم سترلينج ويايا توريه، ذلك لأن كريستال بالاس نجح في تطبيق خطة يمنع من خلالها الفريق الضيف من إحكام سيطرته على منطقة المناورة. ورغم أن هيئة تشكيلة كريستال بالاس توحي بأن الفريق يلعب بطريقة 4-3-3، إلا أن أسلوب اللعب الحقيقي كان 4-4-2، مع وجود ويلفريد زاها إلى جانب كريستيان بنتيكي في خط الهجوم، مقابل عدم قيام الجناح أندروس تاونسند بانطلاقات عديدة على الرواق الأيمن. المفاجأة في تشكيلة المدرب هودجسون، تمثلت في وقوف الهولندي جيرو ريديفالد إلى جانب ميليفوييفيتش في عمق الوسط، مقابل تنقل الفرنسي المخضرم يوهان كاباي بين اليسار والمنتصف من أجل المساعدة في صناعة الألعاب ومنح زاها فرصة التقدم داخل منطقة الجزاء، وهو الأمر الذي أدى إلى فشل سيتي في فرض أسلوب لعبه بمنتصف الملعب. لكن كريستال بالاس عانى بدوره من مشاكل متعلّقة في الهجوم، حيث كان مهاجمه بنتيكي أسوأ لاعبي الفريق، وربما أصبح جليا حاجة الفريق لمهاجم إضافي مدة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا أراد الابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى. بيد أن هودجسون تمكن في الآونة الأخيرة من تعزيز صلابة دفاعه الذي يقوده باقتدار جيمس تومكينز، والأخير لم يتأثر من خروج زميله سكوت دان في الشوط الأول بسبب الإصابة.

تعادل قاتل

على صعيد اخر انتزع وست بروميتش ألبيون تعادلا مثيرًا، من أنياب ضيفه أرسنال، بهدف لكل منهما، مساء اول امس الأحد، على ملعب ذا هاوثورنس، في الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقدم أرسنال بهدف المهاجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، في الدقيقة 83، وتعادل وست بروميتش بهدف جاي رودريجيز، من ضربة جزاء، في الدقيقة 89 . وارتفع رصيد الجانرز بهذا التعادل، إلى 38 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 16 نقطة، في المركز قبل الأخير. واتسمت المباراة بصفة عامة، بالندية والأداء التكتيكي المميز، بين الثنائي، آرسين فينجر، مدرب أرسنال، وآلان باردو، مدرب وست بروميتش. وبدأ اللقاء بمحاولات مكثفة من أرسنال، ووجه لاكازيتي تسديدة قوية، بينما كاد رودريجيز أن يقتنص هدفا لأصحاب الأرض، لولا تألق دفاع الجانرز. تراجع وست بروميتش بعض الشيء، مع نشاط هجومي من أيوبي، الذي أرسل التمريرات إلى سانشيز ولاكازيتي، فيما تألق الحارس بن فوستر، في إبعاد بعض الكرات. وتألق بيتر تشيك أيضًا في إنقاذ شباكه، بالدقيقة 27، فيما نال جوني إيفانز البطاقة الصفراء، وتعرض سياد كولاسيناك، لاعب أرسنال، للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 37، ليحل بدلًا منه إينسلي ميتلاند. وفي مطلع الشوط الثاني، أرسل أصحاب الأرض كرة عرضية خطيرة، أبعدها دفاع أرسنال. وكاد لاكازيتي أن يستغل هفوة دفاعية، بعدما حول كرة في عمق الدفاع باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم. ازداد إيقاع اللقاء سرعةً، وتقدم أرسنال نحو الهجوم، بشكل لافت، وتصدى الحارس بن فوستر لتسديدة قريبة من أيوبي، فيما أبعد أحمد حجازي كرة عرضية من الضيوف، ورد وست بروميتش بتسديدة نجح تشيك في إيقافها. وفي الدقيقة 72، دفع وست بروميتش بالثنائي، كريتشوفياك وجيمس ماكلين، على حساب كريس برانت وفيديريكو سيرايوكو. وأشرك أرسنال لاعبه بير ميرتيساكر، على حساب كوسيليني، ثم دخل داني ويلبيك بدلًا من أيوبي، بينما ألقى وست بروميتش بآخر أوراقه، بإشراك آلان نيوم، بدلا من هال روبسون كانو. وكثف أرسنال ضغطه الهجومي، من خلال عدة محاولات على المرمى، قبل أن يحصل سانشيز على خطأ، على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلته من قبل داوسون، الذي نال إنذارًا، وسدد التشيلي الضربة الثابتة، محرزًا هدف التقدم للجانرز، في الدقيقة 83 . وانتفض وست بروميتش هو الآخر، من أجل التعديل، ليحصل على ضربة جزاء، وضعها جاي رودريجيز في المرمى، بالدقيقة 89 . وتصدى بن فوستر لتمريرة عرضية خطيرة من لاكازيتي، قبل أن تمر اللحظات الأخيرة، دون فعالية على المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).