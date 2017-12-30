العبادي : الفاسدون أوصلوا داعش الى العراق وسنعمر جميع المحافظات

بغداد- الزمان

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت ان الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسبب بدخول داعش الى العراق.

وقال العبادي “ان الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش الى العراق، لكننا سنستمر بملاحقة الإرهابيين في كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر أوكارهم”.

واضاف “لكننا لن نسمح للفاسدين بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات”، داعيا المواطنين الى أن يكون صوتهم في الانتخابات موحدا ضد الفاسدين.

واوضح العبادي “سنبدأ من الان بحملة أعمار وستشمل جميع المحافظات لانها جميعا تضررت سواء التي تضررت باحتلال تنظيم داعش أو من واجهت الارهاب”.