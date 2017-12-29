تصحيح واعتذار.. غانم العنّاز ليس محمد غانم العنّاز

لندن – الزمان

ورد سهوا صورة الباحث العراقي المعروف غانم العناز بدل صورة الراحل محمد غانم العناز في خبر عن وفاة الاخير ، ووردنا التصحيح من العناز الحي اطال الله في عمره مع اعتذارنا منه والقراء

السيد رئيس التحرير المحترم

لقد نشرتم في جريدتكم الغراء في يوم الثلاثاء 26/12 خبر نعي كل من الاستاذين حامد الجبوري ومحمد غانم العناز.

وقد قمتم بنشر صورتي انا الشاعر غانم عبد خليل العناز والمؤلف لكتاب (العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر عن دار نشر جامعة نونكهام البريطانية في أيار 2012) مع خبر نعي المرحوم محمد غانم العناز.

يرجى العلم بأنني لا زلت والحمد لله على قيد الحياة لذلك يرجى نشر تصحيح لهذا الالتباس الذي حصل في تشابه الاسماء. ولكم الشكر.

غانم العناز