تسعة قتلى في هجوم على كنيسة في جنوب القاهرة



القاهرة- مصطفى عمارة -الزمان

قتل تسعة أشخاص في هجوم نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباح الجمعة، في اعتداء تزامن مع استعدادات الاقباط المصريين للاحتفال بعيد الميلاد بعد تسعة أيام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول تعليق على الاعتداء أن “هذه المحاولات الارهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية”.

ومساء الجمعة، اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان منفذ الهجوم يدعى إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى (33 سنة) وهو عامل ألوميتال ومتهم بارتكاب عدة اعتداءات سابقة من بينها هجمات ضد الشرطة.

ونفذ الهجوم بواسطه ثلاثة ارهابيين أصيب أحدهم فى الهجوم ،وتم القبض عليه بحوزته سلاح آلي و5 مخازن آلية و150 طلقة وقنبلة قبل القائها ، وكان الارهابيون قد فتحوا النار على المتوجهين للكنيسة فتعاملت معهم قوة الحماية وتبادلت معهم النار.

كما هرع الى مكان الحادث الشرطة المتواجدة فى قسم شرطه حلوان ،وعقب الحادث توجه مدير أمن حلوان والقيادات الامنية الى مكان الحادث ،كما اعلنت حالة الطوارئ ويجرى حاليا تمشيط المنطقة والظهير الصحراوي للقبض على العناصر الهاربة .

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت حالة التاهب القصوى لتأمين الكنائس خلال اعياد الميلاد حيث شددت الحراسة على الكنائس خلال وربط المراقبين بين هذا الحادث وبين مشروع القرارالذى تقدم به عدد من اعضاء الحزب الديموقراطي والجمهوري يعرب فيه عن القلق من ازدياد الهجمات الارهابية على المسيحيين وربط المعونة باتخاذ مصر لخطوات لضمان المساواة وانتهاء تهميش المسيحيين، وهو الامر الذي رفضته القيادات الاسلامية والمسيحية واعضاء البرلمان باعتباره تدخلا فى الشؤن المصرية ومحاولة امريكية لعقاب مصر على موقفها الرافض لقرار ترامب بشأن نقل السفارة الامريكية الى القدس .

من ناحية اخرى قتل جندي مصري واصيب 5 اخرين فى انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت مدرعة مصرية بالعريش اثناء حملة تفتيش.