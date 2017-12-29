 الخارجية المصرية ل (الزمان) : طلبنا من السودان تفسيراً لاتفاقها مع تركيا لكن لن ننجر الى التصعيد



صلاة جمعة ذات طابع رسمي في حلايب وشلاتين رداً على الخرطوم

القاهرة – مصطفى عمارة

أكد مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان أنّ مصر طلبت من السودان تفسيرات على اتفاقها مع تركيا لمنح جزيرة سودانية تقع على الحدود المصريه نظراً لتأثيرات هذا العمل على الأمن القومي المصري .

وأضاف المصدر

انّ السودان يحاول من خلال التصعيد مع مصر التغطية على مشاكله الداخلية الا ان مصر سوف تلتزم اقصى درجات ضبط النفس ولنتنجر الى المحاولات السودانية لتصعيد الموقف .

فى السياق ذاته اعتبر عدد من الخبراء الخطوة السودانية عملا عدائياً يؤدى الى توتير العلاقات بين البلدين ،وقال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجيه فى تصريحات خاصة للزمان ان الخطوة السودانية تعد عملا عدائيا لانه يهدد المصالح الامنية لمصر، واضاف ان اثيوبيا تنظر بارتياح لتلك الخطوة وكان من المنتظر ان تقوم السعودية بالضغط عليها.

من جانبه أبدى النائب طارق الخولي تعجبه من الموقف السوداني مؤكدا ان البشير لايمثل الشعب السوداني بل يعمل لمصالح التنظيم الدولي للاخوان فيما طالب النائب مرتضى العربى الجهات السيادية بضرورة التحرك فورا للتصدى للخطوة السودانية مؤكدا ان الاتفاقية هدفها زرع قوات تركية داخل المنطقه العربيه للسيطرة عليها وتحقيق اهدافها.

من جانبه فسر الدكتور كرم سعيد الباحث فى الشان التركى القرار السودانى بانه يهدف بالاساس للحصول على الاموال التركية لان السودان يحتاج الى الاموال التركية والتى تصل الى 2 مليار دولار للتغلب على الازمة الاقتصاديه من ناحيه اخرى وفي محاولة مصرية لتاكيد سيادتها على حلايب وشلاتين ادت قيادات المؤسسة الدينية صلاه الجمعة اليوم فى مسجد حلايب وشلاتين حيث اكد المواطنين تمسكهم بالسيادة المصرية على تلك المنطقه .