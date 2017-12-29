العراق وايران يوقعان على بروتوكول رياضي وشبابي مشترك

طهران – الزمان

أعلن وزير الشباب و الرياضة عبد الحسين عبطان توقيع بروتوكول تعاون مع ايران في المجالين الشبابي والرياضي. وقال عبطان خلال لقائه وزير الشباب والرياضة الإيراني سلطاني فر، في تصريح امس في العاصمة الإيرانية انه ( تلبية لدعوة رسمية من الجانب الإيراني، بهدف تفعيل الاتفاقات السابقة بين الوزارتين في المجالين الشبابي والرياضي، ان ايران اول دولة نوقع معها بروتوكول تعاون مشترك في المجالين الشبابي والرياضي ونتطلع لتفعيل اللجان المشتركة بغية تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في المجال الشبابي واقامة المعسكرات التدريبية والتحضيرية في مختلف الالعاب الرياضية ودورات التخطيط الاداري والفني),

وأضاف ان (الوزارة افتتحت خلال عامي 2016 و2017 ملاعب دولية واولمبية هي من أفضل الملاعب في آسيا ومنها ملعب كربلاء الدولي وملعب ميسان الاولمبي وملاعب اخرى وقاعات رياضية ومسابح),واوضح عبطان ان (العام المقبل سيشهد إفتتاح ملعب الزوراء الرياضي بعد عودة الاعمال الانشائية لمرافقه الخدمية والفنية بالاضافة الى افتتاح ملعب النجف الدولي بعد وصول الاعمال الى مراحلها النهائية، فضلا عن تضييف العديد من البطولات الدولية في مختلف الالعاب خلال العام المقبل، لاسيما في كرة القدم بعد إقناع الاتحاد الدولي برفع الحظر الجزئي عن الكرة العراقية ونجاحه في تنظيم مباريات دولية ودية على ملعبي كربلاء ومدينة البصرة الرياضية باستضافة منتخبات الاردن وسوريا و كينيا وتنظيمه مباراة أساطير العالم ونجوم الكرة العراقية),