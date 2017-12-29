العراق تدين تفجيرات سان بطرسبيرغ وسيناء وكابول

الخارجية تدين تفجيرات سان بطرسبيرغ وسيناء وكابول

بغداد – محمد الصالحي

دانت وزارة الخارجية العراقية الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مدينة كابول في افغانستان وسان بطرسبيرغ في روسيا وشمال سيناء بمصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة تدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كل من كابول وسان بطرسبيرغ وشمال سيناء، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى، كماونقدم خالص تعازيها ومواساتها ، لأهالي وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية), واضاف ان (الوزارة

‎إذ تؤكد تضامنها مع أفغانستان وروسيا ومصر في حربها ضد الإرهاب المسعور الذي يستهدف عديد من مدن العالم بالتزامن مع اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ، فإنها تجدد موقف العراق الثابت الذي حارب الارهاب وانتصر عليه بنبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لتجفيف منابعه والقضاء على مدارس الفكر المتطرف الذي انتج هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين),واشار البيان الى ان ( هجوما مسلحا أستهدف قوة تأمين أحد المصارف في مدينة العريش و أدى إلى استشهاد مجند ومدني كما شهدت العاصمة الافغانية كابول اعتداءا على احد المراكز الثقافية الدينية بعبوات ناسفة وتفجير انتحاري اسفر عن مقتل اربعين شخصا واصابة العشرات فيما شهدت مدينة سانت بطرسبورغ الروسية امس انفجارا بعبوة ناسفة داخل سوق تجاري أسفر عن اصابة 13 شخصاً ووصف الهجوم بالارهابي)..