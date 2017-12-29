الكهرباء العراقية تتفق على تبادل الطاقة مع سوريا

الكهرباء تتفق على تبادل الطاقة مع سوريا

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي،عن انه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء السوري محمد خربوطلي، على تبادل الطاقة الكهربائية بين المنظومتين العراقية والسورية في فترات اختلاف الاحمال. وقال بيان امس ان ( هناك فائضا من الطاقة الكهربائية لدى المنظومة العراقية في اشهر اعتدال درجات الحرارة الربيع والخريف في العراق وانخفاض الطلب على الكهرباء يمكن نقلها الى المنظومة السورية), واضاف ( بالمقابل هناك فائض بالطاقة الكهربائية في المنظومة السورية في اشهر الشتاء والصيف، بالامكان نقل الفائض الى المنظومة العراقية لسد جزء من الحاجه في اشهر حمل الذروة في العراق), واشار البيان ان (الفهداوي يقوم بزيارة للعاصمة السورية دمشق التي تم فيها الاتفاق الاولي على تبادل الطاقة الكهربائية من خلال خطوط نقل الطاقة بين البلدين التي سيعاد تأهيلها خلال الاشهر القليلة المقبلة بعد ان تم استهدافها من قبل عصابات داعش الارهابية ).