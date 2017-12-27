(الشرقية) تحصد ثماني جوائز للإبداع في إستطلاع كلية الإعلام

بغداد – ندى شوكت

حصدت مجموعة قنوات (الشرقية) ثماني جوائز للابداع في استطلاع اجرته كلية الاعلام بجامعة بغداد واعلنت نتائجه في مهرجان اقيم صباح الثلاثاء ويقام سنويا في نهاية كل عام لتقييم اداء المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية باشراف خبراء واستاذة الكلية. والجوائز هي: افضل مقدم ومقدمة للاخبار وللبرامج ، وافضل برنامج سياسي، وافضل برنامج انساني وافضل مضمون للاخبار والاكثر انتشارا مقارنة بقنوات محلية وعالمية تعمل في العراق منذ سنوات. كما حصدت مجموعة قنوات (الشرقية) نيوز جائزة فضلى قناة تلفزيونية عراقية، وفي مجال تقديم الاخبار حصد ثلاثة من العاملين في قنوات (الشرقية) على جوائز الابداع هم :شيرين درويش وسفانة الطائي ومظفر قاسم ، كما فاز برنامج (بالحرف الواحد) بجائزة افضل برنامج حواري سياسي وحصد مقدمه احمد ملا طلال جائزة افضل مقدم برنامج سياسي، وحصدت مقدمة البرامج رقية حسن جائزة فضلى مقدمة برامج للعام الثاني على التوالي، كما حصد برنامج (كهرمانة) جائزة افضل برنامج للمرأة العراقية .ويأتي حصول (الشرقية) على هذه الجوائز بعد شهرين من حصول القناة على ثلاث جوائز في مونديال السباق التلفزيوني بالقاهرة. واشاد اساتذة الاعلام خلال المهرجان بالمضمون الاخباري والجودة والرصانة التي تقدمها قنوات (الشرقية) والتي نالت ثقة الجمهور لتعد الاوسع انتشارا ووصف بأنها واحدة من اكبر عشر محطات تلفزيونية عربية.