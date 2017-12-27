واشنطن ترحب بإعلان العبادي البدء في صرف رواتب موظفي كردستان والإتحاد الوطني :

إجتماعات سرية وعلنية أدت لإنفراج بين بغداد وأربيل

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن اجراء إجتماعات (سرية وعلنية) في الآونة الاخيرة ادت الى حصول إنفراج بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.وقال القيادي في الاتحاد الوطني ملا بختيار في تصريح الاربعاء ان ( إجتماعات سرية وعلنية جرت خلال الاسبوع الجاري)، مؤكدًا أن (التصريحات تشير الى انفراج الاوضاع). وأضاف أن (بغداد أبدت إستعدادا أكبر لإجراء الحوار كما أن حكومة الاقليم تستعد لذلك)، لافتا الى ان (وفدا برلمانيا كردستانيا سيزور بغداد).وبحسب بختيار فأن (هناك خطوات بإتجاه حل مشكلة المعابر الحدودية والكمارك والمطارات)، موضحا أنه (بعد إيجاد الحلول لهذه المشاكل سيتم وضع برنامج لحل مشكلة الموازنة والرواتب والمناطق المتنازعة). في غضون ذلك، رحبت الولايات المتحدة الاربعاء بدفع الحكومة الاتحادية رواتب قسم من عمال كردستان.

وقال السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان في تغريدة على موقع تويتر(انني سعيد لبدء الحكومة العراقية دفع رواتب بعض عمال حكومة إقليم كردستان)، معربًا عن امله في ان (يتم في وقت لاحق دفع رواتب مزيد من العمال قريبا).وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن الثلاثاء ان الحكومة بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الاقليم ، واوضح ان هناك تدقيقًا برواتب التربية والصحة هناك، وافاد بتكليف وزارة المالية بالذهاب الى الاقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين. من جهة اخرى، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري ان انسحاب حركة تغيير من حكومة الإقليم اسقط حقها في المشاركة ضمن الوفد التفاوضي مع بغداد.

واوضح برواري في تصريح ان (تغيير حركة محلية محصور نشاطها في السليمانية، وقد نشأت نتيجة تذمرها من إدارة السليمانية)، مضيفا انه ( بعد أربع سنوات من المعارضة رأت تغيير انها لم تحصل على شيء فانضمت الى حكومة الإقليم).وتابع ان(الجميع يعلم ان المفاوضات يجب ان تجري بين حكومتي الإقليم والمركز وليس هناك حق بأن يطلب من طرف آخر تمثيل الوفد)، مشيراً الى ان (حركة تغيير انسحبت من الحكومة ولا حق له بالمشاركة).

في غضون ذلك، أصدر نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد الطالباني قراراً يتضمن إعادة بث قنوات ان ار تي الفضائية.وجاء في نص القرار، انه بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها الطالباني ووفق قانون الصحافة المعمول به في الاقليم ، فقد تقرر الغاء قرار وزارة الثقافة والشباب الصادر الثلاثاء والقاضي بتمديد مدة اغلاق القناة لمدة اسبوع آخر.والسماح للقناة، بالبث بدءا من وقت صدور قرار الطالباني. وألزم القرار ادارة القنوات تقديم الوثائق التي تثبت انها تستخدم جهاز (تيليبورت)، بطرق قانونية، وان تلتزم بقوانين العمل الصحفي.وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت الاسبوع الماضي ، قرارا بإيقاف بث القناة، ثم أصدرت الثلاثاء قرار بتمديد ايقاف البث، لمخالفة القناة بسبب استخدام جهاز (تيليبورت)، ودون الحصول على ترخيص من الوزارة بهذا الشأن.

في غضون ذلك، دعت اللجنة العليا لقوات كردستان حكومة الاقليم الى اصدار قرارها النهائي بشأن سحب القوات الى مواقعها السابقة بعد اجراء تقويم للاوضاع. وقالت اللجنة في بيان حمل رقم 2 ان (قوات البيشمركة والاسايش والشرطة كان لها دور كبير في ترسيخ الامن والاستقرار وحماية ارواح وممتلكات المواطنين والكسبة في جميع المدن والاقضية والنواحي خلال المدة الماضية). وتابع البيان( نتمنى ان تقوم حكومة الاقليم بعد تقويم الاوضاع باتخاذ القرار النهائي بشأن سحب القوات الى مقراتها ومؤسساتها السابقة).من جهة اخرى، نفى مصدر امني رفيع في محافظة ديالى صحة ماتردد عن تقدم القوات الاتحادية باتجاه كلار والتحشد في منطقة النقشبندية. وقال المصدر في تصريح ان (القوات الاتحادية ما تزال ترابط في مواقعها ضمن حدود شمال جلولاء ولم تتقدم باتجاه كلار كما روج لذلك بعض منصات التواصل الاجتماعي). واضاف ان (منطقة النقشبندية شمال جلولاء التي تتمركز بها القوات الاتحادية هادئة ولم تسجل اي توترات مع البيشمركة التي لديها تنسيق امني مع القوات الاتحادية بالوقت الراهن).واوضح ان (حقيقة ماحصل هو ان القوات الاتحادية اجرت عملية استطلاع لبعض المناطق القريبة من مواقعها في شمال جلولاء)، نافيا (حصول اي تقدم باتجاه اي منطقة بالوقت الراهن).