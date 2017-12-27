الأمن النيابية تتهم جهات بدعم عصابات خارجة عن القانون

تدمير 20 مضافة لداعش في جبال حمرين

بغداد – محمد الصالحي

اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية جهات، لم تسمها، باستقطاب خارجين عن القانون لحمايتها من الابتزاز والقتل مطالبة بنزع السلاح غير المرخص وتطبيق القانون، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عن قيام عناصر امنية بإطلاق النار في الهواء ابتهاجا بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح امس ان (على الحكومة حصر السلاح وعدم السماح لأي جهة بفتح مقرات داخل المدن وإرباك الوضع الأمني) لافتا إلى أن (المرحلة السابقة شهدت محاولات ابتزاز وخطف لرؤوس الأموال والتجار، وهناك من قام بجلب خارجين عن القانون لحماية نفسه من الابتزاز والقتل). وأضاف أن (لجنته مع نزع الأسلحة غير المرخصة وتطبيق القانون)، مشيرا إلى أن (الأمن الداخلي يقع على عاتق الأجهزة الأمنية لحماية العاصمة وليس الأحزاب). واكد الزاملي (ضرورة عدم السماح للقادة الأمنيين وقادة الفرق بالتجوال داخل العاصمة مع حماياتهم وأسلحتهم كونها ظاهرة تربك حياة المواطنين) ، مشيرا الى انه (لا أحد فوق القانون ومن يحاول خرقه أو العبث بأمن وسيادة البلد لابد من محاسبته). من جهته قال عضو اللجنة الامنية في المجلس سعد المطلبي في تصريح امس ان (هناك عناصر في القوات الأمنية قامت بإطلاق النار مع المحتفلين بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري). داعيا وزارة الداخلية إلى (ضرورة متابعة هذه العناصر ومحاسبتها).وأضاف أن (مجلس المحافظة تلقى تقريرا طبيا بشأن ضحايا إطلاق النار)، مبينا أنه (لا يوجد قتلى وانما جرحى وعددهم لا يتجاوز ستة مصابين). الى ذلك قالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تنفيذ واجب تفتيش ضمن منطقة العهد الجديد جنوبي بغداد نتج عنه، العثور على عبوة ناسفة و4 قنابر هاون مختلفة العيار مع صاروخ قاذفة ضد الدروع وأسلحة واعتدة كانت مخبأة في احد المنازل). مبينة ان (جميع المواد من مخلفات عصابات داعش الارهابية، تم رفعها بدون حادث). وأشار البيان الى (القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وبمختلف قواطع المسؤولية). الى ذلك ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الثامن والثمانين في الحشد الشعبي دمرت معسكر تدريب يضم اكثر من عشرين مضافة لتنظيم داعش خلال عمليات تمشيط وتعقب لفلول داعش في جبال حمرين).وأضاف ان (القوات تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من داعش داخل المعسكر). مبينا انها (اتلفت مخازن الاغذية التي كانت داخل المعسكر). ولقي ثلاثة اشخاص مصارعهم بحريق اندلع في ثلاث عمارات سكنية في منطقة الاسكان بالمنصور ، فيما كشف مصدر عن اصابة ثلاثة اشخاص من نازحي الموصل بحريق اندلع في مخيمهم بمحافظة دهوك. وقال مصدر في شرطة بغداد امس ان (حريقا اندلع في ثلاث عمارات سكنية قرب مستشفى الطفل بمنطقة الاسكان)، مبينا ان (الحريق ادى الى مصرع ثلاثة اشخاص والحاق اضرار مادية). واضاف ان (فرق الدفاع تمكنت من اخماد الحريق)، مشيرا الى (فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق). من جانب اخر تمكنت دورية من النجدة النهرية من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من على الجسر الرابط بين الاعظمية والكاظمية باللحظات الاخيرة بحسب مصدر في الشرطة. وفي دهوك قال مصدر امس ان (حريقا اندلع في مخيم لنازحين من مدينة الموصل في محافظة دهوك، ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بحروق). مبينا ان (سبب الحريق هو تسرب في انبوب للغاز).وأضاف ان (سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تمكن الدفاع المدني من اخماد الحريق).