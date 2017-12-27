إحالة ثلاثة أمراء الى التقاعد في مرسوم ملكي لإعادة هيكلة الجيش الأردني

عمان -الزمان

صدر مرسوم ملكي في عمّان بإحالة ثلاثة ضباط كبار من الأسرة الهاشمية الملكية إلى التقاعد من القوات المسلحة الاردنية وتم منحهم الرتب الشرفية الأعلى، وذلك اسوة بالعديد من كبار الضباط الذين يحالون إلى التقاعد في المملكة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد وجه الثلاثاء، رسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين (أخيه الأصغر والثاني من أبناء الملك الراحل الحسين)، والأمير علي بن الحسين (الأخ غير الشقيق الثالث من أبناء الحسين)، والأمير طلال بن محمد (ابن عم الملك)، بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتأتي هذه الإحالات ،وفق رسائل الملك، انسجاما مع متطلبات إعادة الهيكلة التي أمر بها الملك لدى تسلم رئيس هيئة الأركان الجديد، الفريق محمود فريحات، منصبه في أكتوبر 2016.

وقال الملك في رسالة بعث بها إلى شقيقه الأمير فيصل: “تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة؛ لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة، وتوحيد القيادات، وتقليص الكلف، وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة”.

وأضاف: “ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة – الجيش العربي، والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم، أنت والأمير علي بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، على التقاعد، أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي”.

وكان الأمير فيصل برتبة لواء وعمل مساعدًا لرئيس الأركان وقائدا لسلاح الجو الملكي، بينما عمل الأمير علي برتبة عميد، قائدا للقوات الخاصة وقائدًا للحرس الملكي، وعمل الأمير طلال برتية عميد سكرتيرا عسكريا خاصا للملك الراحل الحسين.