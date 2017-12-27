موسكو : واشنطن تدرّب دواعش على حدود العراق وسوريا

بغداد – قصي منذر

اتهم رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف واشنطن بإستخدام مطار التنف السوري المحاذي للعراق لتدريب (إرهابيين)، قال ان معظمهم (دواعش فارون من الرقة).ونقل موقع (روسيا اليوم) عن غيراسيموف قوله ان(المعلومات التي جمعناها عبر الأقمار الاصطناعية وبوسائل استطلاع أخرى تفيد بوجود مئات المسلحين المتدربين في قاعدة التنف المتمتعة بموقع جغرافي متميز على الحدود بين سوريا والأردن والعراق)، مشيراً الى ان هذه المنطقة(تمثل ملاذا لعناصر مختلف الزمر المتشددة ومعظمهم من مبايعي داعش).وأضاف أن (المتدربين في التنف عموما، دواعش لكنهم صاروا يتلوّنون بعد مكافحتنا لهم، وينشطون تحت مسميات جديدة بينها الجيش السوري الحر الجديد وغيره، فيما تكمن مهمتهم الرئيسة في زعزعة الوضع في سوريا)، منوهًا الى أن (التنف ليست القاعدة الأمريكية الوحيدة التي يدرب فيها الأمريكيون المسلحين، حيث يستخدمون معسكر الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهذا ما سبق لمركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا ان أعلنه مؤخرا). وشدد غيراسيموف على القول (لن نسمح بخروج المسلحين الأجانب من القتال أحياء ليغادروا إلى إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوربا، ولن نتيح لهم ذلك).وبشأن قدرة الجيش السوري على صد الدواعش في سوريا إذا ما عاودوا هجماتهم، قال (لم يتبق في سوريا أي أثر لداعش، وعموما نحن درّبنا الجيش السوري الذي استعاد قواه وصار قادرا بنفسه على مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة أراضي بلاده وسيادتها)، مضيفًا (إذا ما اقتضى الأمر فإننا سنؤازر الجيش السوري على الفور من حميميم). من جهة اخرى، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد ووصفه بالإرهابي وقال إنه لا يمكن أن يكون جزءا من الحل السياسي في سوريا لأنه (مارس إرهاب الدولة). وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج بتونس امس(لا مكان للأسد في الحل لأنه قتل قرابة مليون سوري). وعدّ أن القبول بالأسد حاكما لسوريا (يظلم القتلى وذويهم).وشدد على أنه لا يمكن السير في الحل مع بقاء الأسد في السلطة وقال إن (بشار الأسد دمر سوريا وعليه أن ينسحب من اللعبة).ونوه بأن جولات أستانا هي مبادرة مكملة ومتممة لمبادرة جنيف، (ونحن مع اجتماع السوريين ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم).