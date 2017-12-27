مفوضية الإنتخابات تمنح إجازة تأسيس لـ 58حزباً جديداً

بغداد – صباح الخالدي

صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للإنتخابات على منح اجازة تأسيس 58 حزبا جديدا من المقرر ان تشترك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس المجلس معن الهيتاوي في بيان امس ان (مجلس المفوضين منح اجازة تأسيس لـ 58 حزبا جديدا)، مؤكداً ان (هذه الاحزاب استكملت جميع الاجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية الذي شرعه مجلس النواب والتي سيسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة). ويبلغ عدد الاحزاب التي صادق عليها مجلس المفوضين حتى الآن 204 أحزاب يحق لها المشاركة في الانتخابات. من جهة اخرى، قالت النائبة عن كتلة تيار الحكمة الوطني بان دوش ان المشاركة في الانتخابات طموح مشروع يعزز ترسيخ الديمقراطية. ونقل بيان لمكتب دوش عنها قولها خلال جلسة حوارية ان(المشاركة في الانتخابات هو طموح مشروع لجميع الكيانات السياسية العراقية، لترسيخ الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات الحقيقية). وعقدت الجلسة التي اقامها مركز الرافدين للحوار في النجف الاشرف تحت عنوان (عراق ما بعد داعش: العملية السياسية ومستقبل الحشد). واوضحت دوش ان (الجلسة ناقشت أبرز التهديدات التي واجهت العراق خلال المرحلة المنصرمة، والأسباب الرئيسة التي مكنّت العراقيين من الانتصار على تلك التهديدات والوصول إلى بر الأمان واستعادة الثقة بالنفس)، مشيرة الى ان (الجلسة اشادت بالمواقف التاريخية للمرجعية الدينية العليا والكيفية التي استجاب بها الشعب العراقي لندائها). من جهة اخرى، دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر الى (وضع برنامج إستراتيجي لإجراء الانتخابات في المناطق المختلف بشأنها)، مشددا على (ضرورة إثبات الهوية الكردستانية لتلك المناطق). وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إن (من الضروري أن يشارك جميع المواطنين في تسجيل أسمائهم لدى مفوضية الانتخابات)، داعيا المواطنين الى (ممارسة حقهم القانوني والدستوري في المشاركة الانتخابية).وأكد أبو بكر (ضرورة وضع استراتيجية وطنية للمشاركة في الانتخابات في المناطق المختلف بشانها)، مشددا على (أهمية إثبات الهوية الكردستانية لتلك المناطق من خلال التعبير عن إرادة سكانها عبر صناديق الانتخابات بعد فقدانها من الناحية الادارية).