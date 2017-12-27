الدايني: أكبر أحياء شرقي بعقوبة يودّع الحواجز الكونكريتية بشكل كامل

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ان حي بعقوبة الجديدة هو اول حي سكني يودع بشكل كلي الحواجز الكونكريتية في المحافظة، فيما اشار الى ان عام 2018 سيشهد فتح ما تبقى من الطرق المغلقة ورفع المزيد من الحواجز.

وقال الدايني لــ (الزمان) امس إن (حي بعقوبة الجديدة اكبر احياء شرقي بعقوبة ودع الأسبوع الحالي الحواجز الكونكريتية بشكل شامل بعد فتح كل الطرق المغلقة دون استثناء وبذلك يصبح اول حي سكني في بعقوبة بدون حواجز او قطوعات) . واضاف الدايني، ان (اعادة فتح الطرق ورفع الحواجز الكونكريتية جاء بسبب الاستقرار الامني)، مشيرا الى ان (2018 سيشهد فتح ما تبقى من الطرق المغلقة ورفع المزيد من الحواجز الكونكريتية في عموم مدن ديالى ومنها بعقوبة) .

ومن جانب آخر كشفت رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس محافظة ديالى، اسماء كمبش، إن (منتدى شباب الكاطون غربي بعقوبة معروض للاستثمار بالوقت الراهن رغم انه يمثل المركز الرئيسي لتدريب الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى من كلا الجنسين ولمختلف الانشطة الرياضية) .

واضافت كمبش لــ (الزمان)، ان (عرض منتدى الشبابي للاستثمار سيمنع الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اداء التدريبات الخاصة بهم وبالتالي القضاء على رياضة مهمة تعكس ارادة التحدي من قبل عشرات الرياضيين ونجحوا في تحقيق انجازات للبلاد طوال سنوات) .

ودعت كمبش، وزارة الشباب، الى (ايقاف ملف عرض القاعة الرياضية في منتدى شباب الكاطون للاستثمار نظرا ما يسببه من ضرر بالغ لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في ديالى بشكل عام) . الى ذلك اعلنت قيادة شرطة ديالى، ان شعبة مكافحة المخدرات القت القبض على شخص اجنبي وبحوزته مواد مخدرة في منفذ المنذرية الحدودي. وقال المتحدث باسم القيادة العقيد غالب العطية لــ (الزمان)، ان (شرطة ديالى تواصل جهودها من اجل القضاء على ظاهرة المخدرات في المحافظة، حيث القت مفارز من شعبة الخطف القبض على شخص اجنبي وبحوزته مواد مخدرة وادوات تعاطي في منفذ المنذرية الحدودي) . واضاف العطيه، انه (تم توقيف الشخص الملقى القبض عليه في مراكز الاحتجاز الامني واحالته الى القضاء).