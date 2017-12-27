إيران تشهد هزات جديدة وتسجيل 58 ضحية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلن مركز الطوارئ في إيران عن وفاة شخص بأزمة قلبية أثر الهزة الارضية في محافظة البرز جنوب شرقي البلاد، كما أصيب 57 آخرون بسبب حالات التدافع للخروج من العمارات السكنية بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المحافظة. وقال المركز في بيان أمس ان (الهزة الارضية التي كانت بقوة بقوة 4.2 درجات علي مقياس ريختر ضربت محافظتي طهران والبرز في الساعة الثانية عشرة و54 دقيقة و33 ثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الاربعاء بالتوقيت المحلي)، واضاف ان (مركز الهزة الارضية في منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الادارية بين محافظتي طهران والبرز)، واوضح البيان ان (الهزة وقعت علي عمق 12 كيومترا من سطح الارض وكان مركزها عند إلتقاء خطي الطول الشرقي 50.93 والعرض الشمالي 35.68، علي بعد 4 كيلو مترات من ملارد و7 كيلو مترات من صفا دشت التابعتين لمحافظة طهران و7 كيلو مترات من مشكين دشت التابعة لمحافظة البرز).فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، فيما سيكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 5درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في االقسام الغربية الى غائم ممطر، وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وأشار البيان الى ان (طقس يوم السبت المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً، وفي الجنوبية والشمالية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). وتابع البيان ان طقس الأحد المقبل سيكون، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).