خبير: أداء القوات المسلحة دعم وضع الحكومة عربياً وإقليمياً

الساعدي لـ (الزمان): 2017 عام حاسم والعلم العراقي أبرز معالم الإنتصار

بغداد – محمد الصالحي

وصف نائب قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عام 2017 بالحاسم ضد الارهاب واستقرار البلاد، مشيرا الى ان شعور الفرح لدى المواطنين ورفع العلم العراقي بعد كل انتصار كانت الغاية الابرز، فيما عد الخبير الامني صفاء الاعسم الانجازات العسكرية خلال العام بالمستحيلة لدى جميع الجيوش باستثناء القوات العراقية.

وقال الساعدي الذي شغل منصب قائد عمليات تحرير الفلوجة وتكريت وصلاح الدين لـ(الزمان) امس ان (العام الجاري يعد الابرز والافضل في الانجاز العسكري حيث تمكنت القوات الامنية من تحرير قلوب المواطنين وتقريبهم اليها بشكل هائل لم يتحقق منذ عام 2003). واضاف ان (الانتصارات المتتالية لجميع صنوف القوات المسلحة محط فخر واعتزاز حيث تمكنت من رفع العلم العراقي فوق الموصل بالكامل وتلعفر وقضاء الشرط والحويجة والانبار والحدود العراقية السورية). وتابع ان (مساهمة القوات الامنية في اعادة الاستقرار والبناء واعادة النازحين الى مناطقهم كان الدور الانساني الابرز في مراحل التحرير). وتابع الساعدي ان (الكثير من القصص البطولية لدى المقاتلين منذ ضحوا بأنفسهم من اجل انقاذ مواطن من الموصل او كركوك او الانبار لا تربطه اي علاقة او معرفة سابقة). مشيرا الى ان (الوضع الحالي مشجع للحكومة الاتحادية والمحلية في جميع المناطق المحررة لإعادة الاستقرار والاعمار والنازحين اليها). وعن شعوره بشان اختياره كأفضل قائد عسكري عالمي اجاب الساعدي ان (الحديث عن انجازات شخصية غير مهم مطلقا ما يهم هو ان ارى رفع العلم العراقي بعد جميع الانتصارات عاليا). الى ذلك قال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ (الزمان) امس ان (اقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان واعتباره قوة قانونية ابرز عوامل النصر فضلا عن اعادة تأهيل وتدريب القوات المختلفة ما عكس على الاداء القتالي بشكل كبير للغاية).

إنجازات وتضحيات

واضاف ان (تلك الخطوات مكنت القوات من حسم جميع المعارك خلال ايام قليلة جدا لم يتوقعها خبراء العالم جميعا). وعد الاعسم (الانجازات العسكرية بالمستحيلة لدى جميع الجيوش باستثناء القوات العراقية التي حققتها بتضحيات جسيمة). تابع ان (توحد الشعب العراقي لدعم القوات المسلحة اسهم في تحقيق الانتصارات). مشيرا الى ان (بيانات النصر التي اعلنها قائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في الموصل وتلعفر والحويجة والشرقاط وغربي الانبار فضلا عن اطلاق عمليات فرض القانون في شمال العراق كانت اهم الإنجازات). مبينا ان (تحسن اداء القوات الامنية وطورها ادى الى دعم الحكومة العراقية سياسية ورفع شأنها دوليا واقليما بشكل ملحوظ). واوضح الاعسم ان (الاداء الاستخباري لدى القوات الامنية عكس بالإيجاب على القضاء على الخلايا الائمة الارهابية في وسط البلاد ولا سيما في بغداد اسهمت في انخفاض الاعتداءات الاجرامية ضد المواطنين والقوات الامنية ببغداد بشكل كبير للغاية). وحفل العام 2017 بأحداث أمنية بارزة توزعت بين انتصارات وتحرير مدن عراقية من تنظيم داعش، وعمليات إرهابية خلفت ضحايا. في شهر كانون الثاني، فجر سائق سيارة مفخخة نفسه عند أحدى بوابات مبنى محافظة أربيل، رغم أن قوات الحماية أطلقوا الرصاص عليه ما تسبب في استشهاد أربعة مواطنين.

وفي 28 شباط، وقع شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الخمسة كيلو غربي بغداد. وفي 31 آذار، أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في منطقة جسر ديالى القديم عن سقوط تسعة أشخاص بين شهيد وجريح . وهز انفجار في 28 نيسان، منطقة الكرادة وسط بغداد، ونتج عنه استشهاد 4 أشخاص، وإصابة 6 آخران. وفي شهر أيار، سقط عدد من رجال الأمن والمدنيين، في تفجير استهدف إحدى نقاط التفتيش في مدينة هيت التابعة للمحافظة وفي حزيران سقطت دولة داعش المزعومة بتحرير المدينة القديمة ومنارة الحدباء وجامع النوري في الموصل. واستهدف تنظيم داعش الإرهابي في 31 تموز، السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول حيث اقتحم ثلاثة مهاجمين المجمع وفجر انتحاري نفسه. وأعلنت أفغانستان مقتل جميع المهاجمين بعد أكثر من أربع ساعات على بدء العملية. وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي في 31 أب، الانتصار على تنظيم داعش في تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل، ما ركز الأنظار على الوجهة جديدة للقوات في معركتها ضد داعش وعلى التحدي الذي تواجهه بغداد في حكم المناطق التي تتم استعادتها من هذا التنظيم الإرهابي. وانفجرت سيارة مفخخة في 30 أيلول، كانت مركونة في احد الشوارع الرئيسية وسط مدينة هيت غرب الرمادي وفي 16 تشرين الأول، سيطرت القوات الاتحادية، على مدينة كركوك وفرضت القانون وفي 17 تشرين الثاني، أعلن تحرير مدينة راوة من سيطرة تنظيم داعش.

إعلان النصر

وفي كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، تحرير آخر شبر من الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وكان الحدث الابرز امنيا هو اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش في الموصل، وانتهاء دولة الخرافة والإرهاب. وقال العبادي في خطاب (أيها العراقيون والمقاتلون الشجعان، قاتلنا الدواعش وحققنا الانتصارات، واستطعنا بجهودكم وتضحياتكم القضاء على جميع الخطط لتفريق العراقيين والعراق. واليوم العراق أكثر وحدة). وأن (انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام والوحشية والإرهاب). وأضاف أن (هذا النصر تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ولم يشارك به أحد. العراقيون هم من قاتلوا على الأرض، وحققوا النصر ومن حقهم أن يفتخروا به، لأنه لم يقاتل ويضحي على هذه الأرض غير العراقيين). وشكر العبادي الدول التي دعمت العراق والقوات العراقية من حيث التدريب والدعم اللوجستي والدعم الجوي. وفي 10 تشرين الأول اعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله انهاء مهامه عمليات التحرير. وقال يار الله، في بيان إن (القوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي وبإسناد ودعم طيران الجيش أنهت مهامها بعمليات تحرير الحويجة). وأعلن العبادي، في 5 تشرين الاول اعن تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم داعش وأكدً أنه لم يبق وجود القائد للتنظيم الا في الشريط الحدودي مع سوريا. أعلن قائد عمليات تحرير غرب الانبار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله الشروع باقتحام 3 مناطق في القائم.وقال يار الله في بيان (على بركة الله شرعت قوات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والحشد العشائري باقتحام مناطق سعدة والكرابلة وحصيبة ضمن منطقة القائم).