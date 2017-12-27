عهد التميمي صفعت الغطرسة – عمر زين

تحية الطفولة في فلسطين،

تحية الطفولة في العالم،

عهد قاومت على أرضها في فلسطين باللهجة الفلسطينية “انكلع من هون” لذلك العنصري الصهيوني التي اعتدى عليها.

عهد التميمي وقفت بوجه الصلف الصهيوني، ممثلة كل اطفال العرب بل العالم وتستحق لقب الزعيمة لانها الشرارة لثورة لن تتوقف، فعلينا أن نبقى على العهد مع الزهرة المناضلة عهد بقوة وصلابة حتى التحرير الكامل. عهد في موقفها وتصديها للارهاب وفية للشهداء، وفية لتراب فلسطين كل فلسطين، وفي الدم الذي يراق على مدار الساعة الذي سببه بلفور الإنكليزي ومنفذه الصهيوني العنصري، والذي يعمل على ضرب واعتقال وقتل الشعب الفلسطيني بما فيه اطفالنا، ظناً منه أنه بذلك يطفئ شعلة الأمة ومستقبلها. فإلى المجتمع الدولي وكل مؤسساته العمل على إطلاق سراح عهد فوراً ومعها كل اطفال فلسطين المعتقلين في سجون الكيان الصهيوني. وان اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية تدعوكم الى ان إحموا الطفولة، دعوها تعيش بحريه كي يكون اطفالكم مصانون من هذا الجحيم العنصري حيث انه سوف لن يفلت منه طفل من على هذه الارض. كما تدعوكم ايضاً بأن تتخذوا القرارات المناسبة، وتقوموا بالعمل المطلوب للمحاسبة، وانزال اشد العقوبات بالسلطات الصهيونية ولتكن حاسمة قبل فوات الأوان.

شكرا لعهد لاضاءتها الشعلة،

الحريه لعهد التميمي،

الحريه لاطفال فلسطين المعتقلين،

الحريه لاسرانا،

يا امهات العالم اتحدن لإنقاذ الطفولة.

بيروت