السعودية تواجه عمان اليوم والكويت مع الإمارات

فوز مثير للوطني على قطر والتأهل يحسم غداً أمام اليمن

الناصرية – باسم الركابي

قطع منتخبنا اكثر من نصف الطريق المؤدية الى الدور شبه النهائي لبطولة خليجي 23 الجارية الان في الكويت بعد ان حول تأخره بهدف امام نظيره القطري الى فوز مستحق بهدفين لواحد كما عكس دوره ووجهه الحقيقي وهويته ليخرج بكل فوائد المباراة التي جرت امس الاول ضمن تصفيات المجموعة الاولى محققا فوزه الاول على حامل اللقب وصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين لتساويهما بمجموع النقاط اربع لكل منهما من فوز العراق على قطر وتعادل مع البحرين في الوقت الذي تغلبت البحرين على اليمن بهدف وتعادلت مع منتخبنا بهدف ليقف العراق في صدارة المجموعة ثم البحرين وقطر واليمن التي ودعت البطولة بعرض واداء يستحقان الإشادة في مباراته امام البحرين رغم ظروف المشاركة وواقع اللعبة في الوقت الذي تصدرت السعودية المجموعة الاولى بأربع نقاط ومعها الإمارات بنفس الرصيد ثم عمان والكويت التي ودعت المنافسات وسيحسم موقف المجموعتين اليوم وغد الجمعة عندما تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التي شهدت منافسات قوية في الجولة الثانية عندما عكست الفرق مستوياتها بشكل افضل من مباريات الافتتاح ومتوقع ان يرتفع نسق الاداء في مباريات الحسم عندما تلعب السعودية وعمان والكويت والإمارات اليوم الخميس في المجموعة الاولى فيما يتواجه منتخبنا مع اليمن وقطر والبحرين يوم غد الجمعة.

مباراتا امس الاول

وعودة الى مباراتنا امس الاول المثيرة وكان الفريق القطري البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب المعتز عبد الله د 16 قبل ان يعيد علي فائز المباراة للبداية في اخر دقيقة من الشوط الاول الذي كان نقطة التحول في النتيجة وانعكست تاثيراته على اداء ومستوى اللاعبين في الشوط الثاني كونه جاء في الوقت المطلوب ومن كرة ثابتة من فوق علامة الجزاء سددها قوية وكانت اكثر من رائعة ويظهر اجمل أهداف البطولة للان الذي منح منتخبنا الامل في الحسم وهو ما حصل عندما تمكن البديل الناجح علي حصني من تسجيل الهدف الثاني حال دخوله ليمنح التقدم والفوز وكامل العلامات للمنتخب الذي استغل تراجع منتخب قطر قبل ان يظهر اكثر فاعلية وسيطرة كبيرة وواضحة وبقي الأفضل اغلب وقت الشوط الثاني ووجد الحول التي اخذته للفوز المهم وسط اهتمام الجمهور الحضور وفرحة الشارع الرياضي الذي ثمن المستوى والفوز واداء اللاعبين المختلف تماما عن مباراة البحرين وفي مهمة لعبها بقوة وبحماس عبر اداء منظم بفضل ترابط خطوطه عندما بدء ضاغطا من البداية سعيا لحسم الامورالتي كانت لاتقبل غير الفوز بعدما لعب تحت ضغط النتيجة لكنه نجح في ظل صحوة وأداء اللاعبين في المهمة رغم صـــــــعوبتها .وفي بداية مهمة لنا لكن قطر فاجأتنا ومن كرة مرتدة سريعة ترجمها ابو معتز الى هدف من كرة قوية مرت على يسار الحارس جلال حسن لتهز الشباك ومنحت الفريق المنافس القدرة و السيطرة النسبية التي لم تدم طويلا بعدما استعاد لاعبينا توازنهم والاستحواذ على الكرة وتغير مشهد الاداء واللعب بتركيز وتواجد في منطقة قطر وتهديد مرماه اكثر من مرة بفضل تحرك خط الوسط والظهور الفني والمهاري للاعب حسين علي الذي قدم جهدا واضحا ومرر اكثر من كرة أخطرها التي حولها من جهة اليمين لتجد راس ايمن حسين الذي سددها بقوة قبل ان يتصدى لها سعد الدوسري الذي انقذ مرماه اكثر من كرة خطرة بعدما فرض منتخبنا نفسه على مسار الامور.

محاولات اللاعبين

وكادت محاولات اللاعبين من الجانبين والوسط ان تثمر عن شيء قبل وقت تسجيل هدف التعادل الجميل والغالي عن طريق كرة ثابتة سددها بتركيز علي فائز الى الشباك مباشرة ليمنح المنتخب التعادل قبل الخروج لغرف تغير الملابس وكان امرا جيدا في ان ياتي التعادل في الوقت المذكور والذي انعكست اثاره على اداء اللاعبين الواضح في الشوط الثاني والتحول للهجوم الضاغط الذي كاد ايمن ان يضيف الهدف الثاني براسية قوية لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ومرت للخارج.

التفوق العراقي

وظهر التفوق العراقي قبل ان ينجح المدرب في تحديد مواقع الخلل والقوة عند المنافس ما منح المنتخب السيطرة على مسار اللعب والتحكم في المباراة في شوط مهم نجح المدرب في ادارة الامور حيث التغيرات الناجحة التي زادت من قوة الفريق و السيطرة والاستحواذ على الكرة وتغير مسار المباراة وظهرت جهود اللاعب حسين علي مؤثرةورائعة في تمرير الكرات ألسهله قبل ان ياتي هدف التقدم والفوز عن طريق علي حصني بعد دخوله مباشرة من كرة جميلة مررها بمهارة عالية من امام دفاع قطر.واستمر المنتخب تقديم المستوى عبر امتلاكه للكرة يما فضل قطر الاندفاع للهجوم سعيا للتعادل لكن دون جدوى بسبب الدور الايجابي للوسط والدفاع وغلقهم للمنافذ ووضع اللاعبين القطرين تحت المراقبة الشديدة ومنعهم من الاختراق كما ظهر الحارس جلال في يومه وقدم المساعدة لزملائه من خلال تقديم الاداء العالي والتصدي للكرات الخطرة مع قلتها.

مبراة متكاملة

وقدم المنتخب مباراة متكاملة وكبيرة عكست هويته وشخصيته بعدوضع الامور تحت السيطرة قبل ان يرفع من حظوظه في الانتقال للدور القادم المهمة التي نجح فيها اداءا ونتيجة عندما امن المدرب التشكيلة التي قامت بواجباتها و يعول عليها في نقل الفريق للمباراة النهائية بعدارتفاع حظوظه من خلال الظهور المختلف والقوي في مباراته الثانية عن الاولى.

في وقت لم تقدر قطر من مجاراتنا وتعرقلت مهمتها بعد الخروج بالتعادل د 46 من الشوط الاول وبدات بلاحيلة هجومية ومرتبكة وتكررت الاخطاء حينما لجات للهجوم الذي كادان يكلفها الهدف الثالث لكن علي حصني تاخر في التسديد لتذهب كرته ضعيفة لاحضان الحارس.وشكل حصني مع البديلين الآخرين إضافة مهمة للمنتخب الذي قدم شوطا واضحا وخلق الفرص مستغلا تراجع اداء قطر وغابت الأسماء التي كان يعول عليها المدرب الاسباني التي افتقدت للحلول ولم تشكل خطورة في الشوط الثاني وكاد ان يتعرض لخسارة ثقيلة بسبب الظهور المؤثر للاعبي منتخبنا الذين كانوا في يومهم ومن خلال الدور الفني للمدرب في ادارة الامور كما يجب وحدد في شوط المدربين ملامح الفوز قبل ان يتخبط الفريق القطري وفشل في تقديم ما ظهر به في الشوط الاول.

مواجهة اليمن

ومهم وشيء جيد ان يتعامل فريقنا مع المباراة ويدعم جهود المنافسة التي اقترب من التاهل بدرجة كبيرة عندما يلتقي اليمن يوم غد الجمعة عند الساعة السادسة والنصف مساءا وهو في أفضل حالاته وكل الترشيحات تنصب لمصلحته لانه ألافضل وفي سجل يمنحه الارجحية عبر كل المواجهات ولانه في الوضع الفني بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع قطر وزادت من حظوظه في الصراع على اللقب في ظل نتيجة الفوز التي عززت من ثقته والاقتراب من بلوغ هدف المشاركة حيث لقب البطولة الذي حددت ملامحه النتيجة المذكورة وسط رغبة اللاعبين في مواصلة تحقيق النتائج والسيطرة على المباريات للنهاية والعودة باللقب.

في وقت تامل اليمن التي ودعت البطولة في خسارتها من البحرين بهدف سجل من ضربة جزاءد39 من قبل جمال راشد ان تحقق النتيجة الشرفية امامنا بعد الظهور المقبول امام البحرين وكاد ان يخرج متعادلا لو استغل الفرص قبل ان يحرمه الحكم السعودي من ركلة جزاء وبعدها الغى له هدفا بعدما تغير اللعب في الشوط الثاني وكان افضل من البحرين وقدم مباراة مقبولة وغير من حسابات البحرين التي توقعت اليمن صيدا سهلا قبل ان يظهر فريقا مؤثرا مع كل الظروف التي يمر فيها وقدراته الفنية المعروفة وكاد ان يقلب الامور على البحرين بعدما نجح في تقديم المستوى المطلوب مع فارق الإمكانات.

مخطط البحرين

وكاد مدرب اليمن ان يفسد مخطط البحرين الذي واجه مهمة صعبة وظهر على عكس ما كان عليه امام منتخبنا وتراجع مع مرور الوقت للحفاظ عن الهدف وواجه خطورة اندفاع اليمن واندفاعها لكنها افتقدت للهداف الذي يتعامل مع الكرات الخطرة التي هددت فيها البحرين مع الأخطاء التحكمية التي رافقت سير اللعب الذي يحسب لتشكيلة اليمن التي تريد ان تعكس نفسها امام الطرف الاقوى في المجموعة ومتصدرها العراق وليس امامها ما تخسره بعد فقط تقديم المستوى حتى مع الخسارة المتوقعة مع اشد المتفائلين بها مع انه لايمكن لاحد التكهن اليوم بالنتائج كما شهدتها العديد من المباريات التي انقلبت ضد أصحابها.علينا اخذ الامور على محمل الجد ومن دون الاستخفاف بالفريق المقابل مع واقع المهمة التي سيلعبها فريقنا بكل الخيارات حتى مع الخسارة اذا ما نجحت البحرين في هزيمة قطر كما يتوجب اللعب نلعب بخيار الفوز والاستمرار بصدارة المجموعة ولو ان فرق المجموعة الاول جميعها قوية لكن ان ينصب التفكير على الفوز قبل كل شيء رغم الافضلية الواضحة لكن المطلوب اللعب بحذر وان تظهر الامور بروفة لمباراة الشبه النهائي الأسبوع المقبل والاهم الحفاظ على المستوى العام بعد الظهور الجيد امام قطر.

سامي ناجي

واشاد الحكم الدولي السابق الأستاذ سامي ناجي الذ ي كان قد قاد نهائي خليجي 3 في الكويت بين الكويت والسعودية وانتهت بفوز الكويت باللقب بعدهزيمتها للسعودية باربعة اهداف دون رد أشاد كثيرا بأداء المنتخب ووصفه بالجيد لابل الأفضل خلال الفترة الأخيرة وليس على مستوى المباراة وبطولة الخليج وهو ما عزز من ثقة الشارع بقدرة اللاعبين في الانتقال للمباراة النهائية بعد التحول في الامور في النتيجة المهمة التي حسمت بفضل الاداء القوي والتشكيلة التي اعتمدها المدرب الذي يبدو تعلم من درس التعادل مع البحرين بعدما قدم الاسماء القادرة على تقديم الاداء الفني الذي يليق بسمعة المنتخب الذي قدم واحدة من اهم مبارياته منذ استلامه من قبل المدرب باسم قاسم.واتمنى على اللاعبين اللعب بنفس مستوى تلك المواجهة عند مقابلة اليمن غدا بغض النظر عن مستوى قدرات اليمن الفريق الاخر الذي خرج من البطولة ومع كل الترشيحات التي تصب لمصلحة منتخبنا يبقى تقديم العطاء واللعب بخيار الفوز تجنبا لمشاكل النتيجة لان كرة القدم اليوم لاتعرف فريق صغير وأخر كبير.

المجموعة الثانية

مؤكد ان يحسم اليوم الخميس امر المجموعة الثانية في تاهل فريقان للدور الشبه النهائي عندما تقام مباراتين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية عندما تقام المباراتان بوقت واحد حيث الامارات والكويت.

وستعلب الإمارات باربع نقاط بجميع الخيارات بما في ذلك الخسارة اذا ما تغلبت السعودية على عمان غير انها تريد المرور من المجموعة بسجل نظيف وفي أفضلية من اجل الانتقال للدور الاخر بثقة.التعادل سيكون كافيا بغض النظر عما تسفر عنه المباراة الثانية وفي كل الأحوال انها تريد تحقيق الفوز لتاكيدجدارتها والتوجه للمرحلة الأخرى بقوة وفي نتيجة تعزز من معنويات اللاعبين في مواصلة المشوار باكثر قوة والحفاظ على مستوى التفوق الذي انطلق به عبر الفوز الاول على عمان بهدف علي احمد د 18من المباراة التي شكلت الخطوة المهمة في مسار المنافسة وتمكن الفريق في فرض نفسه وقدم المستوى المطلوب قبل ان يتعادل في المباراة الثانية وقدم المستوى الواضح وتفوق في اوقات اللعب الذي قدم فيه هجمات خطرة كادت ان تحقق له نتيجة الفوز وتعامل باكثر فاعلية مع الكرات الخطرة التي ظهرت واضحة لكنها لم تستغل كما يجب كما يمتلك الفريق عناصر مؤثرة في المقدمة عمرو الذي لازال مع عدد من اللاعبين يشكلون الأوراق الرابحة للفريق الذي يرى اهمية تحقيق الفوز عبر الاداء والوضع المعنوي للاعبين الذين يجدون من الفرصة مواتية بشكل كبير.

كما تظهر المهمة مختلفة وربما مؤمنة امام الوضع النفسي الذي يمر به منتخب الكويت بعد الخروج من البطولة وسيخوض اللقاء كتحصيل حاصل ومن اجل فوز معنوي بعد الخروج المبكر اثر خسارتيه من الامارات بهدفين لواحد ومن عمان بهدف جاء من ضربة جزاء قبل ان يصدم جمهوره الذي كان يمني النفس في ان يحقق لقبا جديدا يضاف الى القابه العشرة التي حققها في البطولة التي فشل فيها من خلال خسارة المباراتين اللتين الزمته الخروج من المنافسات وهو ما كان لايتمناه الأنصار ويخشى ان يعطوا ظهورهم لمباراة اليوم ولان الامور والحظ لم يسعفا الكويت في البقاء عندما يلعب أخر مبارياته من اجل نتيجة شرفية لااكثر بعد الذي حصل ولانها كرة القدم لاتعترف بالتاريخ والأسماء فقط عليك ان تعطي وتبذل في الميدان الذي تركته الكويت وسط حسرت الآلاف من الكويتين الذين ندبوا حظهم في ان تاتي الامور على عكس ما كانوا يرجون من المشاركة.

عودة عمان

وتعود عمان مرة أخرى بآمال الفوز والتأهل عندما تواجه السعودية في مهمة صعبة تظهر على الفريقين في البحث عن النتيجة التي تنقل أي منهما او كليهما الى الدور الشبه النهائي عندما تلعب السعودية بخيار التعادل والنقطة التي تكون كافية لحسم التاهل والحضور في الدور التالي لكنها تطمح بصدارة المجموعة لأكثر من سبب مها تجنب اللعب مع بطل المجموعة الثانية والمنتخب في الوضع الفني العالي بعد العروض التي قدمها في مباراة الافتتاح والفوز على الكويت بهدفين لواحد ومن ثم لتعادل مع الإمارات بعد الظهور الواضح وتقديم الأداء عبر الاستخدام لامثل لعناصره التي قدمت ماعليها قبل ان تلعب اليوم مباراة الحسم التي لاتظهر سهلة امام قوة عمان الفريق المنظم الاخر الطامع لتحقيق النتيجة الايجابية والانتقال للدور المقبل عن طريق مجموعة لاعبين قدمت المستوى الجيد وحققت الفوز المستحق على الكويت ما يجعل منها الدخول بوضع أفضل وهي منتشية بالفوز الاخير في ظروف لعب تظهر اخف من المباراة الثانية وتامل ان تحسم الامور عبر جهود اللاعبين والرهان على الاداء والمستوى والقدرة على خلق الفرص الحقيقية كما يتمتع اللاعبين باللياقة البدنية العالية والقدرة على الهجوم واللعب الجماعي بعد الظهر الجيد في المباراتين خصوصا إمام الكويت ويظهر مرشح قوي بوجه السعودية بعد الثقة التي عكسها إمام الكويت ولانه قادر على خلق الفرص امام قوة السعودية التي للان تقدم نفسها بوضوح ومرشحة بقوة للفوز بعد الاداء المقنع امام الكويت والإمارات ولانها ستدخل اللقاء بحال أفضل من عمان بفضل حاصل النقاط وخيارات النتيجة التي تمنحها اللعب بشكل افضل من عنمان لتي ستلعب تحت ضغط النتيجة لانعدام فارق الاهداف عندها والاهم ان ترتق الفرق الأربعة الى مستوى الحدثين في المجموعة التي للان ظهرت أفضل من الأولى كما متوقع امام وجود الفرق القوية وكلها حصلت على اللقب ومواجهة السعودية او الإمارات وعمان لم تكن سهلة إطلاقا لانها فرق متكاملة وتظهر بمستوى فريقنا وتمتلك نفس الطموح في المنافسة على لقب البطولة المتوقع ان تشهد اليوم وغد مباريات قوية ومثيرة وحاسمة وربما تحدد مسار طريق الوصول لخوض المباراة النهائية.

ومن خلال مباريات الجولة الثانية نجد منتخبنا الأفضل ثم عمان والسعودية والإمارات قبل ان تظهر كتيبة باسم قاسم مؤثرة حينما أعلنت عن نفسها بشكل واضح ولعبت بضغط شديد وكان اللاعبين على الموعد بعدما قدمت العناصر المهمة بالمستوى حيث حسين علي وايمن وهمام طارق كما تجاوز خط الدفاع أخطاء المباراة الاولى وكان في يومـــــــــه وشكل الفريق قوة متجانسة استحقت الفوز.

واعرب الشارع عن سعادته بالنتيجة وعبور صاحب اللقب في مهمة ظهر فيها اللاعبين بمستوى الحدث واستعادة التوازن للفريق والكرة العراقية التي تبحث عن البطولة كحالة معنوية بعد نكسة الخروج ن اس العالم.

وسيكون المنتخب مطالب في مواصلة نتــــــــــائجه عندما يقابل اليــــــــــــــمن يــــــــــوم غد بعيدا عن كل التفاصـــــــــــيل الاخرى والاهم عدم الاستخفاف بالفريق المقابل .