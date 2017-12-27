الباراولمبية تجري الممارسة الديمقراطية لإتحاداتها الرياضية

فوز الصالحي وشاكر وباقر في إنتخابات الهدف والجودو وألعاب القوى

بغداد – هشام السلمان

افصحت الانتخابات العامة التي تجريها حاليا اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية لاتحاداتها المركزية للمدة من 26 ولغاية 30 من كانون الاول الجاري عن فوز سعد عبد المجيد الصالحي برئاسة الاتحاد العراقي لكرة الهدف للمكفوفين ومحمود شاكر برئاسة الاتحاد العراقي لجودو المكفوفين ومهدي باقر برئاسة الاتحاد العراقي لالعاب القوى

واقيمت الانتخابات في قاعة اللجنة البارالمبية باشراف لجنة من وزارة الشباب والرياضة ضمت شاكر الجبوري وفالح عودة اضافة الى المشاور القانوني عبد الحسين كاطع الدراجي ومحمد السلامي مقرارا , وبعد قراءة التقارير الادارية والمالية للاتحادات الثلاثة تم حل الهيئات الادارية لها والايذان ببدء عملية التصويت السري.

وحصل سعد عبد المجيد الصالحي على 24 صوتا من اصل 36 صوتا لعدد اعضاء الجمعية العامة لاتحاد كرة الهدف بعد ان كان عدد الغياب عضوا واحدا وحضور 35 عضوا ليفوز برئاسة الاتحاد بينما حصل عامر ناجي على 19 صوتا ليفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد ومحمد هاشم جاسم على 21 صوتا ليفوز بمنصب امين السر ونعيم معواص على 21 صوتا ليفوز بمركز الامين المالي وفاز سامي ابو بكر بعضوية الاتحاد بعد ان جمع 30 صوتا.

وفي انتخابات الاتحاد لجودو المكفوفين حصل محمود شاكر على 18 صوتا ليفوز برئاسة الاتحاد بعد انسحاب الرئيس السابق رزاق محسن وفاز بمنصب النائب صباح حسين علي جامعا 19 صوتا وفي منصب امين السر فاز مازن جبر برصيد 15 صوتا وحصل وحيد كاظم على منصب الامين المالي برصيد 21 صوتا فيما حصل علي فارس على عضوية الاتحاد برصيد 26 صوتا.وفي نصاب مكتمل قوامه 37 عضوا جرت انتخابات الاتحاد العراقي لالعاب القوى وفاز بمركز الرئيس مهدي باقر برصيد 36 صوتا وفاز بمنصب النائب عدنان علي كمر برصيد 35 صوتا وفراس رحيم بمنصب امين السر برصيد 23 صوتا وحسين علي خلف بمنصب الامين المالي برصيد 31 صوت وحيدر كاظم كامل بعضوية الاتحاد برصيد 32 صوتا.