لينغارد ينقذ مانشستر يونايتد بتعادل قاتل أمام بيرنلي

ليفربول يعمّق جراح سوانزي بخماسية في الأنفيلد

{ مدن – وكالات: حقّق ليفربول فوزًا سلسًا على ضيفه متذيل الترتيب، سوانزي سيتي (5-0)، مساء اول امس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف اللقاء كل من البرازيليين فيليب كوتينيو (6) وربرتو فرمينو (52 و66) والإنكليزيين ترينت ألكسندر-أرنولد (65) وأليكس أوكسليد-تشامبرلين (82). وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 38 نقطة في المركز الرابع، متقدما على الخامس توتنهام بنقطة واحدة، أما سوانزي فبقي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة. وأجرى مدرب ليفربول يورجن كلوب 4 تبديلات على تشكيلته التي تعادلت مع أرسنال (3-3) في الجولة الماضية، فشارك كل من ترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وجورجينو فاينالدوم وأليكس أوكسليد-تشامبرلين، على حساب جو جوميز وديان لوفرين وجوردان هندرسون وساديو ماني. أما مدرب سوانزي سيتي المؤقت ليون بريتون، فأجرى أيضًا 4 تبديلات على تشكيلته الأساسية، فجلس كل من سام كلوكاس ولوتشيانو نارسينج وتامي أبراهام وناثان داير على مقاعد البدلاء لحساب ليروي فير وواين روتليدج وجوردان أيو وأوليفر ماكبيرني. وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما مرر محمد صلاح إلى كوتينيو الذي سدد بيمناه كرة قوية على يسار الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، ورد سوانزي بعد دقيقتين بعدما رفع الجناح روتليدج كرة عرضية على رأس أيو، لكن حارس ليفربول سيمون مينيوليه أنقذ الموقف. وفي الدقيقة 11، أسفرت لعبة مشتركة بين ثلاثي المقدمة صلاح وفرمينو وكوتينيو عن وصول الكرة إلى الظهير الأيسر أندي روبرتسون الذي سدد بعيدا عن المرمى. وظل ليفربول مسيطرا لمدة طويلة دون أن يتمكن من تهديد مرمى الخصم الذي أحكم إغلاق منطقته رغم تأخره بالنتيجة. وكاد سوانزي أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 37، عندما وصلت الكرة إلى ماكبيرني داخل منطقة الجزاء ليسدد سريعا لكن كرته ارتدت من قدم المدافع الإستوني راجنار كلافان. وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر فرمينو فرصة لا تعوّض، عندما استغل صلاح تمريرة خاطئة من دفاع سوانزي قبل أن يمرر إلى البرازيلي الذي تلاعب برقيبيه قبل أن يسدد بجانب القائم الأيمن. وأراد ليفربول قتل المباراة سريعا في الشوط الثاني، وتلاعب صلاح بفرنانديز مدافع سوانزي وأطلق كرة تصدى لها فابيانسكي، قبل أن يعزز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثان في الدقيقة 52 عبر فرمينو الذي تلقى كرة من ركلة حرة نفذها مواطنه كوتينيو، فأكملها بلمسة واحدة من مسافة قريبة في الشباك. وظل ليفربول متحكما بزمام الأمور، وكاد صلاح يحرز الهدف الثالث بالدقيقة 57 بعدما تابع ركلة حرة ذكية من كوتينيو بجانب القائم الأيسر. وترك الصاعد ألكسندر-أرنولد بصمته بهدف في الدقيقة 65، عندما قطع الكرة من الدفاع ليتقدم بها داخل منطقة الجزاء ويسددها في بطن العارضة لتكمل طريقها إلى الشباك. وبعدها بدقيقة واحدة، أحرز فرمينو هدفه الثاني في المباراة بعدما تلقى تمريرة صلاح على طبق من ذهب ليتابعها في المرمى الخالي. وفي الدقيقة 82، أكمل أوكسليد-تشامبرلين الخماسية عندما استغل ارتباك دفاع سوانزي داخل المنطقة، ليسدد بيمناه نحو القائم البعيد. وأوشك البديل الشاب دومينيك سولانكي أن يسجل الهدف السادس في الدقيقة 87، بعدما قابل تمريرة متقنة من كوتينيو بلمسة واحدة على الطائر بجانب القائم الأيمن لتنهي المباراة بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

تعادل الشياطين

أنقذ البديل جيسي لينجارد فريقه مانشستر يونايتد من الهزيمة أمام ضيفه بيرنلي وخطف تعادلاً مثيرًا في الوقت القاتل أمام بيرنلي بهدفين لكل منهما، مساء اول امس الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد في الجولة العشرين للدوري الإنكليزي لكرة القدم. تقدم بيرنلي بثنائية عن طريق آشلي بارنس وستيفن ديفور في الدقيقتين 3 و36 قبل أن يشارك لينجارد في الشوط الثاني ويسجل هدفين في الدقيقتين 53 و90+1 . ورفع مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 55 نقطة وارتفع رصيد بيرنلي إلى 33 نقطة في المركز السابع بقيادة مديره الفني شين دايك. بدأت المباراة بشكل غير متوقع بعد أن هز فريق بيرنلي شباك مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 3 من كرة عرضية خطيرة حولها آشلي بارنس في المرمى ليشعل اللقاء منذ الدقائق الأولى التي شهدت حصول ماركوس روخو مدافع مانشستر وبارنس صاحب الهدف على البطاقة الصفراء. تأثر لاعبو المانيو بالهدف المبكر وحاولوا السيطرة على وسط الملعب ولكن الفرصة الأولى لأصحاب الأرض جاءت بعد 16 دقيقة من تسديدة قوية للظهير لوك شاو أبعدها الحارس. وتراجع بيرنلي بشكل منظم للدفاع المحكم كما أطلق بول بوجبا تسديدة صاروخية نحو المرمى وأبعد الحارس محاولة من المدافع روخو. سيطر مانشستر تمامًا على المباراة مع تحركات سريعة من لوكاكو وإبراهيموفتش، ومر لوكاكو ببراعة في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية كاد أن يسددها إبراهيموفتش ولكنها مرت بسنتميترات قليلة لتضيع فرصة على المانيو. وحصل بيرنلي على خطأ على حدود منطقة الجزاء ليسجل الضيوف الهدف الثاني عن طريق ستيفن ديفور في الدقيقة 36 بتسديدة سكنت شباك الحارس دافيد دي خيا في مفاجأة أذهلت المتابعين. ورد بول بوجبا لاعب الوسط بتسديدة صاروخية لمانشستر مع تصويبة من إبراهيموفتش مرت بسلام على مرمى بيرنلي لينتهي الشوط الأول بتقدم مثير للضيوف بهدفين دون رد. أجرى مانشستر يونايتد تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول هنريك مخيتريان وجيسي لينجارد على حساب إبراهيموفتش وماركوس روخو من أجل تنشيط الهجوم. وكثف أصحاب الأرض الضغط وأضاع لينجارد فرصة خطيرة بعد أن تسلم كرة عرضية وسددها في جسم الحارس ثم ردت العارضة الكرة. وفي الدقيقة 53، نجح لينجارد في تسجيل هدف لمانشستر يونايتد من تمريرة عرضية حولها البديل بمهارة بكعب قدمه في مرمى بيرنلي وسط رقابة مدافعي الضيوف، واستمرت محاولات مانشستر مع أداء دفاعي للضيوف بشكل واضح. نال مخيتريان البطاقة الصفراء وأضاع لوكاكو فرصة محققة ثم كرة عرضية أضاعها راشفورد بينما أجرى شين دايك مدرب بيرنلي تغييره الأول بنزول سام فوكس على حساب ستيفن ديفور واستمر ضغط مانشستر على مرمى الضيوف مع فرصة قريبة من لوكاكو. وفي الدقيقة 81 شارك جوناثان وولترز على حساب آشلي بارنس في صفوف بيرنلي، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا مكثفًا من مانشستر مع تألق من حارس بيرنلي نيك بوبي مع إبعاد عدة عرضيات وتسديدة من بوجبا فوق العارضة. وفي الدقيقة 90+1، نجح لينجارد في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر من كرة عرضية حاول دفاع بيرنلي إبعادها ليردها اللاعب البديل داخل الشباك ويكمل مسلسل تألقه. وحاول لاعبو المانيو في اللحظات الأخيرة تسجيل هدف الفوز ولكن بلا جدوى بعد أن أغلق مدافعو بيرنلي مناطقهم ببراعة لينتهي اللقاء بالتعادل.