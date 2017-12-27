برشلونة تنتظر هدية ألمانية ثمينة

{ مدريد – وكالات: بات نادي ليفربول الإنكليزي أمام فرصة ثمينة لإبرام صفقة مميزة من الدوري الألماني في سوق الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل بدلًا من تأجيلها لنهاية الموسم الجاري في صيف 2018 . وكانت إدارة الريدز اتفقت على ضم لاعب الوسط الغيني نابي كايتا نجم فريق لايبزج في بداية الموسم الجديد، بعد الموافقة على سداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الألماني، بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني. ووفقا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن مصادر في ألمانيا تؤكد أن نابي كيتا غير سعيد مع فريقه في الوقت الراهن، خاصة بعد خروج لايبزج من دوري أبطال أوربا، ويسعى بقوة للرحيل عن صفوف ناديه في يناير المقبل. وفي هذا الصدد، قال لي برايس الخبير في الكرة الألمانية: الغيني نفسه قد يكون له رأي في هذه المسألة، بالنسبة لكايتا، فإنه لم يعد هناك تحد جديد بالنسبة له في لايبزج، لذا يريد الانتقال إلى ليفربول الآن، ومن المتوقع أن يضغط بقوة للرحيل في يناير. ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال انضمام كايتا إلى ليفربول في يناير، فإن هذا قد يسهل انتقال صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف برشلونة الإسباني.